Печеная тыква: польза и вред для здоровья
Запеченная тыква – диетический продукт для взрослых и детей
Печеная тыква очень полезна. В первую очередь, она богата каротиноидами. Эти вещества защищают нас от вредного влияния загрязненного воздуха, нитратов и пестицидов, которые мы потребляем с другими продуктами.
Смотрите видео, как приготовить суп из печеной тыквы:
В оранжевом овоще содержатся витамины А, Е, P; большое количество минералов – магний, селен, цинк, хром. А имеющаяся в тыкве клетчатка мягко очистит кишечник. При этом специалисты рекомендуют употреблять не более 300 г продукта в готовом виде один раз в три дня.
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Печеная тыква: польза и состав
Обычная тыква способно противостоять гриппу, омолодить кожу и даже вывести радионуклиды из организма. Все дело в том, что осенний овощ содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей.
Кроме этого, в тыкве содержится в пять раз больше каротина, чем в моркови, но кроме того — кальций, цинк, медь, марганец, фосфор, йод, фтор, магний. Также в овоще есть витамины А, С, Е, витамины группы B, и редкий витамин Т.
Низкая калорийность, а также отсутствие крахмала и холестерина делают тыкву хорошим диетическим продуктом. Калорийность печеной тыквы составляет 22 кКал на 100 г.
Тыква в запеченном виде, размятая вилкой, может стать хорошим средством для восстановления печени при гепатите и желчного пузыря при холецистите. Пюре из печеной тыквы можно смешать с любой кашей, к примеру, с рисом или овсянкой.
Тыква запеченная: польза
- В ней очень много калия, необходимого для нормального функционирования сердца;
- Запеченная тыква пойдет на пользу при гипертонии и часто возникающих отеках;
- Употребление печеной тыквы поможет укрепить сосуды у болеющих сахарным диабетом;
- Печеная тыква полезна для людей, страдающих заболеваниями мочевого пузыря и почек;
- Запеченная тыква позволит снять нервное напряжение, успокоиться и устранить бессонницу.
Печеная тыква: вред
Овощ не рекомендуют употреблять при тяжелой форме сахарного диабета. Тыкву также не стоит есть тем, у кого есть аллергия на этот продукт или его индивидуальная непереносимость. Она противопоказана и при ревматоидном артрите, артрозе и подагре.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать творожную запеканку с тыквой.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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