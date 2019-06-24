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Петров пост 2019: календарь питания по дням

Пост Петра и Павла всегда начинается во второй понедельник после Троицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Петров пост 2019: что можно есть
Петров пост 2019: что можно есть
Фото: Depositphotos

Петров пост в 2019 году пройдет с 24 июня по 11 июля. Он традиционно наступает через неделю после праздника Троицы, в память об апостолах Петре и Павле. Пост был установлен самими учениками Иисуса Христа, когда те готовились к проповеди Слова Божьего. Это единственный пост, длительность которого изменяется в зависимости от Пасхи. Если Пасха ранняя, то время поста Петра и Павла увеличивается, если поздняя – уменьшается. 

Смотрите видео, как соблюдать пост и не навредить себе:

Петров пост 2019: что можно и нельзя есть

Петров пост считается не слишком строгим. Все 18 дней поста церковный устав запрещает употреблять мясо, блюда из птицы, яйца и молочные продукты. При этом разрешено есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы. Ограничения в пище можно с компенсировать разнообразными блюдами из сезонных овощей, ягод, фруктов, зелени и грибов, а также с помощью круп и бобовых.

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Кроме этого, во время Петрова поста следует отказаться от алкоголя и других вредных привычек, а также играть свадьбы. Священнослужители подчеркивают, что пост – это не только воздержание в еде, но и духовное очищение. Поэтому очень важно в эти дни молиться и причащаться. 

Петров пост 2019: питание по дням

Основа питания во время Петрова поста – растительная пища
Основа питания во время Петрова поста – растительная пища
Фото: Pixabay

  • Понедельник: горячая пища без масла;
  • Вторник: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;
  • Среда: сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода);
  • Четверг: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;
  • Пятница: сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода);
  • Суббота: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;
  • Воскресенье: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом.

Этот календарь Петрова поста составлен по строгому монастырскому уставу, однако в наше время для мирян допускаются послабления. Поэтому каждому верующему нужно посоветоваться со священнослужителем относительно строгости поста. Кроме этого, пост не нужно соблюдать детям, пожилым людям, беременным женщинам и больным.

Напомним, ранее мы делились постным меню на день.

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Источник: Сегодня
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