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Торт "Павлова": классический рецепт воздушного десерта

Этот торт особенно популярен в Австралии и Новой Зеландии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:48
Торт Павлова с ягодами Фото: pixabay.com
Торт Павлова с ягодами Фото: pixabay.com

Торт "Павлова" – это воздушный десерт из безе с нежной хрустящей корочкой и мягкой серединкой, которая напоминает зефир. Он был создан в честь великой балерины Анной Павловой.

В каждой стране торт подают с разными ягодами и фруктами: в Британии – с малиной, в Америке – с фруктовым ассорти, а в Австралии и Новой Зеландии – с клубникой и кусочками маракуйи.

Торт "Павлова" с ягодами

Ингредиенты:

  • 250 г сахара
  • 2 ст.л. кукурузного крахмала
  • 6 белков (165 г)
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1 ч.л. уксуса
  • 250 мл сливок 35-38%
  • сахарная пудра – по вкусу
  • свежие ягоды – для украшения
  • мята – для украшения
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 150 С.
  2. Смешать крахмал с сахаром.
  3. Взбить белок до плотной пены. Затем добавить уксус и соль. Продолжая взбивать на средней скорости, ввести в белок весь сахар по 1 ст.л. Затем увеличить скорость до максимальной и взбивать, пока сахар полностью не растворится.
  4. Выложить белковую массу на противень с пекарской бумагой. Сформировать желаемую форму.
  5. Выпекать 50 минут, затем отключить духовку и оставить с приоткрытой дверцей на 2 часа.
  6. Взбить сливки с пудрой. Выложить поверх меренги, украсить ягодами и листиками мяты.

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Источник: "Сегодня"
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