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Пикантный салат с копченой курицей и виноградом

Рецепт куриного салата от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:58
Салат из курицы и винограда
Салат из курицы и винограда
Фото: Depositphotos

Копченая курица пользуется большой популярностью. Предлагаем приготовить с ней пикантный салат, где, кроме самой курицы, будут виноград, красный лук и зелень. Заправляется это блюдо сметанным соусом с добавлением паприки.

Смотрите видео, как сделать копчености в домашних условиях:

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Салат из курицы с виноградом

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 297 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 копченое куриное бедро
  • Горсть светлого винограда
  • Горсть темного винограда
  • 1/2 шт. красной луковицы
  • 50 мл сметаны
  • Щепотка молотой паприки
  • Руккола или другая салатная зелень
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Снимите шкурку с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками.
  2. Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами.
  3. Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец.
  4. Заправьте соусом салат и перемешайте.
  5. На тарелку выложите рукколу, а на нее — готовый салат.

Полезный совет

Копченую курицу в рецепте можно заменить отварной, жареной или запеченной.

Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного салата с курицей и кукурузой. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить куриный салат с грибами.

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Источник: Сегодня
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