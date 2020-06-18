Петров пост-2020: три простых рецепта для ужина
Рецепты вкусных блюд для постного ужина
Петров пост-2020 пройдет с 15 июня по 11 июля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Зато овощи, фрукты, грибы, крупы и бобовые разрешены. Можно есть рыбу и морепродукты, но только не по средам и пятницам.
Мы поделимся рецептами вкусных постных блюд, которые идеально подойдут для летнего ужина. Все они простые в приготовлении, недорогие и полезные.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 1/2 стакана зеленого молодого горошка
- 2 ст.л. муки
- 1 ст.л. семян льна
- Соль по вкусу
- Мука – для обвалки
- Растительное масло – для жарки
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Способ приготовления:
- Горошек отварить в кипятке несколько минут, слить кипяток, в дуршлаге обдать горошек холодной водой.
- Кабачки натереть с помощью крупной терки, дать максимально стечь соку, отжать.
- Сок слить, в кабачки добавить отваренный горошек, лен, соль и муку. Смешать все ложкой.
- В отдельную тарелку насыпать муку. Добавить 1 ст.л. смеси, хорошо обвалять в муке, сформировать шарик, приплюснуть, еще раз обвалять. Повторить с оставшимся кабачковым тестом.
- Выложить в разогретую с растительным маслом сковороду, жарить до золотистости на среднем огне.
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Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 красный болгарский перец
- 1 желтый болгарский перец
- 2 зубчика чеснока
- 1 баклажан
- 2 цукини
- 1 ст.л. красного винного уксуса
- 6 маленьких помидоров
- 1/4 стакана воды
- Соль
- Сахар
- Молотый перец
- 2 веточки базилика
Способ приготовления:
- Нагреть оливковое масло в большой сковороде с толстым дном на среднем огне.
- Добавить нарезанный болгарский перец и измельченный чеснок. Готовить, помешивая, в течение 3-5 минут.
- Нарезать баклажан и цукини, посолить и оставить постоять на несколько минут. Промыть и добавить в сковороду. Жарить, помешивая, 3-5 минут.
- Добавить красный винный уксус и нарезанные помидоры без кожицы, готовить в течение 30 секунд. Влить 1/4 стакана воды. Если помидоры кислые, можно добавить немного сахара.
- Приправить солью и перцем, добавить нарезанный базилик. Довести до кипения. Тушить на медленном огне под крышкой 5 минут, пока овощи не станут мягкими и соус не загустеет.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг рыбы, например, трески
- 1 кг картофеля
- 2 средних луковицы
- 1-2 ст.л. панировочных сухарей
- 1-2 ст.л. рафинированного растительного масла
- 1-2 ч.л. соли
- 1 ч.л. черного молотого перца
- Сушеные травы (укроп, петрушка, базилик) – по желанию
Способ приготовления:
- Если вы используете целую рыбину, разделайте ее на филе, удалив кожу и кости.
- Филе рыбы нарезать небольшими кусочками.
- Лук почистить и очень мелко нарезать.
- Картофель нарезать тонкими пластинками.
- Дно и борта формы для выпечки смазать маслом и посыпать панировочными сухарями.
- Первым слоем выложить ломтики картофеля – плотно, внахлест, без пропусков. Посолить и поперчить.
- Второй слой – рыбное филе. Посолить и поперчить.
- Третий слой – лук.
- Четвертый слой – ломтики картофеля. Смазать их маслом, посолить, поперчить и, по желанию, посыпать сушеными травами.
- Накрыть форму для выпечки фольгой, уплотнить, и сделать вилкой отверстия для выхода пара.
- Запекать в духовке при 180 °С в течение 1,5 часов. Первый час запекать под фольгой, затем фольгу убрать и готовить еще полчаса, чтобы картофель подрумянился.
- Эта запеканка очень хороша со свежими овощами и зеленью. Соусов и добавок она не требует.
Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с яблоками, а также составили календарь питания во время поста Петра и Павла.
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