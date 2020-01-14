Паштет из печени индейки по-французски: рецепт дня
Самый вкусный паштет из печени индейки
Паштет из печени индейки – самый полезный и вкусный. В этом рецепте можно использовать также и куриную печень, тогда ее мы кладем 250 г и 250 г индюшиной.
Смотрите видео, как приготовить печеночный паштет с коньяком:
Паштет из печени двух видов получается нежнее. Также более нежным его можно сделать за счет сливочного масла, если добавить побольше.
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Паштет из печени индейки
Время приготовления:
- 2,5 часа
Калорийность:
- 294 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Печень индейки – 500 г
- Лук репчатый – 2—3 шт.
- Морковь – 4 шт.
- Сливочное масло – 200 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварить печень, причем слить воду два раза после закипания, а после третьего закипания оставить довариться в этой же воде до готовности.
- Потушить тем временем овощи: нарезанный лук и натертую морковь. Тушить их нужно долго, около двух часов, в сотейнике или на сковороде в растительном масле и на маленьком огне.
- Остудить готовые печень и овощи, перемешать и перекрутить на мясорубке два раза, на второй раз добавив мягкое сливочное масло.
- Разложить паштет по по формочкам, дать застыть.
С чем подавать паштет
Подавайте печеночный паштет вместе со свежим багетом, тостами, крекерами и галетами. Основу можно предварительно намазать сливочным маслом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из форели и куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.
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