Печенье с маком: три простых рецепта к чаю
Готовим печенье с маком в домашних условиях
Хотите испечь вкусное домашнее печенье? Тогда возьмите на вооружение наши рецепты выпечки с маком. Продуктов для приготовления понадобится немного, а результат непременно порадует.
Смотрите видео, как приготовить сырное печенье:
Маковое печенье может быть как сладким, так и соленым. В первом случае мы рекомендуем добавить в тесто ваниль и лимон, а во втором – тертый сыр и пряности.
Простое печенье с маком
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 3/4 стакана (180 г) растительного масла
- 1 стакан (250 г) сахара
- 3 яйца
- 1 ч.л. ванили
- 3+1/4 стакана (400 г) муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- 1/3 стакана мака
Способ приготовления:
- Масло и сахар взбить при помощи венчика.
- Продолжая взбивать, добавить яйца и ваниль.
- Добавить сухие ингредиенты, замесить тесто. Оно получится густым, слегка липнущим к рукам
- Дать тесту постоять в течение 5-10 минут. Раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 3 мм.
- Формочками вырезать печенье.
- Выпекать в течение 12-14 минут в заранее разогретой до 180 С духовке.
Лимонное печенье с маком
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2,5 стакана муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 0,5 ч.л. соли
- 140 г сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 1 яйцо
- 1/4 стакана лимонного сока
- 1,5 ч.л. ванильного экстракта
- Цедра крупного лимона
- 3 ст.л мака
Способ приготовления:
- Лимонный сок вылить в сотейник, довести до кипения и варить минут на среднем огне 5 минут.
- Добавить к лимонному соку половину масла, перемешать и дать маслу растаять.
- Оставшееся масло взбить вместе с сахаром. Продолжая взбивать, добавить яйцо. Влить лимонный сок с маслом, добавить ваниль и цедру, тщательно перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем, добавить соль и мак, перемешать. Порциями ввести сухую смесь в яичную смесь. Замесить мягкое тесто.
- Формируя печенье с помощью двух столовых ложек, выкладывать его на застеленный пергаментом противень.
- Духовку разогреть до 180 С. Выпекать печенье 13-15 минут, пока оно не станет золотистым.
- Остудить, по желанию покрыть глазурью. Чтобы ее приготовить, налейте 3-4 ст.л. свежевыжатого лимонного или апельсинового сока в мисочку и постепенно добавьте к нему 3/4 стакана сахарной пудры, все время размешивая. Глазурь должна получиться немного жидкой, чтобы легко растекаться по выпечке.
Несладкое печенье с маком и пармезаном
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 210 г муки
- 70 г тертого пармезана
- 1/2 ч.л. молотой сладкой паприки
- 1/3 ч.л. чили
- 1/4 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. любимых сушеных трав
- 1/2 ч.л. сахара
- 2 ст.л. мака
- 150 г сливочного масла
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- Смешать муку и нарезанное масло, растереть пальцами в крошку.
- Добавить все сухие ингредиенты и яйцо, замесить тесто и поставить его в холодильник на 30-60 минут.
- Раскатать на присыпанной мукой поверхности и вырезать фигурки.
- Выпекать при 180 С до золотистой корочки. Время зависит от толщины и размера печенья.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маковый торт со сливочным сыром. "Сегодня" также писали, как испечь маковый бисквит.
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