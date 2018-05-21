Торт "Павлова": классический рецепт воздушного десерта
Этот торт особенно популярен в Австралии и Новой Зеландии
Торт "Павлова" – это воздушный десерт из безе с нежной хрустящей корочкой и мягкой серединкой, которая напоминает зефир. Он был создан в честь великой балерины Анной Павловой.
В каждой стране торт подают с разными ягодами и фруктами: в Британии – с малиной, в Америке – с фруктовым ассорти, а в Австралии и Новой Зеландии – с клубникой и кусочками маракуйи.
Торт "Павлова" с ягодами
Ингредиенты:
- 250 г сахара
- 2 ст.л. кукурузного крахмала
- 6 белков (165 г)
- 1/4 ч.л. соли
- 1 ч.л. уксуса
- 250 мл сливок 35-38%
- сахарная пудра – по вкусу
- свежие ягоды – для украшения
- мята – для украшения
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 150 С.
- Смешать крахмал с сахаром.
- Взбить белок до плотной пены. Затем добавить уксус и соль. Продолжая взбивать на средней скорости, ввести в белок весь сахар по 1 ст.л. Затем увеличить скорость до максимальной и взбивать, пока сахар полностью не растворится.
- Выложить белковую массу на противень с пекарской бумагой. Сформировать желаемую форму.
- Выпекать 50 минут, затем отключить духовку и оставить с приоткрытой дверцей на 2 часа.
- Взбить сливки с пудрой. Выложить поверх меренги, украсить ягодами и листиками мяты.
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Источник: "Сегодня"