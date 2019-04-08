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Пасха 2019: как приготовить вкусный кулич на кефире

Простой рецепт кулича на Пасху

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Пасхальный кулич на кефире
Пасхальный кулич на кефире
Фото: Depositphotos

Пасхальный кулич на кефире получается воздушным, с нежнейшим мякишем. Когда вы будете готовить куличи, не забывайте, что все продукты должны быть комнатной температуры. Для этого желательно достать ингредиенты из холодильника за несколько часов.

В помещении, где вы будете замешивать тесто и печь куличи, не должно быть сквозняков. И, конечно, залог вкусного кулича – хорошее настроение и отсутствие плохих мыслей.

Пасхальный кулич на кефире

Ингредиенты:

  • 1 л кефира, свежего или кислого молока
  • 3 ст.л. сухих дрожжей
  • 200 г сливочного маргарина
  • 200 г сливочного масла
  • 200 г сметаны
  • 4-5 стаканов сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 2 ст.л. растительного масла (для рук)
  • 2-2,5 кг муки
  • Ванильный сахар или ванильный экстракт
  • 6-8 яиц
  • Изюм -1-2 стакана

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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить опару. Подогреть кефир (молоко) до температуры 37-38 градусов. Добавить 1/2 стакана сахара, 2 стакана муки (просеянной) и дрожжи. Хорошо перемешать, накрыть чистым полотенцем и поставить в теплое место на полчаса. Опара должна подняться "шапочкой" и хорошо запузыриться. 
  2. Яичные белки отделить от желтков. Желтки растереть с сахаром, а белки взбить с солью в пышную пену. 
  3. В опару добавить сметану, размягченное масло и маргарин. Перемешать.
  4. Добавить желтки с сахаром, затем взбитые белки и ваниль.
  5. Смазать руки растительным маслом. Постепенно добавляя просеянную муку, месить тесто, пока оно перестанет быть липким.
  6. В хорошо вымешанное тесто добавить изюм. Изюм необходимо предварительно промыть, просушить и обвалять в муке.
  7. Накрыть тесто полотенцем и поставить подходить, чтобы оно увеличилось в объеме в 2 раза. После этого аккуратно обмять и снова дать подойти.
  8. После второго подъема тесто еще раз обмять и разложить по подготовленным формочкам, заполняя их на треть.
  9. После того, как тесто в формочках поднялось на 3/4, поставить куличи в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать куличи до зарумянивания: небольшие куличи – около 30 минут, большие – около 45-50. 
  10. Для глазури 1 белок взбить с 1 стаканом сахара или сахарной пудры до плотной белой пены. Нанести на теплый кулич и украсить кондитерской посыпкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадный кулич с глазурью. "Сегодня" также писали, как покрасить перепелиные яйца на Пасху.

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Источник: Сегодня
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