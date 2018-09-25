Перец а-ля Прованс: легкий рецепт закуски от Асмик Гаспарян
Готовим фаршированный перец с начинкой из сливочного сыра
Если вы ищете рецепт простой и вкусной закуски, приготовьте фаршированный перец по-провански от кулинарного эксперта Асмик Гаспарян. Старайтесь использовать как можно больше разных видов пряных трав – так вкус начинки получится интереснее.
Перец а-ля Прованс от Асмик Гаспарян
Ингредиенты:
- 1 болгарский перец
- 150 г сливочного сыра или некислого домашнего творога
- пучок смеси трав (мята, тимьян, базилик, эстрагон, петрушка)
- соль, черный перец
Рецепт приготовления:
- Болгарский перец помыть и бланшировать в течение 3-5 минут. Затем разрезать пополам, очистить от кожицы и удалить сердцевину с семенами.
- Зелень помыть и обсушить. Затем измельчить и слегка взбить вместе со сливочным сыром.
- Выложить начинку в половинки перца. Подавать закуску вместе с ломтиками подсушенного багета.
Напомним, ранее мы делились рецептом быстрого огуречного супа от Асмик Гаспарян. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить морковно-ореховый суп по ее рецепту. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить картофель по-португальски.
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Источник: "Сегодня"