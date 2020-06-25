Петров пост-2020: рецепт ленивых вареников с грибами

Готовим постные ленивые вареники без картофеля

Петров пост в 2020 году начался 15 июня и будет длиться до 11 июля. В течение этого периода нельзя употреблять мясо, молоко и яйца. Разрешены овощи, ягоды, грибы, крупы и бобовые, а также рыба и морепродукты в любые дни, кроме среды и пятницы.

Если вы не знаете, что приготовить на ужин в пост, сделайте ленивые вареники с жареными грибами и луком по нашему рецепту. Они получаются очень вкусными, сытными и ароматными.

Постные ленивые вареники с грибами

Ленивые вареники постные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

114 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2/3 чашки очень мелко нарезанных грибов

1/3 чашки нарезанных пластинками грибов – для подачи

1 средняя луковица, разрезанная пополам и мелко порубленная

Щепотка соли

2-3 ст.л. растительного масла – для жарки

Читайте также: Как приготовить ленивые вареники с тыквой

Для теста:

2 полные чашки муки

3 ст.л. растительного масла

Щепотка соли

2/3 чашки крутого кипятка

Смотрите видео, как сделать дрожжевые вареники с халвой:

Способ приготовления:

Грибы обжарить с луком и солью на растительном масле до золотистого цвета, в разных сковородах или по очереди. Муку смешать с солью, добавить растительное масло и грибы с луком. Хорошо перемешать. Заварить крутым кипятком, быстро перемешать ложкой. Вскипятить в кастрюле воду с лавровым листом, немного посолить. Тесто скатать в колбаски диаметром около 2-3 см, порезать брусочками. Партиями приготовить вареники. Опускать по одному кусочку теста в кипящую воду, после всплытия варить на среднем огне в течение минуты. Достать ленивые вареники шумовкой и переложить в миску. Подавать вместе с жареными грибами с луком.

Полезный совет

Блюдо можно украсить зеленью и посыпать веганским пармезаном, а также дополнить соевой сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет, а также рецептом постного супа-солянки с квашеной капустой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться