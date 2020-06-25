Петров пост-2020: рецепт ленивых вареников с грибами
Готовим постные ленивые вареники без картофеля
Петров пост в 2020 году начался 15 июня и будет длиться до 11 июля. В течение этого периода нельзя употреблять мясо, молоко и яйца. Разрешены овощи, ягоды, грибы, крупы и бобовые, а также рыба и морепродукты в любые дни, кроме среды и пятницы.
Если вы не знаете, что приготовить на ужин в пост, сделайте ленивые вареники с жареными грибами и луком по нашему рецепту. Они получаются очень вкусными, сытными и ароматными.
Постные ленивые вареники с грибами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 114 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2/3 чашки очень мелко нарезанных грибов
- 1/3 чашки нарезанных пластинками грибов – для подачи
- 1 средняя луковица, разрезанная пополам и мелко порубленная
- Щепотка соли
- 2-3 ст.л. растительного масла – для жарки
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Для теста:
- 2 полные чашки муки
- 3 ст.л. растительного масла
- Щепотка соли
- 2/3 чашки крутого кипятка
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Способ приготовления:
- Грибы обжарить с луком и солью на растительном масле до золотистого цвета, в разных сковородах или по очереди.
- Муку смешать с солью, добавить растительное масло и грибы с луком. Хорошо перемешать.
- Заварить крутым кипятком, быстро перемешать ложкой.
- Вскипятить в кастрюле воду с лавровым листом, немного посолить.
- Тесто скатать в колбаски диаметром около 2-3 см, порезать брусочками.
- Партиями приготовить вареники. Опускать по одному кусочку теста в кипящую воду, после всплытия варить на среднем огне в течение минуты.
- Достать ленивые вареники шумовкой и переложить в миску. Подавать вместе с жареными грибами с луком.
Полезный совет
Блюдо можно украсить зеленью и посыпать веганским пармезаном, а также дополнить соевой сметаной.
Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет, а также рецептом постного супа-солянки с квашеной капустой.
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