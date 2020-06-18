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Петров пост-2020: три простых рецепта для ужина

Сегодня, 18:01

Рецепты вкусных блюд для постного ужина

Петров пост-2020 пройдет с 15 июня по 11 июля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Зато овощи, фрукты, грибы, крупы и бобовые разрешены. Можно есть рыбу и морепродукты, но только не по средам и пятницам.

Мы поделимся рецептами вкусных постных блюд, которые идеально подойдут для летнего ужина. Все они простые в приготовлении, недорогие и полезные.

Постные кабачковые оладьи

Кабачковые оладьи: рецепты с фото
Кабачковые оладьи: рецепты с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 1/2 стакана зеленого молодого горошка
  • 2 ст.л. муки
  • 1 ст.л. семян льна
  • Соль по вкусу
  • Мука – для обвалки
  • Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

  1. Горошек отварить в кипятке несколько минут, слить кипяток, в дуршлаге обдать горошек холодной водой.
  2. Кабачки натереть с помощью крупной терки, дать максимально стечь соку, отжать.
  3. Сок слить, в кабачки добавить отваренный горошек, лен, соль и муку. Смешать все ложкой.
  4. В отдельную тарелку насыпать муку. Добавить 1 ст.л. смеси, хорошо обвалять в муке, сформировать шарик, приплюснуть, еще раз обвалять. Повторить с оставшимся кабачковым тестом.
  5. Выложить в разогретую с растительным маслом сковороду, жарить до золотистости на среднем огне.

Смотрите видео, как приготовить постную лазанью от Владимира Остапчука:

Быстрый рататуй на сковороде

Рататуй на сковороде
Рататуй на сковороде
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 красный болгарский перец
  • 1 желтый болгарский перец
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 баклажан
  • 2 цукини
  • 1 ст.л. красного винного уксуса
  • 6 маленьких помидоров
  • 1/4 стакана воды
  • Соль
  • Сахар
  • Молотый перец
  • 2 веточки базилика

Способ приготовления:

  1. Нагреть оливковое масло в большой сковороде с толстым дном на среднем огне.
  2. Добавить нарезанный болгарский перец и измельченный чеснок. Готовить, помешивая, в течение 3-5 минут.
  3. Нарезать баклажан и цукини, посолить и оставить постоять на несколько минут. Промыть и добавить в сковороду. Жарить, помешивая, 3-5 минут.
  4. Добавить красный винный уксус и нарезанные помидоры без кожицы, готовить в течение 30 секунд. Влить 1/4 стакана воды. Если помидоры кислые, можно добавить немного сахара.
  5. Приправить солью и перцем, добавить нарезанный базилик. Довести до кипения. Тушить на медленном огне под крышкой 5 минут, пока овощи не станут мягкими и соус не загустеет.

Постная запеканка из картофеля с рыбой

Запеканка из картофеля и рыбы постная
Запеканка из картофеля и рыбы постная
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг рыбы, например, трески
  • 1 кг картофеля
  • 2 средних луковицы
  • 1-2 ст.л. панировочных сухарей
  • 1-2 ст.л. рафинированного растительного масла
  • 1-2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. черного молотого перца
  • Сушеные травы (укроп, петрушка, базилик) – по желанию

Способ приготовления:

  1. Если вы используете целую рыбину, разделайте ее на филе, удалив кожу и кости.
  2. Филе рыбы нарезать небольшими кусочками.
  3. Лук почистить и очень мелко нарезать.
  4. Картофель нарезать тонкими пластинками.
  5. Дно и борта формы для выпечки смазать маслом и посыпать панировочными сухарями.
  6. Первым слоем выложить ломтики картофеля – плотно, внахлест, без пропусков. Посолить и поперчить.
  7. Второй слой – рыбное филе. Посолить и поперчить.
  8. Третий слой – лук.
  9. Четвертый слой – ломтики картофеля. Смазать их маслом, посолить, поперчить и, по желанию, посыпать сушеными травами.
  10. Накрыть форму для выпечки фольгой, уплотнить, и сделать вилкой отверстия для выхода пара.
  11. Запекать в духовке при 180 °С в течение 1,5 часов. Первый час запекать под фольгой, затем фольгу убрать и готовить еще полчаса, чтобы картофель подрумянился.
  12. Эта запеканка очень хороша со свежими овощами и зеленью. Соусов и добавок она не требует.

Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с яблоками, а также составили календарь питания во время поста Петра и Павла.

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Источник: Сегодня
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