Петров пост 2019: календарь питания по дням

Пост Петра и Павла всегда начинается во второй понедельник после Троицы

Петров пост 2019: что можно есть Фото: Depositphotos

Петров пост в 2019 году пройдет с 24 июня по 11 июля. Он традиционно наступает через неделю после праздника Троицы, в память об апостолах Петре и Павле. Пост был установлен самими учениками Иисуса Христа, когда те готовились к проповеди Слова Божьего. Это единственный пост, длительность которого изменяется в зависимости от Пасхи. Если Пасха ранняя, то время поста Петра и Павла увеличивается, если поздняя – уменьшается.

Смотрите видео, как соблюдать пост и не навредить себе:

Петров пост 2019: что можно и нельзя есть

Петров пост считается не слишком строгим. Все 18 дней поста церковный устав запрещает употреблять мясо, блюда из птицы, яйца и молочные продукты. При этом разрешено есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы. Ограничения в пище можно с компенсировать разнообразными блюдами из сезонных овощей, ягод, фруктов, зелени и грибов, а также с помощью круп и бобовых.

Кроме этого, во время Петрова поста следует отказаться от алкоголя и других вредных привычек, а также играть свадьбы. Священнослужители подчеркивают, что пост – это не только воздержание в еде, но и духовное очищение. Поэтому очень важно в эти дни молиться и причащаться.

Петров пост 2019: питание по дням

Основа питания во время Петрова поста – растительная пища Фото: Pixabay

Понедельник: горячая пища без масла;

горячая пища без масла; Вторник: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;

разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом; Среда: сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода);

сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода); Четверг: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;

разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом; Пятница: сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода);

сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода); Суббота: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;

разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом; Воскресенье: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом.

Этот календарь Петрова поста составлен по строгому монастырскому уставу, однако в наше время для мирян допускаются послабления. Поэтому каждому верующему нужно посоветоваться со священнослужителем относительно строгости поста. Кроме этого, пост не нужно соблюдать детям, пожилым людям, беременным женщинам и больным.

Напомним, ранее мы делились постным меню на день.

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