Пхали из свеклы: рецепт знаменитой грузинской закуски

Пхали можно готовить во время Великого поста

Пхали – это необычная грузинская закуска в виде лепешек с травами. Блюдо чаще всего готовят из свеклы и шпината. Для большей привлекательности пхали украшают зернами граната.

Это блюдо подается в качестве холодной закуски или гарнира к мясным блюдам. Минимальная тепловая обработка позволяет сохранить почти все витамины.

Пхали из свеклы

Пхали из свеклы с орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

128 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 крупные свеклы

1 красная луковица

2 зубчика чеснока

50-70 г грецких орехов

Небольшой пучок кинзы или петрушки

1 ч. л. хмели-сунели или уцхо-сунели

Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Запечь свеклу в духовке, предварительно завернув каждую в фольгу. Затем остудить, почистить и крупно нарезать. Очистить чеснок и лук, зелень помыть и обсушить. Нарезать эти ингредиенты. Орехи подсушить на сковороде без масла и порубить ножом. Выложить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородности, но не в гладкое пюре. Добавить специи и соль по вкусу. Сформировать небольшие шарики и выложить на блюдо. По желанию украсить зернами граната и зеленью.

Полезный совет

Если у вас нет блендера, измельчите продукты с помощью мясорубки.

Смотрите видео, как приготовить настоящие грузинские хачапури:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат из свеклы с орехами. "Сегодня" также писали, как приготовить свеклу на пару.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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