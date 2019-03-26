Пасхальные салаты из яиц: ТОП-5 праздничных рецептов
Вкуснейшие салаты на Пасху 2019
На Пасху, которая в 2019 году выпадает на 28 апреля, принято готовить много крашенок. Но часто их не получается съесть. В таком случае лучшее решение – приготовить из вареных яиц вкусные пасхальные салаты по рецептам из нашей подборки.
Яичный салат с горчичной заправкой
Ингредиенты:
- 8 яиц
- 1/2 стакана майонеза
- 1 чайная ложка горчицы
- 1/4 стакана нарезанного зеленого лука
- соль, молотый черный перец
- 1/4 чайной ложки молотой паприки
Рецепт приготовления:
- Поместите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите воду до кипения и снимите с плиты. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца в горячей воде на 10-12 минут.
- Достаньте из горячей воды, охладите, почистите и нарежьте кубиками.
- Поместите измельченные яйца в миску и добавьте майонез, горчицу и зеленый лук.
- Приправьте солью, молотым перцем и паприкой. Перемешайте и подавайте вместе с хлебом или крекерами.
Совет: вы можете добавить в салат измельченные корнишоны или оливки для более пикантного вкуса.
Салат "Пасхальный цыпленок"
Ингредиенты:
- 350 г куриного филе
- 200 г маринованных шампиньонов
- 100 г консервированной кукурузы
- 2 моркови + для украшения
- 3 яйца + 1 белок для украшения
- 50 г тертого сыра
- 4 ст.л. домашнего майонеза или по вкусу
- соль, перец
- петрушка
- гвоздика или черный перец
Рецепт приготовления:
- Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками.
- Маринованные грибы нарезать пластинками.
- Яйца и морковь отварить, остудить и почистить.
- Морковь натереть на крупной терке, яичные белки и желтки – на мелкой. Сыр мелко натереть.
- На плоскую тарелку выложить куриное филе, формируя овал, посолить, поперчить и смазать майонезом.
- Выложить слой маринованных грибов, покрыть майонезом.
- Сверху высыпать консервированную кукурузу и тертую морковь, посолить, поперчить, смазать майонезом.
- Посыпать тертым сыром бока, а в центр салата натереть яичный белок.
- Поверх белка нарисовать зубочисткой фигурку цыпленка, присыпать ее тертым на мелкой терке желтком. Сделать "глаз" из горошины черного перца или бутона гвоздики. Прикрепить "клюв" и "крыло", вырезанные из кусочка вареной моркови. Декорировать салат листиками петрушки и морковными цветочками.
Яичный салат от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 4 качественных анчоуса в масле
- 1/2 лимона
- 1/2 пучка свежей петрушки
- 1/2 пучка свежего лука
- 1 сушеный красный перец чили
- 4 больших яйца
- 2 головки латука
- 1 красный цикорий
- 1 белый цикорий
- 20 г кресс-салата
Для заправки:
- 1/2 зубчика чеснока
- 2 чайные ложки дижонской горчицы
- 2 столовые ложки уксуса
- 6 столовых ложек рапсового масла
- 3 столовые ложки пахты
Рецепт приготовления:
- Разрежьте анчоусы вдоль пополам, затем положите в миску с 1 столовой ложкой анчоусного масла, лимонной цедрой и соком.
- Мелко нарежьте листья петрушки вместе с зеленым луком. Добавьте немного в миску.
- В другой миске почистите и раздавите чеснок, затем взбейте вместе с остальными ингредиентами для заправки. Приправьте по вкусу и отложите в сторону.
- Сушеный перец чили разотрите вместе с 3 ст.л. морской соли в ступке, отложите.
- Отварите яйца в подсоленной воде в течение 6 минут. Затем залейте холодной водой, остудите и почистите.
- Отделите внутренние листья латука. Мелко нарежьте основания цикория и отделите листья.
- Выложите на сервировочное блюдо. Разбросайте сверху петрушку и лук, добавьте кресс-салат.
- Разрежьте яйца пополам и положите сверху. Слегка присыпьте перечной солью.
- Добавьте анчоусы, сбрызните маринадом яйца. Подавайте заправку отдельно.
Салат с тунцом, вареными яйцами и томатами
Ингредиенты:
Для салата:
- пучок салатного микса
- 1 банка консервированного тунца кусочками
- 1 красный помидор
- 1 желтый помидор
- 2-3 яйца
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. дижонской горчицы
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. лимонного сока
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Салатные листья помыть и обсушить.
- Яйца отварить, остудить и почистить. Разрезать каждое яйцо на 4-6 частей.
- Помидоры помыть и нарезать дольками.
- Порвать салатные листья руками в миску. Сверху разложить кусочки консервированного тунца, томатов и яиц.
- Для заправки перемешать оливковое масло, дижонскую горчицу, мед и лимонный сок. Посолить и поперчить.
- Полить салат заправкой и подавать вместе с хрустящим свежим хлебом.
Салат "Мимоза"
Ингредиенты:
- 370 г сардин в собственном соку
- 200 г моркови
- 4 яйца
- 1/4 репчатого или красного лука
- 250 г картофеля
- Несколько веточек укропа
- 1 упаковка майонеза
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите.
- Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы.
- Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки.
- Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом.
- Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом.
- Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом.
- Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой.
- Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте сала нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки.
- Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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