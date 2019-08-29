Паста карбонара со сливками, беконом и грибами: рецепт дня

Спагетти карбонара – идеальный вариант для быстрого ужина

Карбонара с грибами и беконом Фото: Depositphotos

Паста карбонара – одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни. Карбонара подается под соусом, в основу которого входят яйца, сыр и ветчина или бекон.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:

В классическом варианте блюда сливки не добавляются, однако многие предпочитают именно этот рецепт — паста карбонара со сливками и беконом.

Карбонара с грибами и беконом

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 ст.л. растительного масла

1-2 шт. репчатого лука

300 г свежих шампиньонов

1 ст.л. масла

400 г бекона или ветчины

4 яйца

200 мл жирных сливок

1/2 стакана тертого сыра Пармезан

400 г спагетти

Немного петрушки

Молотый красный перец

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Поджарьте нарезанный лук на растительном масле так, чтобы он приобрел золотистый оттенок, и выложите на отдельную тарелку или бумажное полотенце. На той же сковороде поджарьте нарезанные грибы. Когда грибы будут готовы, добавьте на сковороду нарезанный кубиками бекон и жареный лук. Продолжайте поджаривать на среднем огне, пока бекон не приобретет коричневатый оттенок. В отдельной тарелке взбейте вилкой яйца, сливки и тертый сыр. Полученную смесь вылейте на сковороду и готовьте, пока соус не загустеет. Отварите спагетти в подсоленной воде и слейте воду. Добавьте их в соус вместе с петрушкой и красным перцем. Перемешайте. По желанию посыпьте пасту карбонара дополнительной порцией сыра.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить спагетти с митболами.

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