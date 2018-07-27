"Персик Мелба": классический рецепт от Найджелы Лоусон

Найджела Лоусон – известная британская телеведущая и автор кулинарных книг

"Персик Мелба" с мороженым Фото: depositphotos.com

Десерт из мороженого с фруктами – идеальное завершение летнего ужина. Тающий во рту сливочный пломбир, ароматные персики и яркий малиновый соус – такое сочетание никого не оставит равнодушным.

"Персик Мелба"

Ингредиенты:

Для персиков:

3 чашки воды

3 1/2 чашки сахара

1 ванильный стручок, разрезанный вдоль пополам

2 ст.л. лимонного сока

8 персиков

Для соуса:

3 чашки малины

1/4 чашки сахарной пудры

1 ст.л. лимонного сока

Для подачи:

1 большая упаковка сливочного мороженого

Рецепт приготовления:

Сварите сироп. Налейте в сотейник воду, добавьте сахар, лимонный сок и ваниль. Доведите до кипения и варите 5 минут, затем уменьшите нагрев. Разрежьте персики пополам и удалите косточки. Проварите половинки персиков в сахарном сиропе до мягкости, по 2-3 минуты с каждой стороны. Переложите на тарелку с помощью шумовки. Аккуратно очистите персики от кожицы и дайте фруктам остыть. Чтобы приготовить малиновый соус, взбейте промытые ягоды, сахарную пудру и лимонный сок в блендере. Протрите через сито, чтобы удалить косточки. Чтобы собрать десерт, положите на каждую тарелку по 2 половинки персика и по 1-2 шарика мороженого. Полейте десерт малиновым соусом и подавайте.

Напомним, ранее мы сообщали, чем полезны персики. Сайт "Сегодня" также делился рецептом желе из персиков со взбитыми сливками. Кроме этого, мы писали, как приготовить песочные корзинки с творогом и персиками.

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