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Перец а-ля Прованс: легкий рецепт закуски от Асмик Гаспарян

Готовим фаршированный перец с начинкой из сливочного сыра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Перец по-провански Фото: пресс-служба
Перец по-провански Фото: пресс-служба

Если вы ищете рецепт простой и вкусной закуски, приготовьте фаршированный перец по-провански от кулинарного эксперта Асмик Гаспарян. Старайтесь использовать как можно больше разных видов пряных трав – так вкус начинки получится интереснее.

Перец а-ля Прованс от Асмик Гаспарян

Ингредиенты:

  • 1 болгарский перец
  • 150 г сливочного сыра или некислого домашнего творога
  • пучок смеси трав (мята, тимьян, базилик, эстрагон, петрушка)
  • соль, черный перец
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Рецепт приготовления:

  1. Болгарский перец помыть и бланшировать в течение 3-5 минут. Затем разрезать пополам, очистить от кожицы и удалить сердцевину с семенами. 
  2. Зелень помыть и обсушить. Затем измельчить и слегка взбить вместе со сливочным сыром.
  3. Выложить начинку в половинки перца. Подавать закуску вместе с ломтиками подсушенного багета.
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Асмик Гаспарян
Фото: пресс-служба

Напомним, ранее мы делились рецептом быстрого огуречного супа от Асмик Гаспарян. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить морковно-ореховый суп по ее рецепту. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить картофель по-португальски.

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Источник: "Сегодня"
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