Паста с зеленым горошком и ветчиной: рецепт от Найджелы Лоусон
Найджела Лоусон – британская ведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг
Паста с зеленым горошком, ветчиной, сливками и сыром – отличное блюдо для зимы. Оно сытно, вкусное и просто готовится.
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"Когда мои дети были младше, это всегда был один из их любимых полдников, а теперь один из их любимых ужинов. Ингредиенты в рецепте рассчитаны на 2-3 детей. Для подростков и взрослых понадобится двойное количество", – говорит Найджела Лоусон.
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Паста с зеленым горошком и ветчиной
Время приготовления:
- 25 минут
Калорийность:
- 207 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г пасты фарфалле (или другой короткой пасты)
- 100 г замороженного мелкого горошка
- 150 мл жирных сливок
- 150 г нарезанной кубиками ветчины
- 2 столовые ложки тертого сыра пармезан
Способ приготовления:
- Приготовьте макароны в соответствии с инструкцией на упаковке в большом количестве подсоленной кипящей воды.
- Через 5 минут от начала приготовления добавьте горох в воду для макарон.
- Когда макароны будут готовы, откиньте все на дуршлаг.
- Снова поставьте сухую кастрюлю на огонь. Добавьте сливки, ветчину и пармезан и прогрейте.
- Добавьте макароны и горох, хорошо перемешайте и снимите с плиты.
Как подавать пасту
Подавайте макароны с горошком и ветчиной горячими, по желанию посыпав дополнительной порцией тертого пармезана и молотым перцем. Блюдо можно также украсить зеленью.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крем-суп из зеленого горошка с сельдью и зелеными крошками. "Сегодня" также делились рецептом картофельного гратена с беконом.
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