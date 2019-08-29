Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Паста карбонара со сливками, беконом и грибами: рецепт дня

Спагетти карбонара – идеальный вариант для быстрого ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Карбонара с грибами и беконом
Карбонара с грибами и беконом
Фото: Depositphotos

Паста карбонара – одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни. Карбонара подается под соусом, в основу которого входят яйца, сыр и ветчина или бекон.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:

В классическом варианте блюда сливки не добавляются, однако многие предпочитают именно этот рецепт — паста карбонара со сливками и беконом.

Карбонара с грибами и беконом

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1-2 шт. репчатого лука
  • 300 г свежих шампиньонов
  • 1 ст.л. масла
  • 400 г бекона или ветчины
  • 4 яйца
  • 200 мл жирных сливок
  • 1/2 стакана тертого сыра Пармезан
  • 400 г спагетти
  • Немного петрушки
  • Молотый красный перец
  • Соль, черный перец – по вкусу

Читайте также:
Паста карбонара: классический рецепт от Джейми Оливера

Способ приготовления:

  1. Поджарьте нарезанный лук на растительном масле так, чтобы он приобрел золотистый оттенок, и выложите на отдельную тарелку или бумажное полотенце.
  2. На той же сковороде поджарьте нарезанные грибы. 
  3. Когда грибы будут готовы, добавьте на сковороду нарезанный кубиками бекон и жареный лук. 
  4. Продолжайте поджаривать на среднем огне, пока бекон не приобретет коричневатый оттенок. 
  5. В отдельной тарелке взбейте вилкой яйца, сливки и тертый сыр. Полученную смесь вылейте на сковороду и готовьте, пока соус не загустеет. 
  6. Отварите спагетти в подсоленной воде и слейте воду. Добавьте их в соус вместе с петрушкой и красным перцем. Перемешайте.
  7. По желанию посыпьте пасту карбонара дополнительной порцией сыра.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить спагетти с митболами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить шакшуку с баклажанами на сковороде Хрустящие куриные ножки с молодым картофелем и помидорами: рецепт дня Как приготовить летний салат из запеченных овощей Рецепт ризотто с кабачками и лесными грибами от Гордона Рамзи
грибы паста рецепт бекон спагетти
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное
В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

Вчера, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Вчера, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

27 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

27 августаFun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

27 августаТехно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

27 августаПсихология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Ошибки в уходе за кожей летом, из-за которых мы быстрее стареем
Ошибки в уходе за кожей летом, из-за которых мы быстрее стареем
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира