Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Паштет из печени индейки по-французски: рецепт дня

Самый вкусный паштет из печени индейки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Паштет из индейки
Паштет из индейки
Фото: freepik.com

Паштет из печени индейки – самый полезный и вкусный. В этом рецепте можно использовать также и куриную печень, тогда ее мы кладем 250 г и 250 г индюшиной.

Смотрите видео, как приготовить печеночный паштет с коньяком:

Паштет из печени двух видов получается нежнее. Также более нежным его можно сделать за счет сливочного масла, если добавить побольше.

Читайте также:
Как приготовить вареники из заварного теста с печенью

Паштет из печени индейки

Время приготовления:

  • 2,5 часа

Калорийность:

  • 294 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Печень индейки – 500 г
  • Лук репчатый – 2—3 шт.
  • Морковь – 4 шт.
  • Сливочное масло – 200 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварить печень, причем слить воду два раза после закипания, а после третьего закипания оставить довариться в этой же воде до готовности.
  2. Потушить тем временем овощи: нарезанный лук и натертую морковь. Тушить их нужно долго, около двух часов, в сотейнике или на сковороде в растительном масле и на маленьком огне.
  3. Остудить готовые печень и овощи, перемешать и перекрутить на мясорубке два раза, на второй раз добавив мягкое сливочное масло.
  4. Разложить паштет по по формочкам, дать застыть.

С чем подавать паштет

Подавайте печеночный паштет вместе со свежим багетом, тостами, крекерами и галетами. Основу можно предварительно намазать сливочным маслом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из форели и куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт картофельного салата с маринованными огурцами и салями Рулеты из куриного филе с черносливом и курагой Фунчоза по-корейски с овощами и соевым соусом: рецепт дня Как приготовить утку целиком в духовке
печень индейка рецепт паштет закуска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Творожный пирог на скорую руку
Творожный пирог на скорую руку
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:43Fun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

Сегодня, 08:38Fun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 00:01Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

Вчера, 23:39Fun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

Вчера, 18:43Fun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

Вчера, 18:31Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Вчера, 10:55Шоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

Вчера, 09:25Events

Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых

Вчера, 08:20Fun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

12 январяТехно

Google нашла способ "спасти" Windows 7

12 январяFun

12 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

12 январяПсихология

Гороскоп на неделю 12-18 января: все знаки зодиака

11 январяШоу-бизнес

"Счастливые часов не замечают": Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

11 январяШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники – СМИ

11 январяFun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

11 январяFun

Пророческие слова погибшей стюардессы МАУ напугали украинцев

Новости партнеров

Правильный холодец для праздничного стола (рецепт)
Правильный холодец для праздничного стола (рецепт)
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Стало известно, от каких продуктов густеет кровь
Стало известно, от каких продуктов густеет кровь
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Подруга Ангелины Вовк рассказала, как она всех обманула
Подруга Ангелины Вовк рассказала, как она всех обманула
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске