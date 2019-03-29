Пасха 2019: как покрасить яйца в голубой цвет с помощью краснокочанной капусты

Отвар красной капусты дает голубой цвет, очень стойкий и красивый

Голубые крашенки на Пасху Фото: pixabay.com

На Пасху, которую в 2019 году католики отмечают 21 апреля, а православные – 28-го, принято делать писанки и крашенки. И хотя способов украсить пасхальные яйца очень много, самый быстрый и простой из них – покрасить яйца в один цвет. Если вы не доверяете искусственным красителям, используйте для этого сок краснокочанной капусты – он придаст яйцам красивый голубой оттенок.

Полезные советы по окрашиванию пасхальных яиц

Для окрашивания краснокочанной капустой лучше подходят яйца с белой скорлупой.

Чтобы яйца не трескались при варке от перепада температур, заранее достаньте их из холодильника. Также можно добавить в воду немного соли – это сохранит скорлупу целой.

Перед окрашиванием обязательно помойте куриные яйца с использованием соды. А чтобы обезжирить поверхность, протрите ее спиртом.

Перед погружением в раствор яйца можно декорировать веточками, а затем плотно завернуть их в один слой марли или капрона и скрепить нитками.

После извлечения уже окрашенных яиц из настоя, их нельзя тереть полотенцем с усилием. Яйца следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем.

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Как покрасить яйца краснокочанной капустой

Голубые крашенки на Пасху Фото: pixabay.com

Смешайте 2 чашки нарезанной краснокочанной капусты, 1 столовую ложку уксуса и 1 л воды. Доведите до кипения и проварите в течение 30 минут. Процедите и опустите в отвар вареные яйца на полчаса и дольше. Чем дольше буду находиться яйца в настое, тем ярче и насыщеннее будет окрас.

Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца с помощью скотча. "Сегодня" также рассказывали о натуральных красителях для пасхальных яиц.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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