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Пасха 2019: рецепт глазури, которая не осыпается

Как приготовить желатиновую глазурь для Пасхи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Рецепт глазури на Пасху
Рецепт глазури на Пасху
Фото: Pixabay

Как сделать глазурь для паски, чтобы она не осыпалась, не крошилась, не текла и не смазывалась, а держалась плотно, красиво и гладко? В канун светлого праздника Воскресения Христова мы делимся с вами полезным и простым рецептом глазури для пасхи. Особенно его оценят любители шоколада.

Вообще всевозможных рецептов глазури на Пасху существует очень много. Наверняка у каждой хозяйки припасен любимый вариант украшения пасхальных куличей, рулетов, пряников, печенья и другой выпечки. Ведь мало просто испечь ритуальную паску, важно еще и эффектно ее оформить.

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Одни придерживаются древних традиций, а потому постоянно готовят классическую белковую глазурь для паски – белую и безо всяких добавок. Другие обожают эксперименты с новыми вкусами и не прочь сделать глазурь для пасхи какую-нибудь цветную, с цитрусами или фруктовыми добавками. Кто-то стремится к диетическому варианту, а потому готовит глазурь для пасхи без яиц по рецепту на основе сахара.

При этом особо ценится глазурь для паски, которая не осыпается после нанесения и не трескается при высыхании. Сегодня мы расскажем вам, как правильно сделать глазурь для паски, чтобы она имела мягкую текстуру, оставалась красивой, гладкой и блестящей в течение нескольких дней. Готовим шоколадную глазурь на основе желатина.

Глазурь для Пасхи
Глазурь для Пасхи
Фото: pexels.com

Чтобы приготовить для паски глазурь с желатином, вам понадобится:

  • 1 стакан сахара,
  • 75 г порошка какао,
  • 4 ст. ложки жирных сливок,
  • 1 ст. ложка желатина,
  • полстакана воды.

Шоколадная глазурь для Пасхи – рецепт приготовления:

  1. Желатин замочите в 3 ст. ложках воды, чтобы он набух.
  2. Смешайте в кастрюле сахар с какао.
  3. Добавьте в сухую смесь сливки, оставшуюся воду и хорошенько перемешайте.
  4. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и, помешивая, доведите до кипения.
  5. Кипятите глазурь 1 минуту, затем введите в горячую шоколадную смесь растворенный желатин и перемешайте.
  6. Снимите глазурь с огня и немного остудите, периодически помешивая лопаткой.
  7. Взбейте миксером шоколадную глазурь до состояния густой и гладкой однородной массы.
  8. Наносить шоколадную желатиновую глазурь на паску следует в слегка охлажденном виде. порядка 40 градусов. А паска должна быть холодной, тогда глазурь быстрее схватится и застынет.

Приятного аппетита!

Ранее мы публиковали рецепт творожной пасхи на Пасху 2019.

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