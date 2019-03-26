Пасха 2019: как покрасить яйца свеклой

Узнайте, как правильно красить яйца на Пасху свекольным соком

Как красить яйца свекольным соком Фото: pixabay.com

Одним из символов Пасхи, которую в 2019 будут праздновать 28 апреля, являются крашенки. Конечно, чтобы приготовить раствор для окрашивания яиц, можно просто развести краску из пакетика. Но чем больше изобилие всевозможных искусственных пищевых красителей, тем сильнее желание вернуться к натуральным методам.

Мы расскажем, как покрасить яйца на Пасху свекольным соком. Такие крашенки получаются не только красивыми, но и совершенно безопасным.

Полезные советы по окрашиванию пасхальных яиц

Для окрашивания свеклой лучше подходят яйца с белой скорлупой.

Чтобы яйца не трескались при варке от перепада температур, заранее достаньте их из холодильника. Также можно добавить в воду немного соли – это сохранит скорлупу целой.

Перед окрашиванием обязательно помойте куриные яйца с использованием соды. А чтобы обезжирить поверхность, протрите ее спиртом.

Перед погружением в раствор яйца можно декорировать веточками, а затем плотно завернуть их в один слой марли или капрона и скрепить нитками.

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Как покрасить яйца на Пасху свеклой

Как красить яйца свеклой Фото: pixabay.com

Способ №1:

Чтобы получить розовый цвет скорлупы, отваренные вкрутую яйца положите в мисочку со свежевыжатым свекольным соком. Если оставить яйца в соке на ночь, они приобретут более темный бордовый оттенок, но в таком случае яичный белок тоже может окраситься.

Способ №2:

Очистите 2-3 свеклы от кожицы, натрите на крупной терке и залейте небольшим количеством воды (около 1 литра). Влейте чайную ложку столового уксуса и прокипятите 5-10 минут, затем остудите до комнатной температуры. В этот отвар добавьте сваренные вкрутую яйца. Чем дольше они побудут в настое, тем лучше покрасятся.

Способ №3:

Сварите куриные яйца вместе с очищенной свеклой. Таким образом, яйца покрасятся, а свеклу можно использовать для приготовления салата.

Способ №4:

Проварите 3 средние свеклы в литре воды в течение 30 минут, добавив столовую ложку уксуса. Процедите и опустите в получившийся раствор вареные яйца минимум на полчаса.

Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца с помощью скотча. "Сегодня" также рассказывали о натуральных красителях для пасхальных яиц.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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