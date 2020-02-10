Пикантный салат с копченой курицей и виноградом
Рецепт куриного салата от Даши Малаховой
Копченая курица пользуется большой популярностью. Предлагаем приготовить с ней пикантный салат, где, кроме самой курицы, будут виноград, красный лук и зелень. Заправляется это блюдо сметанным соусом с добавлением паприки.
Смотрите видео, как сделать копчености в домашних условиях:
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Салат из курицы с виноградом
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 297 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 копченое куриное бедро
- Горсть светлого винограда
- Горсть темного винограда
- 1/2 шт. красной луковицы
- 50 мл сметаны
- Щепотка молотой паприки
- Руккола или другая салатная зелень
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Снимите шкурку с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками.
- Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами.
- Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец.
- Заправьте соусом салат и перемешайте.
- На тарелку выложите рукколу, а на нее — готовый салат.
Полезный совет
Копченую курицу в рецепте можно заменить отварной, жареной или запеченной.
Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного салата с курицей и кукурузой. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить куриный салат с грибами.
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Источник: Сегодня