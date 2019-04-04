Пасха 2019: рецепт морковного кулича с орехами и сухофруктами
Вкусный кулич без добавления дрожжей
Пасхальный кулич можно испечь без добавления дрожжей – это существенно сократит время его приготовления. Предлагаем вам простой рецепт кулича с тертой морковью, грецкими орехами и сухофруктами.
Морковный кулич с орехами
Ингредиенты на 1 кулич:
- 150 г муки
- 140 г сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. корицы
- 1 ст.л. сушеной цедры апельсина
- 0,5 ч.л. имбиря
- 0,5 ч.л соли
- 50 г молотых грецких орехов
- 2 яйца
- 100 г сливочного масла
- 150 г натертой на мелкой терке моркови
Рецепт приготовления:
- Смешать муку, разрыхлитель, специи и молотые грецкие орехи.
- В отдельной миске взбить яйца с солью и сахаром в пышную белую массу. Добавить растопленное сливочное масло. Перемешать миксером.
- Добавить сухие ингредиенты. Перемешать миксером до однородности. Лопаткой подмешать тертую морковь.
- Выпекать при 180 градусах около 50-60 минут.
- Покрыть кулич белковой глазурью и по желанию украсить зефиром, белым шоколадом, орехами или цукатами.
Напомним, ранее мы делились рецептами глазури для куличей. "Сегодня" также писали, как приготовить диетические куличи.
Смотрите видео, как сделать цукаты из моркови:
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Источник: Сегодня