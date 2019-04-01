Пасха 2019: как покрасить яйца куркумой

Куркума придает пасхальным яйцам красивый желтый оттенок

Как правильно красить яйца куркумой Фото: pixabay.com

Пасху в 2019 году православные украинцы будут отмечать 28 апреля, а католики – 21 апреля. В этой статье мы расскажем, как правильно красить пасхальные яйца куркумой – это индийская специя используется не только как пряность, но и как лекарство и натуральный краситель, безопасный для здоровья.

Полезные советы по окрашиванию яиц

Для окрашивания куркумой лучше подходят белые яйца.

Чтобы яйца не трескались при варке от перепада температур, заранее достаньте их из холодильника. Также можно добавить в воду немного соли – это сохранит скорлупу целой.

Перед окрашиванием обязательно помойте куриные яйца с использованием соды. А чтобы обезжирить поверхность, протрите ее спиртом.

Перед погружением в раствор яйца можно декорировать веточками, а затем плотно завернуть их в один слой марли или капрона и скрепить нитками.

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Как покрасить яйца куркумой

Как красить яйца куркумой Фото: pixabay.com

Для окрашивания яиц в желтый цвет используйте куркуму. Если оставить вареные яйца на 2-3 часа в растворе куркумы (1 ст.л. на 1 стакан воды), получится нежно-желтый цвет, а если яйца в нем сварить, то более насыщенный золотистый оттенок.

Если цвет все равно получился бледным, оставьте яйца в растворе на ночь, но в таком случае белок тоже может окраситься в желтый.

Готовые крашенки следует обсушить на полотняном или бумажном полотенце. Для блеска их можно натереть растительным маслом.

Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца с помощью скотча."Сегодня" также рассказывали о натуральных красителях для пасхальных яиц.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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