Перловка: польза и вред для здоровья
Почему нужно включить перловку в свой рацион
Перловку делают из ячменя, одного из самых древних культивируемых на Земле растений. Для тех, у кого эта крупа не самый любимый продукт, есть много поводов включить ее в свой рацион. В первую очередь, из-за пользы для организма. В перловке много железа, белка, а главное – клетчатки, полезной для пищеварения.
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Для максимального оздоровительного эффекта ученые рекомендуют есть перловку каждый день: готовить с ней каши, супы и рагу, добавлять в салаты, печь хлеб из перловой муки.
- Перловка содержит ряд витаминов, минералов и других полезных растительных компонентов. В ней есть цинк, селен, медь, марганец, железо, йод, хром, никель, калий, кальций и другие полезные вещества. Богата перловка и витаминами группы В, А, D, Е, Н и РР;
- Перловая крупа отличается высоким содержанием клетчатки, которая уменьшает чувство голода и продлевает чувство сытости. Это может даже способствовать потере веса;
- Клетка в составе перловки помогает наладить пищеварение;
- Перловую крупу рекомендуют есть для профилактики артрита и артроза;
- Перловка предотвращает образование камней в желчном пузыре, способствуя нормальной работе желчного пузыря и уменьшая риск хирургического вмешательства;
- Перловая крупа помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови, а также очистить сосуды и нормализовать давление;
- Перловка полезна для профилактики диабета второго типа;
- Клетчатка и другие полезные соединения, содержащиеся в перловке, могут бороться с некоторыми видами рака, особенно с раком толстой кишки;
- Перловка улучшает здоровье кожи и волос, а также восстанавливает обменные процессы, насыщая клетки кислородом;
- Перловка полезна при заболеваниях мочеполовой и мочевыводящей систем.
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- Перловка содержит глютен, поэтому ее следует избегать всем, у кого аллергия на злаки или их непереносимость;
- Крупа не рекомендуется людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, перловку нельзя есть при повышенной кислотности;
- При беременности употребление перловки лишь в некоторых случаях может негативно сказаться на организме, когда наблюдается чрезмерное ее употребление.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 стакан крупы
- 3 стакана воды
Способ приготовления:
- Крупу перебрать, помыть и залить водой на несколько часов.
- Слить воду, ополоснуть и поместить в емкость для приготовления.
- Добавить воды из расчета – 1 стакан крупы на 3 стакана воды.
- Поставить на средний огонь и готовить около 50 минут.
- Обязательно пробовать, когда перловка станет мягкой – готово.
Напомним, ранее ученые заявили, что перловая каша способствует похудению. Мы также делились рецептом классического рассольника с перловкой.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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