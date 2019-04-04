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Пасха 2019: рецепт морковного кулича с орехами и сухофруктами

Вкусный кулич без добавления дрожжей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Морковный кулич
Морковный кулич
Фото: Depositphotos

Пасхальный кулич можно испечь без добавления дрожжей – это существенно сократит время его приготовления. Предлагаем вам простой рецепт кулича с тертой морковью, грецкими орехами и сухофруктами.

Морковный кулич с орехами

Ингредиенты на 1 кулич:

  • 150 г муки
  • 140 г сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. корицы
  • 1 ст.л. сушеной цедры апельсина
  • 0,5 ч.л. имбиря
  • 0,5 ч.л соли 
  • 50 г молотых грецких орехов
  • 2 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 150 г натертой на мелкой терке моркови

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Рецепт приготовления:

  1. Смешать муку, разрыхлитель, специи и молотые грецкие орехи. 
  2. В отдельной миске взбить яйца с солью и сахаром в пышную белую массу. Добавить растопленное сливочное масло. Перемешать миксером. 
  3. Добавить сухие ингредиенты. Перемешать миксером до однородности. Лопаткой подмешать тертую морковь.
  4. Выпекать при 180 градусах около 50-60 минут. 
  5. Покрыть кулич белковой глазурью и по желанию украсить зефиром, белым шоколадом, орехами или цукатами.

Напомним, ранее мы делились рецептами глазури для куличей. "Сегодня" также писали, как приготовить диетические куличи.

Смотрите видео, как сделать цукаты из моркови:

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Источник: Сегодня
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