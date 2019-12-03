Печенье на День святого Николая: ТОП-5 рецептов для детей

Лучшие рецепты праздничного печенья от знаменитостей

Печенье на День святого Николая Фото: Depositphotos

День святого Николая ежегодно отмечают 19 декабря. Дети с нетерпением ждут подарков, которые находят утром под подушкой или в сапожках. А родители часто пекут своим детям "николайчики".

Смотрите видео, какое печенье любят звезды:

Если вы хотите порадовать ребенка вкусной домашней выпечкой, приготовьте печенье по рецептам из нашей подборки. Оно просто готовится и всегда удается.

Шоколадное печенье с мраморной корочкой от Юлии Высоцкой

Шоколадное печенье с трещинками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

60 г черного горького шоколада

100 мл молока

250 г коричневого сахара

125 г сливочного масла

2 яйца

1/2 ч. л. соли

340 г пшеничной муки

1 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. какао-порошка

1 щепотка перца душистого молотого

1 ч.о. ванильного экстракта

1 горсть орехов пекан

Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

В сотейник положить шоколадные капли или измельченную часть шоколадной плитки. Добавить молоко. Растопить шоколад при невысокой температуре. В глубокую миску насыпать сахар, добавить мягкое сливочное масло, куриные яйца, соль. Растереть все до однородной консистенции с помощью лопатки. Добавить третью часть муки, разрыхлитель, какао-порошок. Снова вымешать лопаткой Добавить еще часть муки и растопленный шоколад с молоком. Вымешать еще раз. Добавить душистый перец, ванильный экстракт и оставшуюся часть муки. Орехи измельчить в блендере и добавить в тесто. Хорошо вымешать, чтобы все ингредиенты соединились. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 3-4 часа. Достать тесто из холодильника, скатать шарики произвольного размера и обвалять в сахарной пудре. Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекать печенье 15-20 минут при 190 °С.

Тыквенное печенье с кусочками шоколада от Тейлор Свифт

Тыквенное печенье с шоколадом Фото: Pinterest

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 чашка (225 г) мягкого несоленого масла

1 чашка белого сахара

1 чашка светло-коричневого сахара

2 больших яйца

1 чайная ложка экстракта ванили

1 чашка пюре из тыквы

3 чашки муки

2 чайные ложки пищевой соды

1/2 чайной ложки соли

1 чайная ложка молотой корицы

1/2 чайной ложки молотого имбиря

1/4 чайной ложки мускатного ореха

1/4 чайной ложки молотой гвоздики

2 чашки чипсов из молочного шоколада

Способ приготовления:

Нагрейте духовку до 180 °С. Застелите два противня бумагой для выпечки. Используя миксер, взбейте масло до однородности. Продолжая взбивать, добавьте оба вида сахара. Должен получиться пышный светлый крем. Добавьте яйца по одному, затем добавьте ваниль тыквенное пюре. В большой миске перемешайте муку, пищевую соду, соль, корицу, имбирь, мускатный орех и гвоздику. Добавьте мучную смесь к масляной в три приема, каждый раз перемешивая. Добавьте чипсы или кусочки шоколада. Набирая по столовой ложке теста, сформируйте печенье и выложите его на противень на расстоянии друг от друга. Выпекайте в течение 15-20 минут или пока края печенья не подрумянятся. Достаньте печенье из духовки и дайте ему остыть в течение 2 минут. Затем переложите на решетку и полностью остудите.

Лимонное печенье от Мэрайи Кэри

Печенье с посыпкой Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 чашка масла

1 чашка сахара

1 большое яйцо

1 чайная ложка цедры лимона

1 столовая ложка молока

1 чайная ложка ванили

2-3 / 4 чашки муки

1 чайная ложка разрыхлителя

1/4 чайной ложки соли

Способ приготовления:

Сливочное масло, постепенно добавляя сахар, взбить до образования пышной массы. Взбить вместе яйца, молоко, ваниль и цедру лимона. Смешать муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавить в сливочную смесь. Замесить тесто и охладить. Раскатать тесто до толщины 3 мм на слегка посыпанной мукой поверхности. С помощью специальный формочек вырезать фигурки. Выпекать на противне в предварительно разогретой до 180 °С духовке в течение 10 минут или пока края не подрумянятся. Остудить на решетке. Готовое печенье украсить глазурью, посыпать зеленой и красной кондитерской посыпкой.

Имбирное печенье от кондитера королевы Елизаветы ІІ

На столе должны быть мандарины и сладости Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

200 г самовосходящей муки

1 чайная ложка молотого имбиря

1 чайная ложка специй для пирога

100 г несоленого масла

75 г темно-коричневого мягкого сахара

25 г сахарного песка

45 г молока

Глазурь для украшения

Способ приготовления:

Просейте вместе муку и специи, добавьте нарезанное кубиками масло и перетрите в крошку кончиками пальцев. Добавьте молоко и замесите тесто. Заверните в пищевую пленку и дайте тесту "отдохнуть" как минимум 2 часа (в идеале оставить на ночь). Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Раскатайте тесто примерно до 3 мм и вырежьте фигурки. Застелите противень жиронепроницаемой бумагой или силиконовым ковриком и разместите на нем ваше будущее печенье. Посыпьте небольшим количеством гранулированного сахара, выпекайте при 180 °C до готовности. Перед тем как украшать печенье, дайте ему полностью остыть.

Совет: если у вас не самовосходящей муки, добавьте в обычную чайную ложку разрыхлителя.

Шведское печенье на День святого Николая от Лизы Глинской

Печенье пеппаркакор Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для мастики:

Лимонный сок – 1 ст.л.

Растительное масло – 1 ст.л.

Вода – 2 ст.л.

Яичный белок – 0.5 шт.

Желатин – 5 г

Сахарная пудра – 350 г

Для печенья:

Разрыхлитель – 0.5 ч.л.

Ванильный сахар – 15 г

Лимонная цедра – 0.5 шт.

Апельсиновая цедра – 1 по вкусу

Мускатный орех – 0.5 ч.л.

Корица – 0.5 ч.л.

Щепотка соли

Молотый имбирь – 0.5 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 50 г

Сливочное масло – 200 г

Мука – 400 г

Способ приготовления:

Смешайте муку, сахар, соль, специи, цедру и разрыхлитель. Добавьте кубики холодного масла и разотрите его в крошку. Добавьте яйца. Замесите рыхлое тесто и тщательно разотрите его тыльной стороной ладони, чтобы оно стало гладким и эластичным. Муку не подмешивайте! Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте на час в холодильник. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте в тонкий пласт и вырежьте фигурными выемками печенье любой формы. Противень застелите пекарской бумагой и выложите на него печенье. Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке в течение 8-10 минут. Приготовьте мастику. Замочите желатин в воде, потом растворите его на паровой бане. В яичный белок добавить лимонный сок, масло и растопленный желатин. Все перемешайте. Смешайте сахарную пудру и жидкую смесь. Замесите тесто ложкой, потом руками. Раскатайте тесто скалкой в пласт толщиной 2-3 мм, вырежьте выемками такие же фигурки, повторяя форму печенья. Наложите мастику на печенье и прижмите, чтобы она прилипла. Если мастика подсохла, можно смочить ее водой. Храните печенье в плотно закрытой посуде.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить американское печенье с конфетами. "Сегодня" также писали, как испечь печенье с яблоками и корицей.

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