Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пасха 2019: как варить яйца в луковой шелухе

Сушеная луковая шелуха придает крашенкам красивый терракотовый оттенок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:44
Как красить яйца луковой шелухой
Как красить яйца луковой шелухой
Фото: Pixabay

Православная Пасха 2019 наступит 28 апреля. Католики будут отмечать ее на неделю раньше – 21 апреля. Один из неизменных атрибутов Пасхи – крашенки. Окрашивание пасхальных яиц луковой шелухой – самый простой и доступный способ их приготовить.

Как покрасить яйца луковой шелухой

Вам понадобятся: яйца в нужном количестве, много луковой шелухи, вода, соль, растительное масло.

  1. Перед покраской куриные яйца нужно тщательно, но аккуратно помыть. Чтобы они не треснули при варке, яйца следует предварительно достать из холодильника и выдержать при комнатной температуре в течение часа. Кроме этого, в воду, в которой они будут вариться, желательно добавить чайную ложку соли. 
  2. Луковую шелуху поместить в широкую кастрюлю и залить водой. Поставить шелуху вариться на медленном огне. Через 45-50 минут у вас получится темная, насыщенная краска.
  3. Затем увеличить огонь и добавить яйца в кастрюлю. Шелуху вынимать не нужно. Вы можете готовить яйца 10-12 минут после закипания, но если хотите увеличить срок их хранения, то оставьте на плите дольше – на 15-20 минут. Во время варки яйца следует время от времени переворачивать, чтобы они равномернее окрасились. И конечно, вода должна полностью покрывать яйца.
  4. Покрашенные яйца выложить в кастрюлю с холодной водой и дать им остыть. Затем достать и протереть кухонным полотенцем, чтобы они высохли. 
  5. Яйца, крашеные в луковой шелухе, получаются матовыми. Чтобы добавить блеска, натрите их растительным маслом. 

Для разнообразия, яйца можно покрасить пищевыми красителями или украсить термоэтикеткой.

Смотрите видео, как выбрать безопасные куриные яйца:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику Церковные праздники и посты в апреле 2019 года
Пасха яйца крашенки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Популярные статьи

Сегодня, 14:36Афиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Сегодня, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Сегодня, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Сегодня, 10:08Шоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

Сегодня, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

Вчера, 16:16Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 14:50Fun

Выходные дни и праздники в апреле 2019 в Украине

Вчера, 13:15Fun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Вчера, 10:48Fun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

Вчера, 09:25Fun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

31 мартаТехно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

31 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

31 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

31 мартаFood

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

31 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

Новости партнеров

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Очаровательная жена Буяльского радует глаз. Фото
Очаровательная жена Буяльского радует глаз. Фото
«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой
«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
Как выглядели российские знаменитости до славы
Как выглядели российские знаменитости до славы
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду