Паста с курицей, сыром и кукурузой: рецепт дня
Быстрый рецепт макарон с куриным филе
Итальянская паста с соусом из тушеной курицы, сметаны и кукурузы, посыпанная тертым сыром и свежей зеленью – отличная идея для быстрого, сытного и вкусного обеда.
Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:
В этом блюде желательно использовать микс из свежих пряных трав: петрушки, укропа, зеленого лука и базилика. А вместо твердого сыра готовую пасту можно дополнить кусочками феты.
Паста с курицей, сыром и кукурузой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Куриное филе – 250 г
- Репчатый лук – 1-2 шт.
- Консервированная кукуруза – 200 г
- Сметана – 3-4 ст.л.
- Свежая зелень – 1 пучок
- Твердый сыр – 50 г
- Соль, молотый перец – по вкусу
- Итальянская паста – 150 г
Способ приготовления:
- Репчатый лук почистить, помыть и мелко порезать.
- Зелень помыть, удалить стебли и измельчить.
- Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и готовить лук до прозрачности.
- Добавить кусочки куриного филе и тушить, пока мясо равномерно не побелеет.
- Добавить сметану, кукурузу без жидкости и готовить еще 10 минут. Добавить соль и специи по вкусу.
- Отварить свою любимую пасту в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Подавать с получившимся соусом, посыпав зеленью и тертым сыром.
Как есть макароны, чтобы не поправиться
Самые полезные макароны готовят из твердых сортов пшеницы. Калорийность их в сухом виде составляет 250-350 ккал на 100 г продукта. Это многих пугает. Но после варки 100 г готовых макарон имеют калорийность 130 ккал / 100 г и гликемический индекс 40. А это не более чем в 100 г готовой гречневой, овсяной или рисовой каши.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить макароны по-флотски с индейкой. "Сегодня" также делились рецептом запеканки из макарон и сыра.
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