Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

Кофе нужно пить в разумных количествах

Представить будни без кофе сегодня уже почти невозможно. Именно с него начинается утро миллионов людей во всем мире. Кроме приятного вкуса и аромата, этот напиток заряжает бодростью. ⁣⁣

Но чтобы кофе был полезным, нужно его правильно выбрать и приготовить. О главных правилах употребления напитка рассказала известный диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

⁣⁣⠀

Покупайте кофе в зернах

Кофе полезнее пить без молока Фото: Depositphotos

Молотый кофе со временем теряет часть аромата, поэтому самый вкусный напиток получится из только что измельченных зерен.

Не пейте растворимый кофе

Светлана Фус не рекомендует пить растворимый кофе, который получают в результате сложных промышленных процессов. ⁣⁣Для его производства могут использоваться зерна низкого качества.

Стоит избегать и кофе в стиках. Там содержится много сахара, вредных жиров и эмульгаторов. Усилители вкуса и запаха, которые добавляют в такой напиток, могут негативно отразиться на работе печени. Натуральный кофе для печени не только не вреден, но и полезен, если употреблять его в меру.⁣⁣ Эту пользу определяет наличие антиоксидантов в зернах.

Отдавайте предпочтение черному кофе ⁣⁣⠀

Кофе пьют как с молоком, так и без Фото: freepik.com

Следует помнить о том, что молоко и сливки, добавленные в кофе, снижают активность кофейных антиоксидантов, затрудняют их усвоение.

Не пейте кофе с гущей

Избегайте популярного вида приготовления – заливки кипятком, то есть кофе с плавающей гущей. В таком кофе много дитерпенов. ⁣⁣Эти химические соединения могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови и негативно отражаться на работе печени.⁣⁣⠀

Наиболее эффективно обезопасить себя от них помогают бумажные фильтры. ⁣⁣При этом через фильтр в напиток беспрепятственно проходят ценные для здоровья полифенолы – антиоксиданты, содержащиеся в кофейных зернах.

Не кипятите кофе

Кофе кипятить нельзя Фото: freepik.com

Так напиток теряет не только вкус, но и пользу. Из него выделяется больше вредных веществ, особенно с кофе мелкого помола, разрушаются эфирные масла с полезными антиоксидантами.⁣⁣⠀

Стекло и качественная нержавеющая сталь – наиболее безопасные, нетоксичные материалы. Используйте их во время заваривания.⁣⁣⠀⁣⁣

Не пейте кофе натощак

Напиток раздражает слизистую желудка. Кофе не стоит употреблять, когда в приеме пищи есть мясо и другие продукты, содержащие железо. Он может помешать усвоению этого элемента.⁣⁣⠀

Смотрите видео, как выбрать кофе в магазине:

Напомним, ранее мы делились рецептом пряного тыквенного латте, а также писали, как сделать шоколадные трюфели с эспрессо.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться