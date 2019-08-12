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Печенье с маком: три простых рецепта к чаю

Готовим печенье с маком в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Маковое печенье с лимоном
Маковое печенье с лимоном
Фото: Depositphotos

Хотите испечь вкусное домашнее печенье? Тогда возьмите на вооружение наши рецепты выпечки с маком. Продуктов для приготовления понадобится немного, а результат непременно порадует.

Смотрите видео, как приготовить сырное печенье:

Маковое печенье может быть как сладким, так и соленым. В первом случае мы рекомендуем добавить в тесто ваниль и лимон, а во втором – тертый сыр и пряности. 

Простое печенье с маком

Печенье с маком и ванилью
Печенье с маком и ванилью
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 3/4 стакана (180 г) растительного масла
  • 1 стакан (250 г) сахара
  • 3 яйца
  • 1 ч.л. ванили
  • 3+1/4 стакана (400 г) муки 
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 1/3 стакана мака

Способ приготовления:

  1. Масло и сахар взбить при помощи венчика.
  2. Продолжая взбивать, добавить яйца и ваниль.
  3. Добавить сухие ингредиенты, замесить тесто. Оно получится густым, слегка липнущим к рукам
  4. Дать тесту постоять в течение 5-10 минут. Раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 3 мм.
  5. Формочками вырезать печенье.
  6. Выпекать в течение 12-14 минут в заранее разогретой до 180 С духовке.

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Лимонное печенье с маком

Печенье с лимоном и маком
Печенье с лимоном и маком
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2,5 стакана муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 0,5 ч.л. соли
  • 140 г сливочного масла
  • 1 стакан сахара
  • 1 яйцо
  • 1/4 стакана лимонного сока
  • 1,5 ч.л. ванильного экстракта
  • Цедра крупного лимона
  • 3 ст.л мака

Способ приготовления:

  1. Лимонный сок вылить в сотейник, довести до кипения и варить минут на среднем огне 5 минут.
  2. Добавить к лимонному соку половину масла, перемешать и дать маслу растаять.
  3. Оставшееся масло взбить вместе с сахаром. Продолжая взбивать, добавить яйцо. Влить лимонный сок с маслом, добавить ваниль и цедру, тщательно перемешать.
  4. Муку просеять с разрыхлителем, добавить соль и мак, перемешать. Порциями ввести сухую смесь в яичную смесь. Замесить мягкое тесто.
  5. Формируя печенье с помощью двух столовых ложек, выкладывать его на застеленный пергаментом противень.
  6. Духовку разогреть до 180 С. Выпекать печенье 13-15 минут, пока оно не станет золотистым.
  7. Остудить, по желанию покрыть глазурью. Чтобы ее приготовить, налейте 3-4 ст.л. свежевыжатого лимонного или апельсинового сока в мисочку и постепенно добавьте к нему 3/4 стакана сахарной пудры, все время размешивая. Глазурь должна получиться немного жидкой, чтобы легко растекаться по выпечке.

Несладкое печенье с маком и пармезаном

Печенье с маком и сыром
Печенье с маком и сыром
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 210 г муки
  • 70 г тертого пармезана
  • 1/2 ч.л. молотой сладкой паприки
  • 1/3 ч.л. чили
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. любимых сушеных трав
  • 1/2 ч.л. сахара
  • 2 ст.л. мака 
  • 150 г сливочного масла
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

  1. Смешать муку и нарезанное масло, растереть пальцами в крошку.
  2. Добавить все сухие ингредиенты и яйцо, замесить тесто и поставить его в холодильник на 30-60 минут.
  3. Раскатать на присыпанной мукой поверхности и вырезать фигурки.
  4. Выпекать при 180 С до золотистой корочки. Время зависит от толщины и размера печенья. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маковый торт со сливочным сыром. "Сегодня" также писали, как испечь маковый бисквит.

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Источник: Сегодня
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