Паста с курицей, сыром и кукурузой: рецепт дня

Быстрый рецепт макарон с куриным филе

Паста с курицей и кукурузой Фото: Depositphotos

Итальянская паста с соусом из тушеной курицы, сметаны и кукурузы, посыпанная тертым сыром и свежей зеленью – отличная идея для быстрого, сытного и вкусного обеда.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

В этом блюде желательно использовать микс из свежих пряных трав: петрушки, укропа, зеленого лука и базилика. А вместо твердого сыра готовую пасту можно дополнить кусочками феты.

Паста с курицей, сыром и кукурузой

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Куриное филе – 250 г

Репчатый лук – 1-2 шт.

Консервированная кукуруза – 200 г

Сметана – 3-4 ст.л.

Свежая зелень – 1 пучок

Твердый сыр – 50 г

Соль, молотый перец – по вкусу

Итальянская паста – 150 г

Способ приготовления:

Репчатый лук почистить, помыть и мелко порезать. Зелень помыть, удалить стебли и измельчить. Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками. Разогреть сковороду с растительным маслом и готовить лук до прозрачности. Добавить кусочки куриного филе и тушить, пока мясо равномерно не побелеет. Добавить сметану, кукурузу без жидкости и готовить еще 10 минут. Добавить соль и специи по вкусу. Отварить свою любимую пасту в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Подавать с получившимся соусом, посыпав зеленью и тертым сыром.

Как есть макароны, чтобы не поправиться

Самые полезные макароны готовят из твердых сортов пшеницы. Калорийность их в сухом виде составляет 250-350 ккал на 100 г продукта. Это многих пугает. Но после варки 100 г готовых макарон имеют калорийность 130 ккал / 100 г и гликемический индекс 40. А это не более чем в 100 г готовой гречневой, овсяной или рисовой каши.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить макароны по-флотски с индейкой. "Сегодня" также делились рецептом запеканки из макарон и сыра.

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