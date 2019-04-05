Пасха 2019: рецепт творожного кулича с вишней

Оригинальный рецепт кулича на Пасху

Кулич на Пасху с вишней Фото: Depositphotos

Творожный кулич на Пасху с вишней, вымоченной в коньяке, получается безумно вкусным и ароматным. Из указанного количества ингредиентов выйдет два небольших кулича весом по 430 г каждый. Вместо ягодных цукатов вы можете взять апельсиновые, лимонные или ананасовые.

Творожные кулич с вишней

Ингредиенты:

Цукаты из вишни – 120 г

Коньяк – 3 ст.л.

Пшеничная мука – 330 г

7 г (1 ч.л.) сухих активных дрожжей (или 25 г свежих)

Молоко – 60 мл

Сахар – 150 г

Творог (9-18% жирности) – 250 г

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Ванильная эссенция или ванильный сахар – 1 ч.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Читайте также Католическая Пасха 2019: рецепт горячих крестовых маффинов от Джейми Оливера

Рецепт приготовления:

Цукаты из вишни нарезать мелкими кусочками и залить коньяком в миске. Дать постоять в течение часа, время от времени перемешивая. Приготовить опару. Для этого растворить в теплом молоке дрожжи и 1 ч.л. сахара, добавить 30 г муки и перемешать до однородности. Накрыть и поставить в теплое место примерно на 30-40 минут, пока опара не увеличится в объеме почти вдвое. Положить в миску творог, добавить опару, яйца, сахар, растопленное масло, ваниль и соль. Взбить венчиком до однородности. В конце добавить вишню. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить очень густое липкое тесто. Накрыть пленкой и поставить в теплое место подходить на полтора часа. Подошедшее тесто обмять, разделить на части и положить в формы, наполняя не более чем на две трети. Поставить формы в теплое место и дать тесту подойти в течение еще 45 минут. Переставить в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать до сухой зубочистки, около 40-50 минут. Готовые куличи украсить глазурью или посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram