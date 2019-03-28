Пасха 2019: рецепт домашней колбасы от Григория Германа

Ведущий программы "Ранок з Україною" поделился рецептом фирменного пасхального блюда

Домашняя колбаса из свинины Фото: facebook.com/germancooks

На Пасху традиционно готовят много мясных блюд, и домашняя колбаса – одно из них. Телеведущий Григорий Герман готовит колбасу из свиного ошейка, сала, лука и чеснока.

Домашняя колбаса

Ингредиенты (на 6 порций):

Кишка – 1,5 м

Свиной ошеек – 1,5 кг

Сало – 300 г

Лук репчатый – 1 шт.

Перец

Соль

Майоран

Гвоздика

Чеснок гранулированный

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Рецепт приготовления:

Кишки лучше покупать уже подготовленными, в мясных отделах супермаркетов. Их необходимо промыть в уксусно-содовом растворе: вода, немного соды и чуть уксуса. Аккуратно перемешайте и отправьте в эту жидкость натуральную оболочку минут на 20: это избавит кишки от остатков неприятного запаха. Половину свиного ошейка нарежьте кубиками величиной в 1,5 см. Вторую половину мяса вместе с луковицей пропустите через мясорубку через отверстия среднего диаметра. Сало нарежьте небольшими кубиками. Смешайте фарш, куски мяса и сала. Приправьте черным молотым перцем и солью, добавьте немного майорана, гранулированного чеснока и молотой гвоздики. Тщательно и с силой перемешайте: благодаря сильному, энергичному перемешиванию фарш избавляется от лишнего воздуха и из мяса начинает выделяться белок, который скрепит начинку внутри колбасы. Промойте кишки от содового раствора и аккуратно натяните на специальную насадку для мясорубки. Придерживая кишку рукой, наполните ее фаршем. Сверните колбасу колечком в емкости для запекания. Обязательно проколите зубочисткой во многих местах. Если этого не сделать, велика вероятность, что колбаса при запекании лопнет. Отправьте в духовку, разогретую до 200 °С, на 30 минут. Следите за цветом колбасы: он должен быть приятным, коричневатым, аппетитным.

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