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Пхали из свеклы: рецепт знаменитой грузинской закуски

Пхали можно готовить во время Великого поста

Ирина Павлина
Сегодня, 13:24

Пхали – это необычная грузинская закуска в виде лепешек с травами. Блюдо чаще всего готовят из свеклы и шпината. Для большей привлекательности пхали украшают зернами граната.

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Это блюдо подается в качестве холодной закуски или гарнира к мясным блюдам. Минимальная тепловая обработка позволяет сохранить почти все витамины.

Пхали из свеклы

Пхали из свеклы с орехами
Пхали из свеклы с орехами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 128 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 крупные свеклы
  • 1 красная луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 50-70 г грецких орехов
  • Небольшой пучок кинзы или петрушки
  • 1 ч. л. хмели-сунели или уцхо-сунели
  • Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Запечь свеклу в духовке, предварительно завернув каждую в фольгу. Затем остудить, почистить и крупно нарезать.
  2. Очистить чеснок и лук, зелень помыть и обсушить. Нарезать эти ингредиенты.
  3. Орехи подсушить на сковороде без масла и порубить ножом.
  4. Выложить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородности, но не в гладкое пюре. Добавить специи и соль по вкусу. Сформировать небольшие шарики и выложить на блюдо.
  5. По желанию украсить зернами граната и зеленью.

Полезный совет

Если у вас нет блендера, измельчите продукты с помощью мясорубки.

Смотрите видео, как приготовить настоящие грузинские хачапури:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат из свеклы с орехами. "Сегодня" также писали, как приготовить свеклу на пару.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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