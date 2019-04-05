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Пасха 2019: рецепт творожного кулича с вишней

Оригинальный рецепт кулича на Пасху

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Кулич на Пасху с вишней
Кулич на Пасху с вишней
Фото: Depositphotos

Творожный кулич на Пасху с вишней, вымоченной в коньяке, получается безумно вкусным и ароматным. Из указанного количества ингредиентов выйдет два небольших кулича весом по 430 г каждый. Вместо ягодных цукатов вы можете взять апельсиновые, лимонные или ананасовые. 

Творожные кулич с вишней

Ингредиенты:

  • Цукаты из вишни – 120 г
  • Коньяк – 3 ст.л.
  • Пшеничная мука – 330 г
  • 7 г (1 ч.л.) сухих активных дрожжей (или 25 г свежих)
  • Молоко – 60 мл
  • Сахар – 150 г 
  • Творог (9-18% жирности) – 250 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Ванильная эссенция или ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.

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Рецепт приготовления:

  1. Цукаты из вишни нарезать мелкими кусочками и залить коньяком в миске. Дать постоять в течение часа, время от времени перемешивая.
  2. Приготовить опару. Для этого растворить в теплом молоке дрожжи и 1 ч.л. сахара, добавить 30 г муки и перемешать до однородности. Накрыть и поставить в теплое место примерно на 30-40 минут, пока опара не увеличится в объеме почти вдвое.
  3. Положить в миску творог, добавить опару, яйца, сахар, растопленное масло, ваниль и соль. Взбить венчиком до однородности. В конце добавить вишню.
  4. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить очень густое липкое тесто. Накрыть пленкой и поставить в теплое место подходить на полтора часа. 
  5. Подошедшее тесто обмять, разделить на части и положить в формы, наполняя не более чем на две трети.
  6. Поставить формы в теплое место и дать тесту подойти в течение еще 45 минут. 
  7. Переставить в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать до сухой зубочистки, около 40-50 минут. Готовые куличи украсить глазурью или посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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