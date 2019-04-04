Пасха 2019: рецепт морковного кулича с орехами и сухофруктами

Вкусный кулич без добавления дрожжей

Морковный кулич Фото: Depositphotos

Пасхальный кулич можно испечь без добавления дрожжей – это существенно сократит время его приготовления. Предлагаем вам простой рецепт кулича с тертой морковью, грецкими орехами и сухофруктами.

Морковный кулич с орехами

Ингредиенты на 1 кулич:

150 г муки

140 г сахара

1 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. корицы

1 ст.л. сушеной цедры апельсина

0,5 ч.л. имбиря

0,5 ч.л соли

50 г молотых грецких орехов

2 яйца

100 г сливочного масла

150 г натертой на мелкой терке моркови

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Рецепт приготовления:

Смешать муку, разрыхлитель, специи и молотые грецкие орехи. В отдельной миске взбить яйца с солью и сахаром в пышную белую массу. Добавить растопленное сливочное масло. Перемешать миксером. Добавить сухие ингредиенты. Перемешать миксером до однородности. Лопаткой подмешать тертую морковь. Выпекать при 180 градусах около 50-60 минут. Покрыть кулич белковой глазурью и по желанию украсить зефиром, белым шоколадом, орехами или цукатами.

Напомним, ранее мы делились рецептами глазури для куличей. "Сегодня" также писали, как приготовить диетические куличи.

Смотрите видео, как сделать цукаты из моркови:

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