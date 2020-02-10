Пикантный салат с копченой курицей и виноградом

Рецепт куриного салата от Даши Малаховой

Салат из курицы и винограда Фото: Depositphotos

Копченая курица пользуется большой популярностью. Предлагаем приготовить с ней пикантный салат, где, кроме самой курицы, будут виноград, красный лук и зелень. Заправляется это блюдо сметанным соусом с добавлением паприки.

Смотрите видео, как сделать копчености в домашних условиях:

Читайте также: Паштет из копченой скумбрии с зеленью и сливочным сыром

Салат из курицы с виноградом

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

297 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 копченое куриное бедро

Горсть светлого винограда

Горсть темного винограда

1/2 шт. красной луковицы

50 мл сметаны

Щепотка молотой паприки

Руккола или другая салатная зелень

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Снимите шкурку с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками. Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами. Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец. Заправьте соусом салат и перемешайте. На тарелку выложите рукколу, а на нее — готовый салат.

Полезный совет

Копченую курицу в рецепте можно заменить отварной, жареной или запеченной.

Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного салата с курицей и кукурузой. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить куриный салат с грибами.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.