Петров пост-2020: рецепт салата из помидоров, авокадо и кукурузы
Легкий, свежий и очень вкусный салат
Петров пост в 2020 году начался 15 июня и будет длиться до 11 июля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молоко и яйца. Разрешены овощи, фрукты, крупы, грибы и бобовые, а также рыба и морепродукты (кроме среды и пятницы).
Мы предлагаем приготовить в пост быстрый овощной салат. Благодаря сытным авокадо и кукурузе он станет хорошим самостоятельным блюдом для летнего ужина. Вместо оливкового вы можете заправить салат ароматным растительным маслом.
Салат из авокадо, помидоров и кукурузы
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 138 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 1-2 помидора
- 1/2 банки консервированной кукурузы
- 2 ст.л. измельченного зеленого лука
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. сока лайма или лимона
- 1/3 ч.л. копченой соли
- 1/3 ч.л. сушеного чеснока
- 1/3 ч.л. смеси молотых перцев
Смотрите видео, за что так любят авокадо:
Способ приготовления:
- Авокадо помойте, удалите кожицу и косточку. Нарежьте мякоть кубиками.
- Помидор помойте и нарежьте небольшими кусочками.
- Достаньте кукурузу из банки, зеленый лук мелко порубите.
- Соедините авокадо, помидор, зелень и кукурузу в миске.
- Смешайте все ингредиенты для заправки и полейте салат.
Полезный совет
Вместо кукурузы можно добавить сладкий перец, а вместо зеленого лука – петрушку или укроп.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из авокадо, креветок и помидоров, а также рассказывали, как сделать восточный салат табуле из киноа и овощей.
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