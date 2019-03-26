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Пасхальные салаты из яиц: ТОП-5 праздничных рецептов

Вкуснейшие салаты на Пасху 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Пасхальный салат
Пасхальный салат
Фото: freepik.com

На Пасху, которая в 2019 году выпадает на 28 апреля, принято готовить много крашенок. Но часто их не получается съесть. В таком случае лучшее решение – приготовить из вареных яиц вкусные пасхальные салаты по рецептам из нашей подборки.

Яичный салат с горчичной заправкой

Яичный салат
Яичный салат
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 8 яиц
  • 1/2 стакана майонеза 
  • 1 чайная ложка горчицы 
  • 1/4 стакана нарезанного зеленого лука
  • соль, молотый черный перец
  • 1/4 чайной ложки молотой паприки

Рецепт приготовления:

  1. Поместите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите воду до кипения и снимите с плиты. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца в горячей воде на 10-12 минут. 
  2. Достаньте из горячей воды, охладите, почистите и нарежьте кубиками.
  3. Поместите измельченные яйца в миску и добавьте майонез, горчицу и зеленый лук.
  4. Приправьте солью, молотым перцем и паприкой. Перемешайте и подавайте вместе с хлебом или крекерами.

Совет: вы можете добавить в салат измельченные корнишоны или оливки для более пикантного вкуса.

Салат "Пасхальный цыпленок"

Салат в виде пасхального яйца
Салат в виде пасхального яйца
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 350 г куриного филе
  • 200 г маринованных шампиньонов
  • 100 г консервированной кукурузы
  • 2 моркови + для украшения
  • 3 яйца + 1 белок для украшения
  • 50 г тертого сыра
  • 4 ст.л. домашнего майонеза или по вкусу
  • соль, перец
  • петрушка
  • гвоздика или черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками.
  2. Маринованные грибы нарезать пластинками.
  3. Яйца и морковь отварить, остудить и почистить. 
  4. Морковь натереть на крупной терке, яичные белки и желтки – на мелкой. Сыр мелко натереть.
  5. На плоскую тарелку выложить куриное филе, формируя овал, посолить, поперчить и смазать майонезом. 
  6. Выложить слой маринованных грибов, покрыть майонезом.
  7. Сверху высыпать консервированную кукурузу и тертую морковь, посолить, поперчить, смазать майонезом.
  8. Посыпать тертым сыром бока, а в центр салата натереть яичный белок.
  9. Поверх белка нарисовать зубочисткой фигурку цыпленка, присыпать ее тертым на мелкой терке желтком. Сделать "глаз" из горошины черного перца или бутона гвоздики. Прикрепить "клюв" и "крыло", вырезанные из кусочка вареной моркови. Декорировать салат листиками петрушки и морковными цветочками.

Яичный салат от Джейми Оливера

Яичный салат с анчоусами
Яичный салат с анчоусами
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • 4 качественных анчоуса в масле
  • 1/2 лимона
  • 1/2 пучка свежей петрушки
  • 1/2 пучка свежего лука
  • 1 сушеный красный перец чили
  • 4 больших яйца
  • 2 головки латука
  • 1 красный цикорий
  • 1 белый цикорий
  • 20 г кресс-салата

Для заправки:

  • 1/2 зубчика чеснока
  • 2 чайные ложки дижонской горчицы
  • 2 столовые ложки уксуса
  • 6 столовых ложек рапсового масла
  • 3 столовые ложки пахты

Рецепт приготовления:

  1. Разрежьте анчоусы вдоль пополам, затем положите в миску с 1 столовой ложкой анчоусного масла, лимонной цедрой и соком.
  2. Мелко нарежьте листья петрушки вместе с зеленым луком. Добавьте немного в миску.
  3. В другой миске почистите и раздавите чеснок, затем взбейте вместе с остальными ингредиентами для заправки. Приправьте по вкусу и отложите в сторону.
  4. Сушеный перец чили разотрите вместе с 3 ст.л. морской соли в ступке, отложите.
  5. Отварите яйца в подсоленной воде в течение 6 минут. Затем залейте холодной водой, остудите и почистите.
  6. Отделите внутренние листья латука. Мелко нарежьте основания цикория и отделите листья.
  7. Выложите на сервировочное блюдо. Разбросайте сверху петрушку и лук, добавьте кресс-салат.
  8. Разрежьте яйца пополам и положите сверху. Слегка присыпьте перечной солью.
  9. Добавьте анчоусы, сбрызните маринадом яйца. Подавайте заправку отдельно.

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Салат с тунцом, вареными яйцами и томатами

Салат из тунца и вареных яиц
Салат из тунца и вареных яиц
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для салата:

  • пучок салатного микса
  • 1 банка консервированного тунца кусочками
  • 1 красный помидор
  • 1 желтый помидор
  • 2-3 яйца

Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. дижонской горчицы
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Салатные листья помыть и обсушить.
  2. Яйца отварить, остудить и почистить. Разрезать каждое яйцо на 4-6 частей.
  3. Помидоры помыть и нарезать дольками.
  4. Порвать салатные листья руками в миску. Сверху разложить кусочки консервированного тунца, томатов и яиц.
  5. Для заправки перемешать оливковое масло, дижонскую горчицу, мед и лимонный сок. Посолить и поперчить.
  6. Полить салат заправкой и подавать вместе с хрустящим свежим хлебом.

Салат "Мимоза"

Салат "Мимоза"
Салат "Мимоза"
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 370 г  сардин в собственном соку 
  • 200 г моркови
  • 4 яйца
  • 1/4 репчатого или красного лука
  • 250 г картофеля
  • Несколько веточек укропа
  • 1 упаковка майонеза
  • Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите. 
  2. Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы.
  3. Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки.
  4. Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом.
  5. Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом.
  6. Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом.
  7. Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой.
  8. Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте сала нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки.
  9. Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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