Перец, фаршированный рисом и мясом: рецепт дня
Узнайте, как вкусно приготовить фаршированный перец
Фаршированный перец с мясом и рисом в томатном соусе – популярная летняя закуска. Готовится она очень просто: вам нужно будет наполнить перец смесью фарша и риса и протушить в сметанно-томатном соусе с добавлением овощей. При желании такое блюдо можно приготовить не только на сковороде, но и запечь в духовке.
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Перец, фаршированный мясом и рисом
Ингредиенты:
- 6 шт. болгарского перца
- 400 г мясного фарша
- 200 г риса
- 150 г нежирной сметаны
- 350 г перетертых томатов в собственном соку
- 100 мл нежирных сливок
- 200-300 мл бульона
- 2 среднего размера моркови
- 2 среднего размера луковицы
- 2-3 веточки розмарина или другой зелени (только листья)
- 2-3 лавровых листа
- Несколько горошин черного перца
- Соль, свежемолотый черный перец, по вкусу
- Растительное масло для обжаривания
Рецепт приготовления:
- Заранее приготовить фарш и промыть рис.
- Лук и морковь помыть и почистить. Лук нарезать небольшими кубиками, морковь нашинковать. Зелень мелко нарезать.
- Лук и морковь обжарить на растительном масле в течение 3-4 минут.
- Смешать фарш, рис, зелень и половину обжаренных овощей, посолить и поперчить.
- У перцев срезать верхушки и удалить семена и белые перегородки. Нафаршировать перцы подготовленной смесью мяса, риса и овощей. Плотно утрамбовать фарш, оставив немного свободного места сверху.
- Выложить перцы в большую кастрюлю, плотно прижимая их друг к другу.
- Для соуса в глубокой миске смешать сливки, сметану, перетертые томаты, влить бульон, посолить и поперчить, добавить лавровый лист, перец горошком и оставшиеся лук с морковью. Перемешать.
- Вылить соус в кастрюлю с перцами. При необходимости добавить еще немного бульона. Соус должен полностью прикрывать овощи.
- Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения. Уменьшить нагрев и готовить 40-45 минут.
- Подавать к столу, полив соусом. Фаршированный перец можно украсить свежей зеленью.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированный перец с курицей. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда можно приготовить из фарша.
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Источник: Сегодня