Печеная тыква: польза и вред для здоровья

Запеченная тыква – диетический продукт для взрослых и детей

Печеная тыква в духовке Фото: Depositphotos

Печеная тыква очень полезна. В первую очередь, она богата каротиноидами. Эти вещества защищают нас от вредного влияния загрязненного воздуха, нитратов и пестицидов, которые мы потребляем с другими продуктами.

Смотрите видео, как приготовить суп из печеной тыквы:

В оранжевом овоще содержатся витамины А, Е, P; большое количество минералов – магний, селен, цинк, хром. А имеющаяся в тыкве клетчатка мягко очистит кишечник. При этом специалисты рекомендуют употреблять не более 300 г продукта в готовом виде один раз в три дня.

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Печеная тыква: польза и состав

Запеченная тыква в духовке Фото: Depositphotos

Обычная тыква способно противостоять гриппу, омолодить кожу и даже вывести радионуклиды из организма. Все дело в том, что осенний овощ содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей.

Кроме этого, в тыкве содержится в пять раз больше каротина, чем в моркови, но кроме того — кальций, цинк, медь, марганец, фосфор, йод, фтор, магний. Также в овоще есть витамины А, С, Е, витамины группы B, и редкий витамин Т.

Низкая калорийность, а также отсутствие крахмала и холестерина делают тыкву хорошим диетическим продуктом. Калорийность печеной тыквы составляет 22 кКал на 100 г.

Тыква в запеченном виде, размятая вилкой, может стать хорошим средством для восстановления печени при гепатите и желчного пузыря при холецистите. Пюре из печеной тыквы можно смешать с любой кашей, к примеру, с рисом или овсянкой.

Тыква запеченная: польза

Запеченная тыква в духовке Фото: Depositphotos

В ней очень много калия, необходимого для нормального функционирования сердца;

Запеченная тыква пойдет на пользу при гипертонии и часто возникающих отеках;

Употребление печеной тыквы поможет укрепить сосуды у болеющих сахарным диабетом;

Печеная тыква полезна для людей, страдающих заболеваниями мочевого пузыря и почек;

Запеченная тыква позволит снять нервное напряжение, успокоиться и устранить бессонницу.

Печеная тыква: вред

Овощ не рекомендуют употреблять при тяжелой форме сахарного диабета. Тыкву также не стоит есть тем, у кого есть аллергия на этот продукт или его индивидуальная непереносимость. Она противопоказана и при ревматоидном артрите, артрозе и подагре.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать творожную запеканку с тыквой.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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