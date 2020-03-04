Пхали из свеклы: рецепт знаменитой грузинской закуски
Пхали можно готовить во время Великого поста
Пхали – это необычная грузинская закуска в виде лепешек с травами. Блюдо чаще всего готовят из свеклы и шпината. Для большей привлекательности пхали украшают зернами граната.
Это блюдо подается в качестве холодной закуски или гарнира к мясным блюдам. Минимальная тепловая обработка позволяет сохранить почти все витамины.
Пхали из свеклы
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 128 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 крупные свеклы
- 1 красная луковица
- 2 зубчика чеснока
- 50-70 г грецких орехов
- Небольшой пучок кинзы или петрушки
- 1 ч. л. хмели-сунели или уцхо-сунели
- Соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Запечь свеклу в духовке, предварительно завернув каждую в фольгу. Затем остудить, почистить и крупно нарезать.
- Очистить чеснок и лук, зелень помыть и обсушить. Нарезать эти ингредиенты.
- Орехи подсушить на сковороде без масла и порубить ножом.
- Выложить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородности, но не в гладкое пюре. Добавить специи и соль по вкусу. Сформировать небольшие шарики и выложить на блюдо.
- По желанию украсить зернами граната и зеленью.
Полезный совет
Если у вас нет блендера, измельчите продукты с помощью мясорубки.
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Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат из свеклы с орехами. "Сегодня" также писали, как приготовить свеклу на пару.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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