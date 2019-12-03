Печенье на День святого Николая: ТОП-5 рецептов для детей
Лучшие рецепты праздничного печенья от знаменитостей
День святого Николая ежегодно отмечают 19 декабря. Дети с нетерпением ждут подарков, которые находят утром под подушкой или в сапожках. А родители часто пекут своим детям "николайчики".
Смотрите видео, какое печенье любят звезды:
Если вы хотите порадовать ребенка вкусной домашней выпечкой, приготовьте печенье по рецептам из нашей подборки. Оно просто готовится и всегда удается.
Шоколадное печенье с мраморной корочкой от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 60 г черного горького шоколада
- 100 мл молока
- 250 г коричневого сахара
- 125 г сливочного масла
- 2 яйца
- 1/2 ч. л. соли
- 340 г пшеничной муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. какао-порошка
- 1 щепотка перца душистого молотого
- 1 ч.о. ванильного экстракта
- 1 горсть орехов пекан
- Сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления:
- В сотейник положить шоколадные капли или измельченную часть шоколадной плитки. Добавить молоко. Растопить шоколад при невысокой температуре.
- В глубокую миску насыпать сахар, добавить мягкое сливочное масло, куриные яйца, соль. Растереть все до однородной консистенции с помощью лопатки.
- Добавить третью часть муки, разрыхлитель, какао-порошок. Снова вымешать лопаткой
- Добавить еще часть муки и растопленный шоколад с молоком. Вымешать еще раз.
- Добавить душистый перец, ванильный экстракт и оставшуюся часть муки.
- Орехи измельчить в блендере и добавить в тесто. Хорошо вымешать, чтобы все ингредиенты соединились.
- Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 3-4 часа.
- Достать тесто из холодильника, скатать шарики произвольного размера и обвалять в сахарной пудре.
- Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга.
- Выпекать печенье 15-20 минут при 190 °С.
Тыквенное печенье с кусочками шоколада от Тейлор Свифт
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 чашка (225 г) мягкого несоленого масла
- 1 чашка белого сахара
- 1 чашка светло-коричневого сахара
- 2 больших яйца
- 1 чайная ложка экстракта ванили
- 1 чашка пюре из тыквы
- 3 чашки муки
- 2 чайные ложки пищевой соды
- 1/2 чайной ложки соли
- 1 чайная ложка молотой корицы
- 1/2 чайной ложки молотого имбиря
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха
- 1/4 чайной ложки молотой гвоздики
- 2 чашки чипсов из молочного шоколада
Способ приготовления:
- Нагрейте духовку до 180 °С. Застелите два противня бумагой для выпечки.
- Используя миксер, взбейте масло до однородности. Продолжая взбивать, добавьте оба вида сахара. Должен получиться пышный светлый крем.
- Добавьте яйца по одному, затем добавьте ваниль тыквенное пюре.
- В большой миске перемешайте муку, пищевую соду, соль, корицу, имбирь, мускатный орех и гвоздику. Добавьте мучную смесь к масляной в три приема, каждый раз перемешивая.
- Добавьте чипсы или кусочки шоколада. Набирая по столовой ложке теста, сформируйте печенье и выложите его на противень на расстоянии друг от друга.
- Выпекайте в течение 15-20 минут или пока края печенья не подрумянятся. Достаньте печенье из духовки и дайте ему остыть в течение 2 минут.
- Затем переложите на решетку и полностью остудите.
Лимонное печенье от Мэрайи Кэри
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 чашка масла
- 1 чашка сахара
- 1 большое яйцо
- 1 чайная ложка цедры лимона
- 1 столовая ложка молока
- 1 чайная ложка ванили
- 2-3 / 4 чашки муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 1/4 чайной ложки соли
Способ приготовления:
- Сливочное масло, постепенно добавляя сахар, взбить до образования пышной массы.
- Взбить вместе яйца, молоко, ваниль и цедру лимона.
- Смешать муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавить в сливочную смесь. Замесить тесто и охладить.
- Раскатать тесто до толщины 3 мм на слегка посыпанной мукой поверхности. С помощью специальный формочек вырезать фигурки.
- Выпекать на противне в предварительно разогретой до 180 °С духовке в течение 10 минут или пока края не подрумянятся. Остудить на решетке.
- Готовое печенье украсить глазурью, посыпать зеленой и красной кондитерской посыпкой.
Имбирное печенье от кондитера королевы Елизаветы ІІ
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 200 г самовосходящей муки
- 1 чайная ложка молотого имбиря
- 1 чайная ложка специй для пирога
- 100 г несоленого масла
- 75 г темно-коричневого мягкого сахара
- 25 г сахарного песка
- 45 г молока
- Глазурь для украшения
Способ приготовления:
- Просейте вместе муку и специи, добавьте нарезанное кубиками масло и перетрите в крошку кончиками пальцев.
- Добавьте молоко и замесите тесто. Заверните в пищевую пленку и дайте тесту "отдохнуть" как минимум 2 часа (в идеале оставить на ночь).
- Предварительно разогрейте духовку до 180 °C.
- Раскатайте тесто примерно до 3 мм и вырежьте фигурки. Застелите противень жиронепроницаемой бумагой или силиконовым ковриком и разместите на нем ваше будущее печенье. Посыпьте небольшим количеством гранулированного сахара, выпекайте при 180 °C до готовности.
- Перед тем как украшать печенье, дайте ему полностью остыть.
Совет: если у вас не самовосходящей муки, добавьте в обычную чайную ложку разрыхлителя.
Шведское печенье на День святого Николая от Лизы Глинской
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для мастики:
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Вода – 2 ст.л.
- Яичный белок – 0.5 шт.
- Желатин – 5 г
- Сахарная пудра – 350 г
Для печенья:
- Разрыхлитель – 0.5 ч.л.
- Ванильный сахар – 15 г
- Лимонная цедра – 0.5 шт.
- Апельсиновая цедра – 1 по вкусу
- Мускатный орех – 0.5 ч.л.
- Корица – 0.5 ч.л.
- Щепотка соли
- Молотый имбирь – 0.5 ч.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 50 г
- Сливочное масло – 200 г
- Мука – 400 г
Способ приготовления:
- Смешайте муку, сахар, соль, специи, цедру и разрыхлитель.
- Добавьте кубики холодного масла и разотрите его в крошку. Добавьте яйца.
- Замесите рыхлое тесто и тщательно разотрите его тыльной стороной ладони, чтобы оно стало гладким и эластичным. Муку не подмешивайте! Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте на час в холодильник.
- Достаньте тесто из холодильника, раскатайте в тонкий пласт и вырежьте фигурными выемками печенье любой формы. Противень застелите пекарской бумагой и выложите на него печенье.
- Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке в течение 8-10 минут.
- Приготовьте мастику. Замочите желатин в воде, потом растворите его на паровой бане.
- В яичный белок добавить лимонный сок, масло и растопленный желатин. Все перемешайте.
- Смешайте сахарную пудру и жидкую смесь. Замесите тесто ложкой, потом руками.
- Раскатайте тесто скалкой в пласт толщиной 2-3 мм, вырежьте выемками такие же фигурки, повторяя форму печенья.
- Наложите мастику на печенье и прижмите, чтобы она прилипла. Если мастика подсохла, можно смочить ее водой. Храните печенье в плотно закрытой посуде.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить американское печенье с конфетами. "Сегодня" также писали, как испечь печенье с яблоками и корицей.
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