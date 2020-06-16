Петров пост-2020: три рецепта постных вареников

Готовим вареники с картошкой и грибами, капустой и вишней

Петров пост-2020 пройдет с 15 июня по 11 июля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Зато овощи, фрукты, грибы, крупы и бобовые разрешены. Можно есть рыбу и морепродукты, но только не по средам и пятницам.

Вкусные домашние вареники – прекрасный вариант для ужина во время поста. Если вы сварите не все, выложите заготовки на поднос и заморозьте. Отправьте вареники в пакеты и храните в морозильной камере.

Постные вареники с картошкой и грибами

Вареники с картошкой и грибами постные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

500 г муки

200 мл муки

2 ст.л. растительного масла

Щепотка соли

5 шт. картофеля

200 г грибов

2 шт. репчатого лука

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Способ приготовления:

Смешайте просеянную муку, воду, растительное масло и соль. Замесите тесто для вареников, заверните его в пленку и отложите в сторону, пока готовится начинка. Очистите картофель, нарежьте и отварите до готовности. Разомните в пюре. Лук и грибы нарежьте, обжарьте в сковороде до мягкости. Перемешайте с картофельным пюре. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности, вырежьте кружочки. Разложите сверху начинку и защипайте края. Получившиеся вареники опустите в кипящую подсоленную воду, варите на слабом огне пять-семь минут после закипания. Вареники можно подавать с жареным луком и зеленью.

Смотрите видео, как сделать дрожжевые вареники с халвой:

Постные вареники с молодой капустой

Вареники с капустой постные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

200 мл воды

700 г молодой капусты

2 репчатых луковицы

2-3 ст.л. растительного масла

500 г муки

1 г молотого перца

2 ч. л. соли

30 г укропа

1 зубчик чеснока

Способ приготовления:

В кастрюльку влейте воду, добавьте 1 ч. ложку соли и вскипятите. Просейте муку в миску. Влейте кипяток и замесите тесто. Влейте 2-3 ст. ложки растительного масла. Поместите тесто в пакет. Оставьте при комнатной температуре на 20 минут. Капусту нашинкуйте, репчатый лук нарежьте кубиками. В сковороду влейте растительное масло. Обжарьте лук до мягкости и прозрачности. Добавьте капусту. Сразу перемешайте ее с горячим луком. Тушите капусту на среднем огне, помешивая, до мягкости, около 10 минут. В самом конце посолите и поперчите по вкусу. Добавьте выдавленный через пресс чеснок. Начинка готова. Тесто разделите на несколько частей. Из каждой части скатайте колбаску. Каждую колбаску разрежьте на кусочки. Из каждого кусочка раскатайте блинчик. На серединку выложите 1 ст. ложку капустной начинки. Защипните края. Так же поступите со всей начинкой и тестом. Вареники можно заморозить впрок или сварить в подсоленной воде. После варки вареники вынуть из воды. Выложить в миску и добавить немного растительного масла, чтобы не слипались.

Постные вареники с вишней

Вареники с вишневой начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

400 г вишни

2,5 стакана муки

200 мл воды

50 мл растительного масла

0,5 ч. л. соли

Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте соль, масло и воду, поставьте на огонь и доведите до кипения. Высыпьте половину муки, быстро мешая массу ложкой. Остаток муки рассыпьте по столу и замесите тесто. Оно должно получиться эластичным, мягким, хорошо раскатывающимся. Раскатайте тесто в тонкий пласт, выдавите стаканом кружочки. В центр каждого кружка положите небольшую горку ягод, посыпьте сахаром и слепите вареники. Если вы удаляли косточки, можно присыпать начинку щепоткой муки для сгущения сока. Отварите заготовки в подсоленной воде примерно 5 минут после закипания, периодически помешивая, чтобы не слиплись. Подавайте вареники с медом, сахаром, сахарной пудрой или сиропом.

Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с яблоками и составили календарь питания во время поста Петра и Павла.

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