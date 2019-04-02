Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Лучшие горячие блюда на Пасху

Мясные блюда на Пасху Фото: depositphotos.com

Православная Пасха 2019 наступит 28 апреля. Меню этого праздника традиционно отличается большим количеством мясных блюд. На Пасху традиционно готовят буженину, ветчину, мясные рулеты с начинкой, баранью ногу и холодец. Мы предлагаем вашему вниманию аппетитные рецепты горячих блюд из свинины, говядины и баранины.

Рулет из свинины с сухофруктами

Свиной рулет с курагой и черносливом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 кг свиной вырезки

50 г грецких орехов

50 г чернослива

50 г кураги

смесь молотых перцев

соль

Рецепт приготовления:

Свинину помыть и обсушить. Положить мясо на разделочную доску. Сделать по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см. Раздвинуть мясо руками и сделать глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см. Раскрыть кусок мяса как книгу. Надрезать утолщенные места, если они есть, накрыть мясо пленкой и отбить молотком так, чтобы толщина слоя была 1,5-2 см. Натереть мясо солью и перцем. Залить курагу и чернослив без косточек горячей водой на 15 минут. Затем слить жидкость, промыть и нарезать сухофрукты небольшими кусочками. Орехи помолоть в блендере, добавить к черносливу и кураге. Выложить начинку на мясо ровным слоем, свернуть свинину в рулет и связать кулинарным шпагатом. Завернуть мясо в фольгу и запекать при 200 С в течение 1 часа. Затем фольгу снять и готовить свинину до золотистого цвета, 20-30 минут. Готовый рулет остудить и разрезать на порционные куски.

Мясной хлеб с яйцом

Рулет из фарша с вареными яйцами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

700 г мясного фарша

6 яиц

2 луковицы

200 г белого хлеба

0.5 стакана молока

1-2 ст.л. растительного масла

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

В фарш добавить измельченный или пропущенный через мясорубку лук. Белый хлеб залить молоком на 10 минут, затем отжать и добавить к мясу. Добавить 1 яйцо, соль и молотый перец. Хорошо перемешать. Оставшиеся яйца сварить вкрутую, остудить и почистить. В прямоугольную форму для кекса, застеленную фольгой, выложить половину фарша, разложить вареные яйца в ряд. Сверху распределить остатки фарша. Полить оливковым маслом и запекать в течение 1 часа, затем включить бройлер и подрумянить верх. Готовый мясной хлеб остудить в течение 15-20 минут перед подачей.

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Запеченная свинина с розмарином в медовой глазури

Свинина с розмарином и медом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

700 г свиной вырезки или корейки

3 зубчика чеснока

2 веточки розмарина

1-2 ст.л. жидкого меда

1 ст.л горчицы с зернами

соль, смесь молотых перцев

Рецепт приготовления:

Свиную вырезку помыть и обтереть бумажным полотенцем. Хорошо натереть крупной солью и молотым перцем. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками. Сделать в мясе проколы ножом и нашпиговать его чесноком. Положить сверху веточки розмарина и обвязать вырезку кулинарной нитью. Запекать в разогретой до 180 С духовке около часа. Затем смазать мясо смесью меда и горчицы, печь еще 15-20 минут.

Баранья нога в духовке с овощами

Баранья нога в духовке Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

баранья нога на кости весом 1.5 кг

репчатый лук

морковь

помидоры черри

разноцветный болгарский перец

кабачки или цуккини

Для маринада:

оливковое масло

пропущенный через пресс чеснок

розмарин

тимьян

орегано

черный перец

соль

можжевеловые ягоды

Рецепт приготовления:

Баранью ногу помыть, очистить от пленок и лишнего жира. Натереть мясо солью и нашпиговать можжевеловыми ягодами. Соединить сушеные травы, молотый перец, чеснок и оливковое масло. Смазать этой смесью баранью ногу и оставить мариноваться на сутки в холодильнике или на 4 часа при комнатной температуре. Противень для выпечки застелить фольгой. На дно выложить нашинкованные кольцами репчатый лук и морковь. Сверху поместить баранью ногу. Обложить мясо помидорами черри, нарезанными кабачками и болгарским перцем. Полить овощи остатками маринада, посолить. Отправить баранью ногу в разогретую до 230 С духовку на 30 минут. Затем убавить нагрев до 180 С и запекать еще 40 минут. Включить гриль и готовить 15 минут. Готовность мяса проверить специальным термометром. Внутрення температура баранины должна составлять 69 С – это прожарка "медиум". Если вы любите более пропеченное мясо, увеличьте время приготовления. Подавайте баранью ногу вместе с запеченными овощами.

Пасхальный окорок в апельсиновой глазури

Пасхальный окорок в глазури Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

большой свиной окорок без кости

2 лавровых листа

1 ч.л. черного перца горошком

40 шт. гвоздики

50 г коричневого сахара

1-2 ст.л. апельсинового джема

2 ч.л. сухой горчицы

1 ст.л. коньяка, рома или бренди

соль

Рецепт приготовления:

Свиной окорок помыть и сложить в большую кастрюлю с холодной водой. Подержать на огне 10 минут, слить жидкость и добавить свежую воду. Довести до кипения, добавить лавровый лист и перец. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить из расчета 30 минут на каждые 500 г веса. За полчаса до конца варки хорошо посолить бульон. В большой форме для запекания установить решетку. Вынуть окорок из бульона и положить на решетку. Дать остыть в течение 15 минут. За это время разогреть духовку до 180 С. Ножом снять шкурку, оставив слой сала. Сделать насечки ромбиком и в центр каждого ромбика воткнуть по гвоздике. Смешать в сотейнике сахар, джем, горчицу и алкоголь. Прогреть до растворения сахара. Получившейся глазурью смазать окорок. Запекать окорок около 25 минут до получения румяной корочки.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами глазури для пасхальных куличей. Мы также рассказывали, как покрасить яйца луковой шелухой.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

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