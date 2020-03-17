Перловка: польза и вред для здоровья

Почему нужно включить перловку в свой рацион

Перловку делают из ячменя, одного из самых древних культивируемых на Земле растений. Для тех, у кого эта крупа не самый любимый продукт, есть много поводов включить ее в свой рацион. В первую очередь, из-за пользы для организма. В перловке много железа, белка, а главное – клетчатки, полезной для пищеварения.

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Для максимального оздоровительного эффекта ученые рекомендуют есть перловку каждый день: готовить с ней каши, супы и рагу, добавлять в салаты, печь хлеб из перловой муки.

Польза перловки для здоровья

Перловка богата клетчкой Фото: Depositphotos

Перловка содержит ряд витаминов, минералов и других полезных растительных компонентов. В ней есть цинк, селен, медь, марганец, железо, йод, хром, никель, калий, кальций и другие полезные вещества. Богата перловка и витаминами группы В, А, D, Е, Н и РР;

Перловая крупа отличается высоким содержанием клетчатки, которая уменьшает чувство голода и продлевает чувство сытости. Это может даже способствовать потере веса;

Клетка в составе перловки помогает наладить пищеварение;

Перловую крупу рекомендуют есть для профилактики артрита и артроза;

Перловка предотвращает образование камней в желчном пузыре, способствуя нормальной работе желчного пузыря и уменьшая риск хирургического вмешательства;

Перловая крупа помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови, а также очистить сосуды и нормализовать давление;

Перловка полезна для профилактики диабета второго типа;

Клетчатка и другие полезные соединения, содержащиеся в перловке, могут бороться с некоторыми видами рака, особенно с раком толстой кишки;

Перловка улучшает здоровье кожи и волос, а также восстанавливает обменные процессы, насыщая клетки кислородом;

Перловка полезна при заболеваниях мочеполовой и мочевыводящей систем.

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Вред перловки для здоровья

Перловка содержит глютен, поэтому ее следует избегать всем, у кого аллергия на злаки или их непереносимость;

Крупа не рекомендуется людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, перловку нельзя есть при повышенной кислотности;

При беременности употребление перловки лишь в некоторых случаях может негативно сказаться на организме, когда наблюдается чрезмерное ее употребление.

Как варить перловку

Перловая каша Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 стакан крупы

3 стакана воды

Способ приготовления:

Крупу перебрать, помыть и залить водой на несколько часов. Слить воду, ополоснуть и поместить в емкость для приготовления. Добавить воды из расчета – 1 стакан крупы на 3 стакана воды. Поставить на средний огонь и готовить около 50 минут. Обязательно пробовать, когда перловка станет мягкой – готово.

Напомним, ранее ученые заявили, что перловая каша способствует похудению. Мы также делились рецептом классического рассольника с перловкой.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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