Печенье с маком: три простых рецепта к чаю

Готовим печенье с маком в домашних условиях

Маковое печенье с лимоном Фото: Depositphotos

Хотите испечь вкусное домашнее печенье? Тогда возьмите на вооружение наши рецепты выпечки с маком. Продуктов для приготовления понадобится немного, а результат непременно порадует.

Смотрите видео, как приготовить сырное печенье:

Маковое печенье может быть как сладким, так и соленым. В первом случае мы рекомендуем добавить в тесто ваниль и лимон, а во втором – тертый сыр и пряности.

Простое печенье с маком

Печенье с маком и ванилью Фото: Pinterest

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

3/4 стакана (180 г) растительного масла

1 стакан (250 г) сахара

3 яйца

1 ч.л. ванили

3+1/4 стакана (400 г) муки

1 ч.л. разрыхлителя

Щепотка соли

1/3 стакана мака

Способ приготовления:

Масло и сахар взбить при помощи венчика. Продолжая взбивать, добавить яйца и ваниль. Добавить сухие ингредиенты, замесить тесто. Оно получится густым, слегка липнущим к рукам Дать тесту постоять в течение 5-10 минут. Раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 3 мм. Формочками вырезать печенье. Выпекать в течение 12-14 минут в заранее разогретой до 180 С духовке.

Лимонное печенье с маком

Печенье с лимоном и маком Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2,5 стакана муки

1 ч.л. разрыхлителя

0,5 ч.л. соли

140 г сливочного масла

1 стакан сахара

1 яйцо

1/4 стакана лимонного сока

1,5 ч.л. ванильного экстракта

Цедра крупного лимона

3 ст.л мака

Способ приготовления:

Лимонный сок вылить в сотейник, довести до кипения и варить минут на среднем огне 5 минут. Добавить к лимонному соку половину масла, перемешать и дать маслу растаять. Оставшееся масло взбить вместе с сахаром. Продолжая взбивать, добавить яйцо. Влить лимонный сок с маслом, добавить ваниль и цедру, тщательно перемешать. Муку просеять с разрыхлителем, добавить соль и мак, перемешать. Порциями ввести сухую смесь в яичную смесь. Замесить мягкое тесто. Формируя печенье с помощью двух столовых ложек, выкладывать его на застеленный пергаментом противень. Духовку разогреть до 180 С. Выпекать печенье 13-15 минут, пока оно не станет золотистым. Остудить, по желанию покрыть глазурью. Чтобы ее приготовить, налейте 3-4 ст.л. свежевыжатого лимонного или апельсинового сока в мисочку и постепенно добавьте к нему 3/4 стакана сахарной пудры, все время размешивая. Глазурь должна получиться немного жидкой, чтобы легко растекаться по выпечке.

Несладкое печенье с маком и пармезаном

Печенье с маком и сыром Фото: Pinterest

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

210 г муки

70 г тертого пармезана

1/2 ч.л. молотой сладкой паприки

1/3 ч.л. чили

1/4 ч.л. соли

1/2 ч.л. любимых сушеных трав

1/2 ч.л. сахара

2 ст.л. мака

150 г сливочного масла

1 яйцо

Способ приготовления:

Смешать муку и нарезанное масло, растереть пальцами в крошку. Добавить все сухие ингредиенты и яйцо, замесить тесто и поставить его в холодильник на 30-60 минут. Раскатать на присыпанной мукой поверхности и вырезать фигурки. Выпекать при 180 С до золотистой корочки. Время зависит от толщины и размера печенья.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маковый торт со сливочным сыром. "Сегодня" также писали, как испечь маковый бисквит.

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