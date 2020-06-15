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Петров пост-2020: три рецепта вкусных котлет из овощей и круп

Сегодня, 16:54

Готовим постные котлеты в домашних условиях

Петров пост-2020 пройдет с 15 июня по 11 июля. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, кроме рыбы и морепродуктов. При этом овощи, грибы, крупы, фрукты, ягоды и бобовые есть можно.

Постные котлеты из овощей и круп по вкусу и питательным веществам практически не уступают мясным. Более того, это отличный вариант разнообразить рацион тех, кто не очень любят есть овощи или каши в традиционном виде.

Постные котлеты из чечевицы с помидорами

Котлеты из чечевицы
Котлеты из чечевицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г помидоров
  • 1 луковица
  • 100 г чечевицы
  • 1 ч.л. порошка карри
  • Несколько веточек петрушки
  • Сок 1 лимона
  • 1 ст.л. муки
  • 1 ст.л. растительного масла
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Помидоры обдать крутым кипятком, снять кожицу, мякоть измельчить.
  2. Лук очистить, мелко нарезать.
  3. Чечевицу промыть в холодной воде.
  4. Положить овощи и чечевицу в кастрюлю, влить 5-6 ст.л. воды и готовить под крышкой, помешивая, 30 минут.
  5. Добавить карри, измельченную петрушку, лимонный сок, соль и перец. Готовить еще 15-20 минут или до мягкости чечевицы. При необходимости влить немного воды. Дать остыть.
  6. Из получившейся массы сформовать плоские котлеты и обвалять их в муке. Разогреть в сковороде масло, положить котлеты и обжаривать по паре минут с каждой стороны.
  7. Чечевичные котлеты можно подать горячими или холодными. К ним хорошо подойдет салат из свежих овощей.

Смотрите видео с рецептом постной лазаньи от Владимира Остапчука:

Постные котлеты из цветной капусты

Постные котлеты из цветной капусты
Постные котлеты из цветной капусты
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 250 г цветной капусты
  • 50 г лука
  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1 ст.л. муки
  • 1 кусочек лимона
  • Панировочные сухари
  • Растительное масло
  • Соль
  • Пряности

Способ приготовления:

  1. Цветную капусту разделить на соцветия. Выложить в подсоленную кипящую воду с добавлением дольки лимона на пять минут.
  2. Овсянку запарить горячей водой на 10 минут. Лук нарезать мелким кубиком.
  3. После того, как цветная капуста отварилась и остыла, ее нужно мелко нарезать.
  4. В миску добавить цветную капусту, готовую запаренную овсянку, нарезанный лук, муку, соль, специи и замешать фарш.
  5. Сформировать из фарша котлетки, обвалять в панировочных сухарях и жарить на растительном масле на среднем огне по две минуты с каждой стороны.
  6. Постные котлеты можно дополнить свежими овощами и любыми постными соусами на ваш вкус.

Постные картофельные котлеты с брокколи

Постные котлеты овощные
Постные котлеты овощные
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г вареного картофеля
  • 300 г брокколи
  • Лук зеленый – несколько стеблей
  • Укроп – несколько веточек
  • Соль – по вкусу
  • Мука – для панировки
  • Кунжут – для панировки
  • Масло растительное – для жарки

Способ приготовления:

  1. Капусту брокколи бланшировать в кипящей воде в течение пяти минут. Откинуть на дуршлаг. Нарезать на кусочки.
  2. Отварной картофель размять с помощью вилки.
  3. Смешать в большой миске картофель, брокколи и соль.
  4. Зеленый лук и укроп измельчить, добавить в картофельно-капустную смесь и хорошо перемешать. Сформировать шарики.
  5. Муку соединить с кунжутом и обвалять каждый шарик в полученной смеси.
  6. Обжарить котлеты на разогретой с маслом сковороде с каждой стороны до золотистой корочки.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных котлет из овсянки.

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Источник: Сегодня
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