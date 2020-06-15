Петров пост-2020: три рецепта вкусных котлет из овощей и круп

Готовим постные котлеты в домашних условиях

Петров пост-2020 пройдет с 15 июня по 11 июля. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, кроме рыбы и морепродуктов. При этом овощи, грибы, крупы, фрукты, ягоды и бобовые есть можно.

Постные котлеты из овощей и круп по вкусу и питательным веществам практически не уступают мясным. Более того, это отличный вариант разнообразить рацион тех, кто не очень любят есть овощи или каши в традиционном виде.

Постные котлеты из чечевицы с помидорами

Котлеты из чечевицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г помидоров

1 луковица

100 г чечевицы

1 ч.л. порошка карри

Несколько веточек петрушки

Сок 1 лимона

1 ст.л. муки

1 ст.л. растительного масла

Соль, перец

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Способ приготовления:

Помидоры обдать крутым кипятком, снять кожицу, мякоть измельчить. Лук очистить, мелко нарезать. Чечевицу промыть в холодной воде. Положить овощи и чечевицу в кастрюлю, влить 5-6 ст.л. воды и готовить под крышкой, помешивая, 30 минут. Добавить карри, измельченную петрушку, лимонный сок, соль и перец. Готовить еще 15-20 минут или до мягкости чечевицы. При необходимости влить немного воды. Дать остыть. Из получившейся массы сформовать плоские котлеты и обвалять их в муке. Разогреть в сковороде масло, положить котлеты и обжаривать по паре минут с каждой стороны. Чечевичные котлеты можно подать горячими или холодными. К ним хорошо подойдет салат из свежих овощей.

Смотрите видео с рецептом постной лазаньи от Владимира Остапчука:

Постные котлеты из цветной капусты

Постные котлеты из цветной капусты Фото: Pinterest

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

250 г цветной капусты

50 г лука

1/4 стакана овсяных хлопьев

1 ст.л. муки

1 кусочек лимона

Панировочные сухари

Растительное масло

Соль

Пряности

Способ приготовления:

Цветную капусту разделить на соцветия. Выложить в подсоленную кипящую воду с добавлением дольки лимона на пять минут. Овсянку запарить горячей водой на 10 минут. Лук нарезать мелким кубиком. После того, как цветная капуста отварилась и остыла, ее нужно мелко нарезать. В миску добавить цветную капусту, готовую запаренную овсянку, нарезанный лук, муку, соль, специи и замешать фарш. Сформировать из фарша котлетки, обвалять в панировочных сухарях и жарить на растительном масле на среднем огне по две минуты с каждой стороны. Постные котлеты можно дополнить свежими овощами и любыми постными соусами на ваш вкус.

Постные картофельные котлеты с брокколи

Постные котлеты овощные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г вареного картофеля

300 г брокколи

Лук зеленый – несколько стеблей

Укроп – несколько веточек

Соль – по вкусу

Мука – для панировки

Кунжут – для панировки

Масло растительное – для жарки

Способ приготовления:

Капусту брокколи бланшировать в кипящей воде в течение пяти минут. Откинуть на дуршлаг. Нарезать на кусочки. Отварной картофель размять с помощью вилки. Смешать в большой миске картофель, брокколи и соль. Зеленый лук и укроп измельчить, добавить в картофельно-капустную смесь и хорошо перемешать. Сформировать шарики. Муку соединить с кунжутом и обвалять каждый шарик в полученной смеси. Обжарить котлеты на разогретой с маслом сковороде с каждой стороны до золотистой корочки.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных котлет из овсянки.

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