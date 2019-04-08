Пасха 2019: как приготовить вкусный кулич на кефире
Простой рецепт кулича на Пасху
Пасхальный кулич на кефире получается воздушным, с нежнейшим мякишем. Когда вы будете готовить куличи, не забывайте, что все продукты должны быть комнатной температуры. Для этого желательно достать ингредиенты из холодильника за несколько часов.
В помещении, где вы будете замешивать тесто и печь куличи, не должно быть сквозняков. И, конечно, залог вкусного кулича – хорошее настроение и отсутствие плохих мыслей.
Пасхальный кулич на кефире
Ингредиенты:
- 1 л кефира, свежего или кислого молока
- 3 ст.л. сухих дрожжей
- 200 г сливочного маргарина
- 200 г сливочного масла
- 200 г сметаны
- 4-5 стаканов сахара
- 1 ч.л. соли
- 2 ст.л. растительного масла (для рук)
- 2-2,5 кг муки
- Ванильный сахар или ванильный экстракт
- 6-8 яиц
- Изюм -1-2 стакана
Рецепт приготовления:
- Приготовить опару. Подогреть кефир (молоко) до температуры 37-38 градусов. Добавить 1/2 стакана сахара, 2 стакана муки (просеянной) и дрожжи. Хорошо перемешать, накрыть чистым полотенцем и поставить в теплое место на полчаса. Опара должна подняться "шапочкой" и хорошо запузыриться.
- Яичные белки отделить от желтков. Желтки растереть с сахаром, а белки взбить с солью в пышную пену.
- В опару добавить сметану, размягченное масло и маргарин. Перемешать.
- Добавить желтки с сахаром, затем взбитые белки и ваниль.
- Смазать руки растительным маслом. Постепенно добавляя просеянную муку, месить тесто, пока оно перестанет быть липким.
- В хорошо вымешанное тесто добавить изюм. Изюм необходимо предварительно промыть, просушить и обвалять в муке.
- Накрыть тесто полотенцем и поставить подходить, чтобы оно увеличилось в объеме в 2 раза. После этого аккуратно обмять и снова дать подойти.
- После второго подъема тесто еще раз обмять и разложить по подготовленным формочкам, заполняя их на треть.
- После того, как тесто в формочках поднялось на 3/4, поставить куличи в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать куличи до зарумянивания: небольшие куличи – около 30 минут, большие – около 45-50.
- Для глазури 1 белок взбить с 1 стаканом сахара или сахарной пудры до плотной белой пены. Нанести на теплый кулич и украсить кондитерской посыпкой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадный кулич с глазурью. "Сегодня" также писали, как покрасить перепелиные яйца на Пасху.
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Источник: Сегодня