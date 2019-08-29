Паста карбонара со сливками, беконом и грибами: рецепт дня
Спагетти карбонара – идеальный вариант для быстрого ужина
Паста карбонара – одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни. Карбонара подается под соусом, в основу которого входят яйца, сыр и ветчина или бекон.
Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:
В классическом варианте блюда сливки не добавляются, однако многие предпочитают именно этот рецепт — паста карбонара со сливками и беконом.
Карбонара с грибами и беконом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 ст.л. растительного масла
- 1-2 шт. репчатого лука
- 300 г свежих шампиньонов
- 1 ст.л. масла
- 400 г бекона или ветчины
- 4 яйца
- 200 мл жирных сливок
- 1/2 стакана тертого сыра Пармезан
- 400 г спагетти
- Немного петрушки
- Молотый красный перец
- Соль, черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Поджарьте нарезанный лук на растительном масле так, чтобы он приобрел золотистый оттенок, и выложите на отдельную тарелку или бумажное полотенце.
- На той же сковороде поджарьте нарезанные грибы.
- Когда грибы будут готовы, добавьте на сковороду нарезанный кубиками бекон и жареный лук.
- Продолжайте поджаривать на среднем огне, пока бекон не приобретет коричневатый оттенок.
- В отдельной тарелке взбейте вилкой яйца, сливки и тертый сыр. Полученную смесь вылейте на сковороду и готовьте, пока соус не загустеет.
- Отварите спагетти в подсоленной воде и слейте воду. Добавьте их в соус вместе с петрушкой и красным перцем. Перемешайте.
- По желанию посыпьте пасту карбонара дополнительной порцией сыра.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить спагетти с митболами.
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Источник: Сегодня