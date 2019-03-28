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Пасха 2019: рецепт вкуснейших бездрожжевых куличей

Вкусный пасхальный кулич можно приготовить без использования дрожжей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Кулич на Пасху без дрожжей
Кулич на Пасху без дрожжей
Фото: freepik.com

Хотите приготовить вкусный кулич на Пасху, но не желаете возиться с дрожжевым тестом? Тогда возьмите на заметку наш рецепт – он поможет вам замесить тесто для куличей за считанные минуты. 

Вкуснейшие бездрожжевые куличи

Ингредиенты:

  • 450 г муки
  • 300 г сливочного масла
  • 6 яиц среднего размера
  • 200-250 г сахара
  • 100 г изюма 
  • 100 г цукатов
  • 50 г горького шоколада
  • Цедра 2 апельсинов
  • Разрыхлитель теста – 1 пакетик
  • Щепотка соли
  • По 1/2 ч.л. молотого кардамона и корицы
  • Ванилин или ванильная эссенция

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Рецепт приготовления:

  1. Смешать в миске все сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, соль, кардамон, корицу и ванилин.
  2. Изюм залить кипятком на 15 минут, затем тщательно промыть. Затем изюм обсушить и смешать с небольшой горстью муки.
  3. Цукаты нарезать небольшими кубиками. Шоколад мелко порубить.
  4. В посуде, в которой вы будете замешивать тесто, соединить сахар и цедру апельсинов. Хорошо перетереть ложкой, чтобы цедра отдала больше эфирных масел.
  5. Добавить к смеси размягченное сливочное масло, хорошо взбить.
  6. По одному ввести в смесь яйца, не прекращая взбивать. 
  7. Постепенно ввести муку, тщательно перемешивая тесто. Оно получится довольно густым.
  8. Добавить к тесту цукаты, орехи, изюм и шоколад. Хорошо перемешать, чтобы они равномерно распределились по тесту.
  9. Разложить тесто по формам (получится два средних кулича или четыре маленьких). 
  10. Выпекать около часа. Готовность проверить деревянной шпажкой. Переложить куличи на решетку и украсить на свой вкус.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей

Смотрите видео, как приготовить пасхальный кекс по рецепту Григория Германа:

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Источник: Сегодня
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