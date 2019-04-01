Пасха 2019: как покрасить яйца куркумой
Куркума придает пасхальным яйцам красивый желтый оттенок
Пасху в 2019 году православные украинцы будут отмечать 28 апреля, а католики – 21 апреля. В этой статье мы расскажем, как правильно красить пасхальные яйца куркумой – это индийская специя используется не только как пряность, но и как лекарство и натуральный краситель, безопасный для здоровья.
Полезные советы по окрашиванию яиц
- Для окрашивания куркумой лучше подходят белые яйца.
- Чтобы яйца не трескались при варке от перепада температур, заранее достаньте их из холодильника. Также можно добавить в воду немного соли – это сохранит скорлупу целой.
- Перед окрашиванием обязательно помойте куриные яйца с использованием соды. А чтобы обезжирить поверхность, протрите ее спиртом.
- Перед погружением в раствор яйца можно декорировать веточками, а затем плотно завернуть их в один слой марли или капрона и скрепить нитками.
Как покрасить яйца куркумой
- Для окрашивания яиц в желтый цвет используйте куркуму. Если оставить вареные яйца на 2-3 часа в растворе куркумы (1 ст.л. на 1 стакан воды), получится нежно-желтый цвет, а если яйца в нем сварить, то более насыщенный золотистый оттенок.
- Если цвет все равно получился бледным, оставьте яйца в растворе на ночь, но в таком случае белок тоже может окраситься в желтый.
- Готовые крашенки следует обсушить на полотняном или бумажном полотенце. Для блеска их можно натереть растительным маслом.
Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца с помощью скотча."Сегодня" также рассказывали о натуральных красителях для пасхальных яиц.
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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Источник: Сегодня