Пасха 2019: как варить яйца в луковой шелухе
Сушеная луковая шелуха придает крашенкам красивый терракотовый оттенок
Православная Пасха 2019 наступит 28 апреля. Католики будут отмечать ее на неделю раньше – 21 апреля. Один из неизменных атрибутов Пасхи – крашенки. Окрашивание пасхальных яиц луковой шелухой – самый простой и доступный способ их приготовить.
Как покрасить яйца луковой шелухой
Вам понадобятся: яйца в нужном количестве, много луковой шелухи, вода, соль, растительное масло.
- Перед покраской куриные яйца нужно тщательно, но аккуратно помыть. Чтобы они не треснули при варке, яйца следует предварительно достать из холодильника и выдержать при комнатной температуре в течение часа. Кроме этого, в воду, в которой они будут вариться, желательно добавить чайную ложку соли.
- Луковую шелуху поместить в широкую кастрюлю и залить водой. Поставить шелуху вариться на медленном огне. Через 45-50 минут у вас получится темная, насыщенная краска.
- Затем увеличить огонь и добавить яйца в кастрюлю. Шелуху вынимать не нужно. Вы можете готовить яйца 10-12 минут после закипания, но если хотите увеличить срок их хранения, то оставьте на плите дольше – на 15-20 минут. Во время варки яйца следует время от времени переворачивать, чтобы они равномернее окрасились. И конечно, вода должна полностью покрывать яйца.
- Покрашенные яйца выложить в кастрюлю с холодной водой и дать им остыть. Затем достать и протереть кухонным полотенцем, чтобы они высохли.
- Яйца, крашеные в луковой шелухе, получаются матовыми. Чтобы добавить блеска, натрите их растительным маслом.
Для разнообразия, яйца можно покрасить пищевыми красителями или украсить термоэтикеткой.
Смотрите видео, как выбрать безопасные куриные яйца:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику Церковные праздники и посты в апреле 2019 года
Источник: Сегодня