"Персик Мелба": классический рецепт от Найджелы Лоусон
Найджела Лоусон – известная британская телеведущая и автор кулинарных книг
Десерт из мороженого с фруктами – идеальное завершение летнего ужина. Тающий во рту сливочный пломбир, ароматные персики и яркий малиновый соус – такое сочетание никого не оставит равнодушным.
"Персик Мелба"
Ингредиенты:
Для персиков:
- 3 чашки воды
- 3 1/2 чашки сахара
- 1 ванильный стручок, разрезанный вдоль пополам
- 2 ст.л. лимонного сока
- 8 персиков
Для соуса:
- 3 чашки малины
- 1/4 чашки сахарной пудры
- 1 ст.л. лимонного сока
Для подачи:
- 1 большая упаковка сливочного мороженого
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Рецепт приготовления:
- Сварите сироп. Налейте в сотейник воду, добавьте сахар, лимонный сок и ваниль. Доведите до кипения и варите 5 минут, затем уменьшите нагрев.
- Разрежьте персики пополам и удалите косточки. Проварите половинки персиков в сахарном сиропе до мягкости, по 2-3 минуты с каждой стороны. Переложите на тарелку с помощью шумовки.
- Аккуратно очистите персики от кожицы и дайте фруктам остыть.
- Чтобы приготовить малиновый соус, взбейте промытые ягоды, сахарную пудру и лимонный сок в блендере. Протрите через сито, чтобы удалить косточки.
- Чтобы собрать десерт, положите на каждую тарелку по 2 половинки персика и по 1-2 шарика мороженого. Полейте десерт малиновым соусом и подавайте.
Напомним, ранее мы сообщали, чем полезны персики. Сайт "Сегодня" также делился рецептом желе из персиков со взбитыми сливками. Кроме этого, мы писали, как приготовить песочные корзинки с творогом и персиками.
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Источник: "Сегодня"