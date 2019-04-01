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Пасха 2019: как покрасить яйца куркумой

Куркума придает пасхальным яйцам красивый желтый оттенок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Как правильно красить яйца куркумой Фото: pixabay.com
Как правильно красить яйца куркумой
Фото: pixabay.com

Пасху в 2019 году православные украинцы будут отмечать 28 апреля, а католики – 21 апреля. В этой статье мы расскажем, как правильно красить пасхальные яйца куркумой – это индийская специя используется не только как пряность, но и как лекарство и натуральный краситель, безопасный для здоровья. 

Полезные советы по окрашиванию яиц

  • Для окрашивания куркумой лучше подходят белые яйца.
  • Чтобы яйца не трескались при варке от перепада температур, заранее достаньте их из холодильника. Также можно добавить в воду немного соли – это сохранит скорлупу целой.
  • Перед окрашиванием обязательно помойте куриные яйца с использованием соды. А чтобы обезжирить поверхность, протрите ее спиртом.
  • Перед погружением в раствор яйца можно декорировать веточками, а затем плотно завернуть их в один слой марли или капрона и скрепить нитками.
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Как покрасить яйца куркумой

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Как красить яйца куркумой
Фото: pixabay.com
  • Для окрашивания яиц в желтый цвет используйте куркуму. Если оставить вареные яйца на 2-3 часа в растворе куркумы (1 ст.л. на 1 стакан воды), получится нежно-желтый цвет, а если яйца в нем сварить, то более насыщенный золотистый оттенок.
  • Если цвет все равно получился бледным, оставьте яйца в растворе на ночь, но в таком случае белок тоже может окраситься в желтый.
  • Готовые крашенки следует обсушить на полотняном или бумажном полотенце. Для блеска их можно натереть растительным маслом.

Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца с помощью скотча."Сегодня" также рассказывали о натуральных красителях для пасхальных яиц

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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