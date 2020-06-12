Пикник с пользой для здоровья: ТОП продуктов для отдыха на природе

Узнайте, какую еду брать с собой на пикник, чтобы не поправиться

Наступило лето, а вместе с ним – сезон пикников. Благодаря вылазкам на природу можно не просто сохранить фигуру, но и похудеть! Что кушать на пляже и в лесу без вреда для фигуры, рассказала известный диетолог Светлана Фус в своем посте в Instagram.

Полезные продукты для пикника

Еда для пикника может быть полезной Фото: Depositphotos

Трапеза на свежем воздухе предполагает простую и натуральную еду. Вы можете положить в корзинку для пикника следующие продукты:

Любое мясо, птицу, рыбу, морепродукты. Только в 100 г шашлыка из свинины (в зависимости от жирности) 150-350 ккал. А из курятины – 105-130 ккал.⁣⁣Покупайте свежее мясо и маринуйте его сами!⁣⁣⠀

Овощи. Все, что нравятся, и в том виде, что нравится. Овощной шашлык с грибами – это всего 26-40 ккал.⁣⁣⠀

Цельнозерновой хлеб. Можно на гриле разогреть лаваш, в который завернуты зелень и сыр. Но в 100 г сыра – 350 ккал. Поэтому используйте больше зелени и меньше сыра.⁣⁣⠀

Печеная картошка. В 100 г приблизительно 100 кал.⁣⁣⠀

Вода – 0 ккал в 100 г. Воду на пикнике можно употреблять столько, сколько хочется! ⁣⁣⠀

Смотрите видео, какие продукты безопасно брать на пикник:

Сало. Оно относится к тем полезным жирам, которые человек должен употреблять. По своей биологической ценности сало лучше, чем сливочное масло. Если кушать его каждый день по 20-30 г максимум – это покроет потребность в жирах природного происхождения.

Список можно продолжить, но уже этого достаточно, чтобы чувствовать себя на пикнике комфортно.⁣⁣И помните, что пикник – это не только еда, но и активные игры в веселой компании. Поэтому используйте эту прекрасную возможность подвигаться с друзьями.

Напомним, ранее мы писали, какие вещи нужно взять с собой на пикник. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами лаваша с сыром на костре.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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