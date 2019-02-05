Пельмени, мандарины и сладости: что едят китайцы на Новый год

Новый год в Китае – один из самых важных праздников

Китайский Новый год отмечают в начале февраля Фото: freepik.com

Новый год – один из самых популярных и важных праздников в Китае. И хотя во всем мире принято официально встречать Новый год 1 января, китайский Лунный Новый год (Ying Li Shing Nian), который обычно приходится на конец января – начало февраля, также по традиции широко отмечают в Китае. Большинство китайцев празднуют его с первого до пятнадцатого дня первого месяца китайского лунного календаря. На протяжении всего этого времени принято говорить о добрых и благочестивых делах.

Что должно быть на столе на Китайский Новый год

Праздничный стол на Китайский Новый год Фото: pixabay.com

Празднование Нового года начинается в новогодний вечер (Tuan Nian) с богатого торжественного ужина, когда за праздничным столом собирается вся семья. Столь же обязательным, как и присутствие всех членов семьи, является совместное приготовление наиболее популярного китайского блюда – клецок (цзяоцзы). Согласно традиционным взглядам, клецки – это не просто вкусное блюдо, но и символ самых добрых пожеланий всем семьям, среди которых наиболее желаемое – рождение сыновей. В этот вечер накануне Нового года детям разрешают не ложиться спать, веселиться вместе со взрослыми и встречать Новый год. Эта традиция называется Shou Swei, что буквально означает "проводы уходящего года". Согласно древним верованиям, совместные проводы года продлевают жизнь родителям.

На праздничный стол, кроме блюд из курицы, утки, свинины и рыбы, подают также выпечку и кондитерские изделия, которые традиционно готовят на Новый год. Эти сладости издавна называются Nian Gao или "Новогодние пироги". Обязательным блюдом считаются пирожки со сладким рисом.

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Все блюда и фрукты, которые подаются на праздничный новогодний стол, имеют определенное символическое значение, традиционно закрепившееся за ними. На столе должен преобладать красный цвет, символизирующий полноту жизни и счастье. Разумеется, это не единственный цвет, который используется при декорировании стола и учитывается при составлении праздничного меню. Мандарины не менее важны, чем Новогодний пирог.

Когда китайцы оправляются в гости к друзьям или родственникам, чтобы поздравить их с Новым годом, они обязательно приносят пирог Nian Gao и по традиции говорят Nian Nian Gao Sun, что в переводе означает "желаем вашей семье успеха и процветания в каждом новом году". Также принято приносить два мандарина. Они называются Gum, что на кантонском диалекте звучит почти как "золото", поэтому считается, что мандарины приносят удачу и благополучие.

Гранат, который иногда ошибочно называют "китайским яблоком", символизирует плодородие и изобилие (ведь в нем так много зерен). Корень лотоса олицетворяет долголетие и прочные семейные связи – ведь даже после того, как его срезают, две разделенные части соединены множеством волокнистых нитей. Арахис, растущий под землей и имеющий разветвленную корневую систему, также считается символом долголетия. Семена арбуза, которые принято сушить и есть с чаем, будто бы говорят: "Пусть ваши желания и слова будут гармоничными и приятными". Все эти продукты широко используются в новогоднем меню.

Как празднуют Китайский Новый год

Дата Китайского Нового года непостоянна Фото: pixabay.com

Первый день Нового года начинают с запуска фейерверков и шутих и сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и тем самым привлечь в семью дух умиротворения и счастья. В конце дня семья приветствует возвращение божеств домой после их посещения мира духов, где они "давали отчет" о прошедшем годе, а затем отдает дань уважения памяти предков.

В этот праздничный день все без исключения, мужчины и женщины, дети и старики, одевают новую, специально купленную для этого случая, одежду и посещают родственников и друзей, чтобы поздравить их с Новым годом. Обычно при этом люди берут друг друга за руки и говорят: Gung Shi Fa Tsai, что означает: "Поздравляю! Желаю богатства и процветания!" или Do Fu Do Shou, что означает "Да будет ваша жизнь полна счастья и радости!", а также Ru Dung Hai, Shou Bi Nan San, что означает "Пусть ваше счастье будет таким же большим, как Восточное море, а жизнь – такой же долгой, как Южные горы". В течение нескольких дней подряд везде будет царить праздничное веселье. Люди будут наносить визиты друг другу и обмениваться подарками.

На протяжении целого дня проводят праздничные пляски дракона под звуки гонга и тарелок, которые сопровождаются барабанной дробью и внезапными разрывами фейерверков. Это своеобразная прелюдия, предваряющая начало года крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Хотя традиции празднования Нового года незначительно отличаются в различных регионах Китая, они остаются неотъемлемой частью веселого времяпровождения и самого любимого китайцами праздника.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.

Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:

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