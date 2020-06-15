Петров пост-2020: три рецепта вкусных котлет из овощей и круп
Готовим постные котлеты в домашних условиях
Петров пост-2020 пройдет с 15 июня по 11 июля. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, кроме рыбы и морепродуктов. При этом овощи, грибы, крупы, фрукты, ягоды и бобовые есть можно.
Постные котлеты из овощей и круп по вкусу и питательным веществам практически не уступают мясным. Более того, это отличный вариант разнообразить рацион тех, кто не очень любят есть овощи или каши в традиционном виде.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г помидоров
- 1 луковица
- 100 г чечевицы
- 1 ч.л. порошка карри
- Несколько веточек петрушки
- Сок 1 лимона
- 1 ст.л. муки
- 1 ст.л. растительного масла
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Помидоры обдать крутым кипятком, снять кожицу, мякоть измельчить.
- Лук очистить, мелко нарезать.
- Чечевицу промыть в холодной воде.
- Положить овощи и чечевицу в кастрюлю, влить 5-6 ст.л. воды и готовить под крышкой, помешивая, 30 минут.
- Добавить карри, измельченную петрушку, лимонный сок, соль и перец. Готовить еще 15-20 минут или до мягкости чечевицы. При необходимости влить немного воды. Дать остыть.
- Из получившейся массы сформовать плоские котлеты и обвалять их в муке. Разогреть в сковороде масло, положить котлеты и обжаривать по паре минут с каждой стороны.
- Чечевичные котлеты можно подать горячими или холодными. К ним хорошо подойдет салат из свежих овощей.
Смотрите видео с рецептом постной лазаньи от Владимира Остапчука:
Постные котлеты из цветной капусты
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 250 г цветной капусты
- 50 г лука
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1 ст.л. муки
- 1 кусочек лимона
- Панировочные сухари
- Растительное масло
- Соль
- Пряности
Способ приготовления:
- Цветную капусту разделить на соцветия. Выложить в подсоленную кипящую воду с добавлением дольки лимона на пять минут.
- Овсянку запарить горячей водой на 10 минут. Лук нарезать мелким кубиком.
- После того, как цветная капуста отварилась и остыла, ее нужно мелко нарезать.
- В миску добавить цветную капусту, готовую запаренную овсянку, нарезанный лук, муку, соль, специи и замешать фарш.
- Сформировать из фарша котлетки, обвалять в панировочных сухарях и жарить на растительном масле на среднем огне по две минуты с каждой стороны.
- Постные котлеты можно дополнить свежими овощами и любыми постными соусами на ваш вкус.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г вареного картофеля
- 300 г брокколи
- Лук зеленый – несколько стеблей
- Укроп – несколько веточек
- Соль – по вкусу
- Мука – для панировки
- Кунжут – для панировки
- Масло растительное – для жарки
Способ приготовления:
- Капусту брокколи бланшировать в кипящей воде в течение пяти минут. Откинуть на дуршлаг. Нарезать на кусочки.
- Отварной картофель размять с помощью вилки.
- Смешать в большой миске картофель, брокколи и соль.
- Зеленый лук и укроп измельчить, добавить в картофельно-капустную смесь и хорошо перемешать. Сформировать шарики.
- Муку соединить с кунжутом и обвалять каждый шарик в полученной смеси.
- Обжарить котлеты на разогретой с маслом сковороде с каждой стороны до золотистой корочки.
Напомним, ранее мы делились рецептом постных котлет из овсянки.
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