Пасха 2019: рецепт домашней колбасы от Григория Германа
Ведущий программы "Ранок з Україною" поделился рецептом фирменного пасхального блюда
На Пасху традиционно готовят много мясных блюд, и домашняя колбаса – одно из них. Телеведущий Григорий Герман готовит колбасу из свиного ошейка, сала, лука и чеснока.
Домашняя колбаса
Ингредиенты (на 6 порций):
- Кишка – 1,5 м
- Свиной ошеек – 1,5 кг
- Сало – 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Перец
- Соль
- Майоран
- Гвоздика
- Чеснок гранулированный
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Рецепт приготовления:
- Кишки лучше покупать уже подготовленными, в мясных отделах супермаркетов. Их необходимо промыть в уксусно-содовом растворе: вода, немного соды и чуть уксуса. Аккуратно перемешайте и отправьте в эту жидкость натуральную оболочку минут на 20: это избавит кишки от остатков неприятного запаха.
- Половину свиного ошейка нарежьте кубиками величиной в 1,5 см. Вторую половину мяса вместе с луковицей пропустите через мясорубку через отверстия среднего диаметра. Сало нарежьте небольшими кубиками.
- Смешайте фарш, куски мяса и сала. Приправьте черным молотым перцем и солью, добавьте немного майорана, гранулированного чеснока и молотой гвоздики. Тщательно и с силой перемешайте: благодаря сильному, энергичному перемешиванию фарш избавляется от лишнего воздуха и из мяса начинает выделяться белок, который скрепит начинку внутри колбасы.
- Промойте кишки от содового раствора и аккуратно натяните на специальную насадку для мясорубки. Придерживая кишку рукой, наполните ее фаршем.
- Сверните колбасу колечком в емкости для запекания. Обязательно проколите зубочисткой во многих местах.
- Если этого не сделать, велика вероятность, что колбаса при запекании лопнет.
- Отправьте в духовку, разогретую до 200 °С, на 30 минут. Следите за цветом колбасы: он должен быть приятным, коричневатым, аппетитным.
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Источник: Сегодня