Паста с зеленым горошком и ветчиной: рецепт от Найджелы Лоусон

Найджела Лоусон – британская ведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг

Макароны с ветчиной и горошком Фото: Depositphotos

Паста с зеленым горошком, ветчиной, сливками и сыром – отличное блюдо для зимы. Оно сытно, вкусное и просто готовится.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

"Когда мои дети были младше, это всегда был один из их любимых полдников, а теперь один из их любимых ужинов. Ингредиенты в рецепте рассчитаны на 2-3 детей. Для подростков и взрослых понадобится двойное количество", – говорит Найджела Лоусон.

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Паста с зеленым горошком и ветчиной

Время приготовления:

25 минут

Калорийность:

207 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г пасты фарфалле (или другой короткой пасты)

100 г замороженного мелкого горошка

150 мл жирных сливок

150 г нарезанной кубиками ветчины

2 столовые ложки тертого сыра пармезан

Способ приготовления:

Приготовьте макароны в соответствии с инструкцией на упаковке в большом количестве подсоленной кипящей воды. Через 5 минут от начала приготовления добавьте горох в воду для макарон. Когда макароны будут готовы, откиньте все на дуршлаг. Снова поставьте сухую кастрюлю на огонь. Добавьте сливки, ветчину и пармезан и прогрейте. Добавьте макароны и горох, хорошо перемешайте и снимите с плиты.

Как подавать пасту

Подавайте макароны с горошком и ветчиной горячими, по желанию посыпав дополнительной порцией тертого пармезана и молотым перцем. Блюдо можно также украсить зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крем-суп из зеленого горошка с сельдью и зелеными крошками. "Сегодня" также делились рецептом картофельного гратена с беконом.

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