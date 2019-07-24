Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Печеночный торт: классический рецепт из говяжьей печени

Как сделать печеночный торт с майонезом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:56
Печеночный торт: рецепт с фото
Печеночный торт: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Торт из говяжьей печени – популярная холодная закуска, которую часто готовят на праздники. Чтобы печень стала мягкой, ее рекомендуют предварительно вымочить в молоке.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

Начинка для печеночного торта может быть любой, но самый распространенный вариант – майонез с чесноком. Верх торта можно украсить зеленью и натертым на мелкой терке яйцом.

Печеночный торт классический

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг говяжьей печени
  • 6 яиц
  • 1 репчатый лук
  • 5 ст.л. муки
  • 1 ч.л. соды
  • 1 стакан кефира
  • 0.5 стакана растительного масла
  • 200 г майонеза
  • 5 зубчиков чеснока
  • Зелень
  • Соль, перец

Читайте также
Теплый салат из куриной печени с виноградом: рецепт дня

Способ приготовления:

  1. Печень помыть, удалить пленки и лишний жир. Нарезать крупными кусочками.
  2. Лук почистить и разрезать на несколько частей.
  3. Пропустить говяжью печень через мясорубку вместе с луком.
  4. Добавить яйца, соду, кефир, растительное масло и муку. Перемешать до получения однородной массы.
  5. Разогреть блинную сковороду и пожарить коржи из печени. Остудить.
  6. Добавить в майонез пропущенный через пресс чеснок и собрать печеночный торт, промазывая коржи чесночным майонезом. Украсить веточками зелени
  7. Перед подачей торт из печени остудить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. "Сегодня" также делились рецептом печени в томатно-яблочном соусе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить бездрожжевой хлеб на кефире: пошаговый рецепт Летний салат с арбузом и фетой: рецепт дня Как приготовить салат с копченой курицей: пошаговый рецепт Картошка с мясом в духовке: как приготовить в рукаве
печень торт майонез рецепт субпродукты закуска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?
Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?
Как спастись от клещей
Как спастись от клещей
Что и когда именно есть перед тренировкой
Что и когда именно есть перед тренировкой
Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске
Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске

Популярные статьи

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:03Fun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 15:01Fun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

Вчера, 11:11Fun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

Вчера, 10:32Fun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

Вчера, 08:21Wellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

Вчера, 08:13Fun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

Вчера, 07:31Fun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

22 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 июляШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

22 июляШоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

22 июляFun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

22 июляFun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

22 июляFun

В Украине впервые сыграли однополую свадьбу: фото и видео

22 июляEvents

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Новости партнеров

70-летняя бабушка с фигурой 20-летней девушки удивляет рационом
70-летняя бабушка с фигурой 20-летней девушки удивляет рационом
Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»
Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»
Несмотря на флаг ПА: Мадонна выступит на на
Несмотря на флаг ПА: Мадонна выступит на на "Евровидение"
Парализованные руки можно восстановить
Парализованные руки можно восстановить
Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов
Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов
Функциональная студия со встроенными деревянными элементами
Функциональная студия со встроенными деревянными элементами
Как оформить узкую спальню: 6 идей
Как оформить узкую спальню: 6 идей
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь