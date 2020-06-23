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Петров пост-2020: рецепт солянки из капусты с грибами

Сегодня, 18:55

Готовим аппетитную солянку в духовке с солеными грибами

Петров пост в 2020 году начался 15 июня и будет длиться до 11 июля. В течение этого периода нельзя употреблять продукты животного происхождения. Разрешены овощи, ягоды, грибы, крупы и бобовые, а также рыба и дары моря в любые дни, кроме среды и пятницы.

Если вы не знаете, что приготовить на ужин в пост, сделайте солянку из капусты с грибами. Вам потребуются соленые грибы – лучше, если это будут белые или желтые грузди. Подойдут и волнушки, рыжики, соленые боровики.

Постная грибная солянка в духовке

Солянка из капусты с грибами
Солянка из капусты с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 21 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 стакана соленых грибов
  • 500 г свежей или квашеной капусты
  • 2 луковицы
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. пшеничной муки

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Способ приготовления:

  1. Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком на сковороде. Подсыпать муки и еще немного обжарить, помешивая лопаткой.
  2. Капусту припустить до мягкости, отжать.
  3. Солянку выложить на сковородку без ручки: слой капусты, слой грибов и сверху опять капуста. Подлить на сковородку немного рассола или воды.
  4. Запекать в духовке при 180° С около получаса.
  5. Готовое блюдо должно получиться сочным, но без излишков бульона в нижнем слое.

Как подавать солянку

Подавайте солянку из капусты вместе с ржаным хлебом.

Смотрите видео, как приготовить салат в пекинской капусте:

Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет, а также рецептом постного супа-солянки с квашеной капустой.

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Источник: Сегодня
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