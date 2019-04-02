Пасха 2019: как варить яйца в луковой шелухе

Сушеная луковая шелуха придает крашенкам красивый терракотовый оттенок

Как красить яйца луковой шелухой Фото: Pixabay

Православная Пасха 2019 наступит 28 апреля. Католики будут отмечать ее на неделю раньше – 21 апреля. Один из неизменных атрибутов Пасхи – крашенки. Окрашивание пасхальных яиц луковой шелухой – самый простой и доступный способ их приготовить.

Как покрасить яйца луковой шелухой

Вам понадобятся: яйца в нужном количестве, много луковой шелухи, вода, соль, растительное масло.

Перед покраской куриные яйца нужно тщательно, но аккуратно помыть. Чтобы они не треснули при варке, яйца следует предварительно достать из холодильника и выдержать при комнатной температуре в течение часа. Кроме этого, в воду, в которой они будут вариться, желательно добавить чайную ложку соли. Луковую шелуху поместить в широкую кастрюлю и залить водой. Поставить шелуху вариться на медленном огне. Через 45-50 минут у вас получится темная, насыщенная краска. Затем увеличить огонь и добавить яйца в кастрюлю. Шелуху вынимать не нужно. Вы можете готовить яйца 10-12 минут после закипания, но если хотите увеличить срок их хранения, то оставьте на плите дольше – на 15-20 минут. Во время варки яйца следует время от времени переворачивать, чтобы они равномернее окрасились. И конечно, вода должна полностью покрывать яйца. Покрашенные яйца выложить в кастрюлю с холодной водой и дать им остыть. Затем достать и протереть кухонным полотенцем, чтобы они высохли. Яйца, крашеные в луковой шелухе, получаются матовыми. Чтобы добавить блеска, натрите их растительным маслом.

Для разнообразия, яйца можно покрасить пищевыми красителями или украсить термоэтикеткой.

Смотрите видео, как выбрать безопасные куриные яйца:

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