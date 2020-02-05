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Печенье "Сердечки" с джемом на День святого Валентина

Узнайте, как испечь печенье на 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Печенье на День Валентина
Печенье на День Валентина
Фото: Depositphotos

Яркое, ароматное и очень вкусное печенье легко готовится и создает праздничное настроение на День святого Валентина. Если у вас не малинового джема, замените его клубничным, вишневым, клюквенным или смородиновым.

Смотрите видео, как испечь галетное печенье с ягодами:

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Печенье на 14 февраля

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 305 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 1/3 стакана сахарной пудры
  • 1 яичный желток
  • 1/2 ч.л. ванили
  • 220 г муки
  • 5 ст.л. малинового варенья

Способ приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло взбить с сахарной пудрой, добавить яичный желток, ваниль. Небольшими порциями добавить муку. Замесить тесто.
  2. Взять две столовые ложки теста, скатать в шарик, а затем раскатать в круглую лепешку диаметром семь см. Переложить на застеленный пергаментом противень. Аналогично поступить с оставшимся тестом.
  3. В центре каждой лепешки небольшой формочкой выдавить сердечко, оставляя под низом тонкий слой теста. Выемки-сердечки заполнить малиновым вареньем. Это удобно делать с помощью кондитерского шприца или мешка.
  4. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 15-20 минут или до светло-золотистого цвета.

Полезный совет

Варенье для начинки должно быть густым или термоустойчивым, чтобы не растеклось во время выпечки.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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Источник: Сегодня
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