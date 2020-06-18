Петров пост-2020: три простых рецепта для ужина

Рецепты вкусных блюд для постного ужина

Петров пост-2020 пройдет с 15 июня по 11 июля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Зато овощи, фрукты, грибы, крупы и бобовые разрешены. Можно есть рыбу и морепродукты, но только не по средам и пятницам.

Мы поделимся рецептами вкусных постных блюд, которые идеально подойдут для летнего ужина. Все они простые в приготовлении, недорогие и полезные.

Постные кабачковые оладьи

Кабачковые оладьи: рецепты с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 средних кабачка

1/2 стакана зеленого молодого горошка

2 ст.л. муки

1 ст.л. семян льна

Соль по вкусу

Мука – для обвалки

Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

Горошек отварить в кипятке несколько минут, слить кипяток, в дуршлаге обдать горошек холодной водой. Кабачки натереть с помощью крупной терки, дать максимально стечь соку, отжать. Сок слить, в кабачки добавить отваренный горошек, лен, соль и муку. Смешать все ложкой. В отдельную тарелку насыпать муку. Добавить 1 ст.л. смеси, хорошо обвалять в муке, сформировать шарик, приплюснуть, еще раз обвалять. Повторить с оставшимся кабачковым тестом. Выложить в разогретую с растительным маслом сковороду, жарить до золотистости на среднем огне.

Смотрите видео, как приготовить постную лазанью от Владимира Остапчука:

Быстрый рататуй на сковороде

Рататуй на сковороде Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 ст.л. оливкового масла

1 красный болгарский перец

1 желтый болгарский перец

2 зубчика чеснока

1 баклажан

2 цукини

1 ст.л. красного винного уксуса

6 маленьких помидоров

1/4 стакана воды

Соль

Сахар

Молотый перец

2 веточки базилика

Способ приготовления:

Нагреть оливковое масло в большой сковороде с толстым дном на среднем огне. Добавить нарезанный болгарский перец и измельченный чеснок. Готовить, помешивая, в течение 3-5 минут. Нарезать баклажан и цукини, посолить и оставить постоять на несколько минут. Промыть и добавить в сковороду. Жарить, помешивая, 3-5 минут. Добавить красный винный уксус и нарезанные помидоры без кожицы, готовить в течение 30 секунд. Влить 1/4 стакана воды. Если помидоры кислые, можно добавить немного сахара. Приправить солью и перцем, добавить нарезанный базилик. Довести до кипения. Тушить на медленном огне под крышкой 5 минут, пока овощи не станут мягкими и соус не загустеет.

Постная запеканка из картофеля с рыбой

Запеканка из картофеля и рыбы постная Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг рыбы, например, трески

1 кг картофеля

2 средних луковицы

1-2 ст.л. панировочных сухарей

1-2 ст.л. рафинированного растительного масла

1-2 ч.л. соли

1 ч.л. черного молотого перца

Сушеные травы (укроп, петрушка, базилик) – по желанию

Способ приготовления:

Если вы используете целую рыбину, разделайте ее на филе, удалив кожу и кости. Филе рыбы нарезать небольшими кусочками. Лук почистить и очень мелко нарезать. Картофель нарезать тонкими пластинками. Дно и борта формы для выпечки смазать маслом и посыпать панировочными сухарями. Первым слоем выложить ломтики картофеля – плотно, внахлест, без пропусков. Посолить и поперчить. Второй слой – рыбное филе. Посолить и поперчить. Третий слой – лук. Четвертый слой – ломтики картофеля. Смазать их маслом, посолить, поперчить и, по желанию, посыпать сушеными травами. Накрыть форму для выпечки фольгой, уплотнить, и сделать вилкой отверстия для выхода пара. Запекать в духовке при 180 °С в течение 1,5 часов. Первый час запекать под фольгой, затем фольгу убрать и готовить еще полчаса, чтобы картофель подрумянился. Эта запеканка очень хороша со свежими овощами и зеленью. Соусов и добавок она не требует.

Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с яблоками, а также составили календарь питания во время поста Петра и Павла.

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