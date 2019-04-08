Пасха 2019: как приготовить вкусный кулич на кефире

Простой рецепт кулича на Пасху

Пасхальный кулич на кефире Фото: Depositphotos

Пасхальный кулич на кефире получается воздушным, с нежнейшим мякишем. Когда вы будете готовить куличи, не забывайте, что все продукты должны быть комнатной температуры. Для этого желательно достать ингредиенты из холодильника за несколько часов.

В помещении, где вы будете замешивать тесто и печь куличи, не должно быть сквозняков. И, конечно, залог вкусного кулича – хорошее настроение и отсутствие плохих мыслей.

Пасхальный кулич на кефире

Ингредиенты:

1 л кефира, свежего или кислого молока

3 ст.л. сухих дрожжей

200 г сливочного маргарина

200 г сливочного масла

200 г сметаны

4-5 стаканов сахара

1 ч.л. соли

2 ст.л. растительного масла (для рук)

2-2,5 кг муки

Ванильный сахар или ванильный экстракт

6-8 яиц

Изюм -1-2 стакана

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Рецепт приготовления:

Приготовить опару. Подогреть кефир (молоко) до температуры 37-38 градусов. Добавить 1/2 стакана сахара, 2 стакана муки (просеянной) и дрожжи. Хорошо перемешать, накрыть чистым полотенцем и поставить в теплое место на полчаса. Опара должна подняться "шапочкой" и хорошо запузыриться. Яичные белки отделить от желтков. Желтки растереть с сахаром, а белки взбить с солью в пышную пену. В опару добавить сметану, размягченное масло и маргарин. Перемешать. Добавить желтки с сахаром, затем взбитые белки и ваниль. Смазать руки растительным маслом. Постепенно добавляя просеянную муку, месить тесто, пока оно перестанет быть липким. В хорошо вымешанное тесто добавить изюм. Изюм необходимо предварительно промыть, просушить и обвалять в муке. Накрыть тесто полотенцем и поставить подходить, чтобы оно увеличилось в объеме в 2 раза. После этого аккуратно обмять и снова дать подойти. После второго подъема тесто еще раз обмять и разложить по подготовленным формочкам, заполняя их на треть. После того, как тесто в формочках поднялось на 3/4, поставить куличи в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать куличи до зарумянивания: небольшие куличи – около 30 минут, большие – около 45-50. Для глазури 1 белок взбить с 1 стаканом сахара или сахарной пудры до плотной белой пены. Нанести на теплый кулич и украсить кондитерской посыпкой.

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