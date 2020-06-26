Петров пост-2020: рецепт салата из помидоров, авокадо и кукурузы

Легкий, свежий и очень вкусный салат

Петров пост в 2020 году начался 15 июня и будет длиться до 11 июля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молоко и яйца. Разрешены овощи, фрукты, крупы, грибы и бобовые, а также рыба и морепродукты (кроме среды и пятницы).

Мы предлагаем приготовить в пост быстрый овощной салат. Благодаря сытным авокадо и кукурузе он станет хорошим самостоятельным блюдом для летнего ужина. Вместо оливкового вы можете заправить салат ароматным растительным маслом.

Салат из авокадо, помидоров и кукурузы

Салат из авокадо и помидоров Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

138 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 авокадо

1-2 помидора

1/2 банки консервированной кукурузы

2 ст.л. измельченного зеленого лука

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Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. сока лайма или лимона

1/3 ч.л. копченой соли

1/3 ч.л. сушеного чеснока

1/3 ч.л. смеси молотых перцев

Смотрите видео, за что так любят авокадо:

Способ приготовления:

Авокадо помойте, удалите кожицу и косточку. Нарежьте мякоть кубиками. Помидор помойте и нарежьте небольшими кусочками. Достаньте кукурузу из банки, зеленый лук мелко порубите. Соедините авокадо, помидор, зелень и кукурузу в миске. Смешайте все ингредиенты для заправки и полейте салат.

Полезный совет

Вместо кукурузы можно добавить сладкий перец, а вместо зеленого лука – петрушку или укроп.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из авокадо, креветок и помидоров, а также рассказывали, как сделать восточный салат табуле из киноа и овощей.

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