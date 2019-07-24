Печеночный торт: классический рецепт из говяжьей печени

Как сделать печеночный торт с майонезом

Печеночный торт: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Торт из говяжьей печени – популярная холодная закуска, которую часто готовят на праздники. Чтобы печень стала мягкой, ее рекомендуют предварительно вымочить в молоке.

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Начинка для печеночного торта может быть любой, но самый распространенный вариант – майонез с чесноком. Верх торта можно украсить зеленью и натертым на мелкой терке яйцом.

Печеночный торт классический

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг говяжьей печени

6 яиц

1 репчатый лук

5 ст.л. муки

1 ч.л. соды

1 стакан кефира

0.5 стакана растительного масла

200 г майонеза

5 зубчиков чеснока

Зелень

Соль, перец

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Способ приготовления:

Печень помыть, удалить пленки и лишний жир. Нарезать крупными кусочками. Лук почистить и разрезать на несколько частей. Пропустить говяжью печень через мясорубку вместе с луком. Добавить яйца, соду, кефир, растительное масло и муку. Перемешать до получения однородной массы. Разогреть блинную сковороду и пожарить коржи из печени. Остудить. Добавить в майонез пропущенный через пресс чеснок и собрать печеночный торт, промазывая коржи чесночным майонезом. Украсить веточками зелени Перед подачей торт из печени остудить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. "Сегодня" также делились рецептом печени в томатно-яблочном соусе.

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