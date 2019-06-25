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Перец, фаршированный рисом и мясом: рецепт дня

Узнайте, как вкусно приготовить фаршированный перец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:57
Фаршированный перец с мясом и рисом
Фаршированный перец с мясом и рисом
Фото: Depositphotos

Фаршированный перец с мясом и рисом в томатном соусе – популярная летняя закуска. Готовится она очень просто: вам нужно будет наполнить перец смесью фарша и риса и протушить в сметанно-томатном соусе с добавлением овощей. При желании такое блюдо можно приготовить не только на сковороде, но и запечь в духовке.

Смотрите видео, как выбрать качественный мясной фарш:

Перец, фаршированный мясом и рисом

Ингредиенты:

  • 6 шт. болгарского перца
  • 400 г мясного фарша
  • 200 г риса
  • 150 г нежирной сметаны
  • 350 г перетертых томатов в собственном соку
  • 100 мл нежирных сливок 
  • 200-300 мл бульона
  • 2 среднего размера моркови
  • 2 среднего размера луковицы
  • 2-3 веточки розмарина или другой зелени (только листья)
  • 2-3 лавровых листа
  • Несколько горошин черного перца
  • Соль, свежемолотый черный перец, по вкусу
  • Растительное масло для обжаривания

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Рецепт приготовления:

  1. Заранее приготовить фарш и промыть рис. 
  2. Лук и морковь помыть и почистить. Лук нарезать небольшими кубиками, морковь нашинковать. Зелень мелко нарезать.
  3. Лук и морковь обжарить на растительном масле в течение 3-4 минут.
  4. Смешать фарш, рис, зелень и половину обжаренных овощей, посолить и поперчить.
  5. У перцев срезать верхушки и удалить семена и белые перегородки. Нафаршировать перцы подготовленной смесью мяса, риса и овощей. Плотно утрамбовать фарш, оставив немного свободного места сверху.
  6. Выложить перцы в большую кастрюлю, плотно прижимая их друг к другу.
  7. Для соуса в глубокой миске смешать сливки, сметану, перетертые томаты, влить бульон, посолить и поперчить, добавить лавровый лист,  перец горошком и оставшиеся лук с морковью. Перемешать.
  8. Вылить соус в кастрюлю с перцами. При необходимости добавить еще немного бульона. Соус должен полностью прикрывать овощи. 
  9. Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения. Уменьшить нагрев и готовить 40-45 минут.
  10. Подавать к столу, полив соусом. Фаршированный перец можно украсить свежей зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированный перец с курицей. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда можно приготовить из фарша.

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Источник: Сегодня
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