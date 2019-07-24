Печеночный торт: классический рецепт из говяжьей печени
Как сделать печеночный торт с майонезом
Торт из говяжьей печени – популярная холодная закуска, которую часто готовят на праздники. Чтобы печень стала мягкой, ее рекомендуют предварительно вымочить в молоке.
Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:
Начинка для печеночного торта может быть любой, но самый распространенный вариант – майонез с чесноком. Верх торта можно украсить зеленью и натертым на мелкой терке яйцом.
Печеночный торт классический
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг говяжьей печени
- 6 яиц
- 1 репчатый лук
- 5 ст.л. муки
- 1 ч.л. соды
- 1 стакан кефира
- 0.5 стакана растительного масла
- 200 г майонеза
- 5 зубчиков чеснока
- Зелень
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Печень помыть, удалить пленки и лишний жир. Нарезать крупными кусочками.
- Лук почистить и разрезать на несколько частей.
- Пропустить говяжью печень через мясорубку вместе с луком.
- Добавить яйца, соду, кефир, растительное масло и муку. Перемешать до получения однородной массы.
- Разогреть блинную сковороду и пожарить коржи из печени. Остудить.
- Добавить в майонез пропущенный через пресс чеснок и собрать печеночный торт, промазывая коржи чесночным майонезом. Украсить веточками зелени
- Перед подачей торт из печени остудить.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. "Сегодня" также делились рецептом печени в томатно-яблочном соусе.
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Источник: Сегодня