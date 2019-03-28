Пасха 2019: рецепт вкуснейших бездрожжевых куличей

Вкусный пасхальный кулич можно приготовить без использования дрожжей

Кулич на Пасху без дрожжей Фото: freepik.com

Хотите приготовить вкусный кулич на Пасху, но не желаете возиться с дрожжевым тестом? Тогда возьмите на заметку наш рецепт – он поможет вам замесить тесто для куличей за считанные минуты.

Вкуснейшие бездрожжевые куличи

Ингредиенты:

450 г муки

300 г сливочного масла

6 яиц среднего размера

200-250 г сахара

100 г изюма

100 г цукатов

50 г горького шоколада

Цедра 2 апельсинов

Разрыхлитель теста – 1 пакетик

Щепотка соли

По 1/2 ч.л. молотого кардамона и корицы

Ванилин или ванильная эссенция

Рецепт приготовления:

Смешать в миске все сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, соль, кардамон, корицу и ванилин. Изюм залить кипятком на 15 минут, затем тщательно промыть. Затем изюм обсушить и смешать с небольшой горстью муки. Цукаты нарезать небольшими кубиками. Шоколад мелко порубить. В посуде, в которой вы будете замешивать тесто, соединить сахар и цедру апельсинов. Хорошо перетереть ложкой, чтобы цедра отдала больше эфирных масел. Добавить к смеси размягченное сливочное масло, хорошо взбить. По одному ввести в смесь яйца, не прекращая взбивать. Постепенно ввести муку, тщательно перемешивая тесто. Оно получится довольно густым. Добавить к тесту цукаты, орехи, изюм и шоколад. Хорошо перемешать, чтобы они равномерно распределились по тесту. Разложить тесто по формам (получится два средних кулича или четыре маленьких). Выпекать около часа. Готовность проверить деревянной шпажкой. Переложить куличи на решетку и украсить на свой вкус.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей.

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