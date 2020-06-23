Петров пост-2020: рецепт солянки из капусты с грибами
Готовим аппетитную солянку в духовке с солеными грибами
Петров пост в 2020 году начался 15 июня и будет длиться до 11 июля. В течение этого периода нельзя употреблять продукты животного происхождения. Разрешены овощи, ягоды, грибы, крупы и бобовые, а также рыба и дары моря в любые дни, кроме среды и пятницы.
Если вы не знаете, что приготовить на ужин в пост, сделайте солянку из капусты с грибами. Вам потребуются соленые грибы – лучше, если это будут белые или желтые грузди. Подойдут и волнушки, рыжики, соленые боровики.
Постная грибная солянка в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 21 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 стакана соленых грибов
- 500 г свежей или квашеной капусты
- 2 луковицы
- 4 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. пшеничной муки
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Способ приготовления:
- Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком на сковороде. Подсыпать муки и еще немного обжарить, помешивая лопаткой.
- Капусту припустить до мягкости, отжать.
- Солянку выложить на сковородку без ручки: слой капусты, слой грибов и сверху опять капуста. Подлить на сковородку немного рассола или воды.
- Запекать в духовке при 180° С около получаса.
- Готовое блюдо должно получиться сочным, но без излишков бульона в нижнем слое.
Как подавать солянку
Подавайте солянку из капусты вместе с ржаным хлебом.
Смотрите видео, как приготовить салат в пекинской капусте:
Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет, а также рецептом постного супа-солянки с квашеной капустой.
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