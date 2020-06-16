Петров пост-2020: три рецепта постных вареников
Готовим вареники с картошкой и грибами, капустой и вишней
Петров пост-2020 пройдет с 15 июня по 11 июля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Зато овощи, фрукты, грибы, крупы и бобовые разрешены. Можно есть рыбу и морепродукты, но только не по средам и пятницам.
Вкусные домашние вареники – прекрасный вариант для ужина во время поста. Если вы сварите не все, выложите заготовки на поднос и заморозьте. Отправьте вареники в пакеты и храните в морозильной камере.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 200 мл муки
- 2 ст.л. растительного масла
- Щепотка соли
- 5 шт. картофеля
- 200 г грибов
- 2 шт. репчатого лука
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Способ приготовления:
- Смешайте просеянную муку, воду, растительное масло и соль. Замесите тесто для вареников, заверните его в пленку и отложите в сторону, пока готовится начинка.
- Очистите картофель, нарежьте и отварите до готовности. Разомните в пюре.
- Лук и грибы нарежьте, обжарьте в сковороде до мягкости. Перемешайте с картофельным пюре.
- Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности, вырежьте кружочки. Разложите сверху начинку и защипайте края.
- Получившиеся вареники опустите в кипящую подсоленную воду, варите на слабом огне пять-семь минут после закипания.
- Вареники можно подавать с жареным луком и зеленью.
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Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 200 мл воды
- 700 г молодой капусты
- 2 репчатых луковицы
- 2-3 ст.л. растительного масла
- 500 г муки
- 1 г молотого перца
- 2 ч. л. соли
- 30 г укропа
- 1 зубчик чеснока
Способ приготовления:
- В кастрюльку влейте воду, добавьте 1 ч. ложку соли и вскипятите.
- Просейте муку в миску. Влейте кипяток и замесите тесто.
- Влейте 2-3 ст. ложки растительного масла. Поместите тесто в пакет. Оставьте при комнатной температуре на 20 минут.
- Капусту нашинкуйте, репчатый лук нарежьте кубиками.
- В сковороду влейте растительное масло. Обжарьте лук до мягкости и прозрачности.
- Добавьте капусту. Сразу перемешайте ее с горячим луком. Тушите капусту на среднем огне, помешивая, до мягкости, около 10 минут.
- В самом конце посолите и поперчите по вкусу. Добавьте выдавленный через пресс чеснок. Начинка готова.
- Тесто разделите на несколько частей. Из каждой части скатайте колбаску. Каждую колбаску разрежьте на кусочки.
- Из каждого кусочка раскатайте блинчик. На серединку выложите 1 ст. ложку капустной начинки. Защипните края. Так же поступите со всей начинкой и тестом.
- Вареники можно заморозить впрок или сварить в подсоленной воде. После варки вареники вынуть из воды. Выложить в миску и добавить немного растительного масла, чтобы не слипались.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 400 г вишни
- 2,5 стакана муки
- 200 мл воды
- 50 мл растительного масла
- 0,5 ч. л. соли
- Сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте соль, масло и воду, поставьте на огонь и доведите до кипения.
- Высыпьте половину муки, быстро мешая массу ложкой.
- Остаток муки рассыпьте по столу и замесите тесто. Оно должно получиться эластичным, мягким, хорошо раскатывающимся.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт, выдавите стаканом кружочки.
- В центр каждого кружка положите небольшую горку ягод, посыпьте сахаром и слепите вареники. Если вы удаляли косточки, можно присыпать начинку щепоткой муки для сгущения сока.
- Отварите заготовки в подсоленной воде примерно 5 минут после закипания, периодически помешивая, чтобы не слиплись.
- Подавайте вареники с медом, сахаром, сахарной пудрой или сиропом.
Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с яблоками и составили календарь питания во время поста Петра и Павла.
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