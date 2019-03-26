Пасхальные салаты из яиц: ТОП-5 праздничных рецептов

Вкуснейшие салаты на Пасху 2019

Пасхальный салат Фото: freepik.com

На Пасху, которая в 2019 году выпадает на 28 апреля, принято готовить много крашенок. Но часто их не получается съесть. В таком случае лучшее решение – приготовить из вареных яиц вкусные пасхальные салаты по рецептам из нашей подборки.

Яичный салат с горчичной заправкой

Яичный салат Фото: Pixabay

Ингредиенты:

8 яиц

1/2 стакана майонеза

1 чайная ложка горчицы

1/4 стакана нарезанного зеленого лука

соль, молотый черный перец

1/4 чайной ложки молотой паприки

Рецепт приготовления:

Поместите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите воду до кипения и снимите с плиты. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца в горячей воде на 10-12 минут. Достаньте из горячей воды, охладите, почистите и нарежьте кубиками. Поместите измельченные яйца в миску и добавьте майонез, горчицу и зеленый лук. Приправьте солью, молотым перцем и паприкой. Перемешайте и подавайте вместе с хлебом или крекерами.

Совет: вы можете добавить в салат измельченные корнишоны или оливки для более пикантного вкуса.

Салат "Пасхальный цыпленок"

Салат в виде пасхального яйца Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

350 г куриного филе

200 г маринованных шампиньонов

100 г консервированной кукурузы

2 моркови + для украшения

3 яйца + 1 белок для украшения

50 г тертого сыра

4 ст.л. домашнего майонеза или по вкусу

соль, перец

петрушка

гвоздика или черный перец

Рецепт приготовления:

Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками. Маринованные грибы нарезать пластинками. Яйца и морковь отварить, остудить и почистить. Морковь натереть на крупной терке, яичные белки и желтки – на мелкой. Сыр мелко натереть. На плоскую тарелку выложить куриное филе, формируя овал, посолить, поперчить и смазать майонезом. Выложить слой маринованных грибов, покрыть майонезом. Сверху высыпать консервированную кукурузу и тертую морковь, посолить, поперчить, смазать майонезом. Посыпать тертым сыром бока, а в центр салата натереть яичный белок. Поверх белка нарисовать зубочисткой фигурку цыпленка, присыпать ее тертым на мелкой терке желтком. Сделать "глаз" из горошины черного перца или бутона гвоздики. Прикрепить "клюв" и "крыло", вырезанные из кусочка вареной моркови. Декорировать салат листиками петрушки и морковными цветочками.

Яичный салат от Джейми Оливера

Яичный салат с анчоусами Фото: Pinterest

Ингредиенты:

4 качественных анчоуса в масле

1/2 лимона

1/2 пучка свежей петрушки

1/2 пучка свежего лука

1 сушеный красный перец чили

4 больших яйца

2 головки латука

1 красный цикорий

1 белый цикорий

20 г кресс-салата

Для заправки:

1/2 зубчика чеснока

2 чайные ложки дижонской горчицы

2 столовые ложки уксуса

6 столовых ложек рапсового масла

3 столовые ложки пахты

Рецепт приготовления:

Разрежьте анчоусы вдоль пополам, затем положите в миску с 1 столовой ложкой анчоусного масла, лимонной цедрой и соком. Мелко нарежьте листья петрушки вместе с зеленым луком. Добавьте немного в миску. В другой миске почистите и раздавите чеснок, затем взбейте вместе с остальными ингредиентами для заправки. Приправьте по вкусу и отложите в сторону. Сушеный перец чили разотрите вместе с 3 ст.л. морской соли в ступке, отложите. Отварите яйца в подсоленной воде в течение 6 минут. Затем залейте холодной водой, остудите и почистите. Отделите внутренние листья латука. Мелко нарежьте основания цикория и отделите листья. Выложите на сервировочное блюдо. Разбросайте сверху петрушку и лук, добавьте кресс-салат. Разрежьте яйца пополам и положите сверху. Слегка присыпьте перечной солью. Добавьте анчоусы, сбрызните маринадом яйца. Подавайте заправку отдельно.

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Салат с тунцом, вареными яйцами и томатами

Салат из тунца и вареных яиц Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для салата:

пучок салатного микса

1 банка консервированного тунца кусочками

1 красный помидор

1 желтый помидор

2-3 яйца

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. дижонской горчицы

1 ч.л. меда

1 ч.л. лимонного сока

соль, перец

Рецепт приготовления:

Салатные листья помыть и обсушить. Яйца отварить, остудить и почистить. Разрезать каждое яйцо на 4-6 частей. Помидоры помыть и нарезать дольками. Порвать салатные листья руками в миску. Сверху разложить кусочки консервированного тунца, томатов и яиц. Для заправки перемешать оливковое масло, дижонскую горчицу, мед и лимонный сок. Посолить и поперчить. Полить салат заправкой и подавать вместе с хрустящим свежим хлебом.

Салат "Мимоза"

Салат "Мимоза" Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

370 г сардин в собственном соку

200 г моркови

4 яйца

1/4 репчатого или красного лука

250 г картофеля

Несколько веточек укропа

1 упаковка майонеза

Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите. Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы. Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки. Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом. Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом. Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом. Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой. Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте сала нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки. Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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