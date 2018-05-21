Торт "Павлова": классический рецепт воздушного десерта

Этот торт особенно популярен в Австралии и Новой Зеландии

Торт Павлова с ягодами Фото: pixabay.com

Торт "Павлова" – это воздушный десерт из безе с нежной хрустящей корочкой и мягкой серединкой, которая напоминает зефир. Он был создан в честь великой балерины Анной Павловой.

В каждой стране торт подают с разными ягодами и фруктами: в Британии – с малиной, в Америке – с фруктовым ассорти, а в Австралии и Новой Зеландии – с клубникой и кусочками маракуйи.

Торт "Павлова" с ягодами

Ингредиенты:

250 г сахара

2 ст.л. кукурузного крахмала

6 белков (165 г)

1/4 ч.л. соли

1 ч.л. уксуса

250 мл сливок 35-38%

сахарная пудра – по вкусу

свежие ягоды – для украшения

мята – для украшения

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 150 С. Смешать крахмал с сахаром. Взбить белок до плотной пены. Затем добавить уксус и соль. Продолжая взбивать на средней скорости, ввести в белок весь сахар по 1 ст.л. Затем увеличить скорость до максимальной и взбивать, пока сахар полностью не растворится. Выложить белковую массу на противень с пекарской бумагой. Сформировать желаемую форму. Выпекать 50 минут, затем отключить духовку и оставить с приоткрытой дверцей на 2 часа. Взбить сливки с пудрой. Выложить поверх меренги, украсить ягодами и листиками мяты.

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