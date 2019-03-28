Пасха 2019: рецепт вкуснейших бездрожжевых куличей
Вкусный пасхальный кулич можно приготовить без использования дрожжей
Хотите приготовить вкусный кулич на Пасху, но не желаете возиться с дрожжевым тестом? Тогда возьмите на заметку наш рецепт – он поможет вам замесить тесто для куличей за считанные минуты.
Вкуснейшие бездрожжевые куличи
Ингредиенты:
- 450 г муки
- 300 г сливочного масла
- 6 яиц среднего размера
- 200-250 г сахара
- 100 г изюма
- 100 г цукатов
- 50 г горького шоколада
- Цедра 2 апельсинов
- Разрыхлитель теста – 1 пакетик
- Щепотка соли
- По 1/2 ч.л. молотого кардамона и корицы
- Ванилин или ванильная эссенция
Читайте такжеПасха 2019: рецепт глазури, которая не осыпается
Рецепт приготовления:
- Смешать в миске все сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, соль, кардамон, корицу и ванилин.
- Изюм залить кипятком на 15 минут, затем тщательно промыть. Затем изюм обсушить и смешать с небольшой горстью муки.
- Цукаты нарезать небольшими кубиками. Шоколад мелко порубить.
- В посуде, в которой вы будете замешивать тесто, соединить сахар и цедру апельсинов. Хорошо перетереть ложкой, чтобы цедра отдала больше эфирных масел.
- Добавить к смеси размягченное сливочное масло, хорошо взбить.
- По одному ввести в смесь яйца, не прекращая взбивать.
- Постепенно ввести муку, тщательно перемешивая тесто. Оно получится довольно густым.
- Добавить к тесту цукаты, орехи, изюм и шоколад. Хорошо перемешать, чтобы они равномерно распределились по тесту.
- Разложить тесто по формам (получится два средних кулича или четыре маленьких).
- Выпекать около часа. Готовность проверить деревянной шпажкой. Переложить куличи на решетку и украсить на свой вкус.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей.
Смотрите видео, как приготовить пасхальный кекс по рецепту Григория Германа:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Лучший рецепт творожной пасхи с шоколадом Католическая Пасха 2019: рецепт немецкого печенья "Пасхальные зайцы" Церковные праздники и посты в апреле 2019 Католическая Пасха 2019: рецепт пасхальной ромовой бабы
Источник: Сегодня