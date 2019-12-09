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Паста с зеленым горошком и ветчиной: рецепт от Найджелы Лоусон

Найджела Лоусон – британская ведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Макароны с ветчиной и горошком
Макароны с ветчиной и горошком
Фото: Depositphotos

Паста с зеленым горошком, ветчиной, сливками и сыром – отличное блюдо для зимы. Оно сытно, вкусное и просто готовится.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

"Когда мои дети были младше, это всегда был один из их любимых полдников, а теперь один из их любимых ужинов. Ингредиенты в рецепте рассчитаны на 2-3 детей. Для подростков и взрослых понадобится двойное количество", – говорит Найджела Лоусон.

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Паста с зеленым горошком и ветчиной

Время приготовления:

  • 25 минут

Калорийность:

  • 207 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г пасты фарфалле (или другой короткой пасты)
  • 100 г замороженного мелкого горошка
  • 150 мл жирных сливок
  • 150 г нарезанной кубиками ветчины
  • 2 столовые ложки тертого сыра пармезан

Способ приготовления:

  1. Приготовьте макароны в соответствии с инструкцией на упаковке в большом количестве подсоленной кипящей воды.
  2. Через 5 минут от начала приготовления добавьте горох в воду для макарон.
  3. Когда макароны будут готовы, откиньте все на дуршлаг.
  4. Снова поставьте сухую кастрюлю на огонь. Добавьте сливки, ветчину и пармезан и прогрейте.
  5. Добавьте макароны и горох, хорошо перемешайте и снимите с плиты.

Как подавать пасту

Подавайте макароны с горошком и ветчиной горячими, по желанию посыпав дополнительной порцией тертого пармезана и молотым перцем. Блюдо можно также украсить зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крем-суп из зеленого горошка с сельдью и зелеными крошками. "Сегодня" также делились рецептом картофельного гратена с беконом.

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Источник: Сегодня
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