Перец, фаршированный рисом и мясом: рецепт дня

Узнайте, как вкусно приготовить фаршированный перец

Фаршированный перец с мясом и рисом Фото: Depositphotos

Фаршированный перец с мясом и рисом в томатном соусе – популярная летняя закуска. Готовится она очень просто: вам нужно будет наполнить перец смесью фарша и риса и протушить в сметанно-томатном соусе с добавлением овощей. При желании такое блюдо можно приготовить не только на сковороде, но и запечь в духовке.

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Перец, фаршированный мясом и рисом

Ингредиенты:

6 шт. болгарского перца

400 г мясного фарша

200 г риса

150 г нежирной сметаны

350 г перетертых томатов в собственном соку

100 мл нежирных сливок

200-300 мл бульона

2 среднего размера моркови

2 среднего размера луковицы

2-3 веточки розмарина или другой зелени (только листья)

2-3 лавровых листа

Несколько горошин черного перца

Соль, свежемолотый черный перец, по вкусу

Растительное масло для обжаривания

Рецепт приготовления:

Заранее приготовить фарш и промыть рис. Лук и морковь помыть и почистить. Лук нарезать небольшими кубиками, морковь нашинковать. Зелень мелко нарезать. Лук и морковь обжарить на растительном масле в течение 3-4 минут. Смешать фарш, рис, зелень и половину обжаренных овощей, посолить и поперчить. У перцев срезать верхушки и удалить семена и белые перегородки. Нафаршировать перцы подготовленной смесью мяса, риса и овощей. Плотно утрамбовать фарш, оставив немного свободного места сверху. Выложить перцы в большую кастрюлю, плотно прижимая их друг к другу. Для соуса в глубокой миске смешать сливки, сметану, перетертые томаты, влить бульон, посолить и поперчить, добавить лавровый лист, перец горошком и оставшиеся лук с морковью. Перемешать. Вылить соус в кастрюлю с перцами. При необходимости добавить еще немного бульона. Соус должен полностью прикрывать овощи. Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения. Уменьшить нагрев и готовить 40-45 минут. Подавать к столу, полив соусом. Фаршированный перец можно украсить свежей зеленью.

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