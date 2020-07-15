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"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

Сегодня, 15:50

Готовим алкогольный коктейль с фруктовым соком и ромом

Лето уже в самом разгаре. Если вы любите устраивать вечеринки на свежем воздухе, удивите гостей оригинальными домашними напитками. Мы рекомендуем приготовить коктейль "Пина колада" – он идеален для настоящего праздника и веселья!

"Пина колада": состав

"Пина колада" в кокосе
"Пина колада" в кокосе
Фото: Depositphotos

"Пина колада" – это традиционный карибский коктейль из ананасового сока, светлого рома и кокосового молока (последний ингредиент часто заменяют кокосовыми сливками или ликером). Впервые он появился в Пуэрто-Рико в 1952 году, где позже был объявлен национальным напитком.

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В качестве "экзотического" метода подачи коктейль наливают в скорлупу кокосового ореха; считается, что это традиционный способ подачи на Антильских островах.

"Пина колада": рецепт

"Пина колада" – один из самых популярных летних коктейлей
"Пина колада" – один из самых популярных летних коктейлей
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 120 мл ананасового сока
  • 60 мл белого рома
  • 60 мл кокосового молока, сливок или ликера
  • Долька ананаса – для украшения (необязательно)
  • Лед – по вкусу

Смотрите видео, как использовать кокосовое масло:

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы.
  2. Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса.
  3. Подавайте коктейль вместе с трубочкой.

Рецепт "Пина колада"

"Пина колада": рецепт с фото
"Пина колада": рецепт с фото
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Лед – 0,5 лопатки
  • Ананас – 2 кружочка
  • Ром белый – 50 мл
  • Кокосовые сливки – 30 мл
  • Ананасовый сок – 50 мл

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты взбейте в блендере.
  2. Перелейте в бокал poco grande и подавайте с трубочкой.

"Пина колада" безалкогольная

Пина колада безалькогольная
Пина колада безалькогольная
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Сливки 10 % – 150 г
  • Ананасовый сок – 300 мл
  • Кокосовое молоко – 50 мл
  • Лед – 100 г

Способ приготовления:

  1. В чаше блендера смешайте до однородного состояния: ананасовый сок, кокосовое молоко, сливки.
  2. Полученную смесь перелейте в высокий бокал.
  3. Добавьте колотый лед.
  4. По желанию украсьте взбитыми сливками и фруктами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить арбузную "Маргариту" с розовым вином, а также рассказывали, как сделать фруктовый лед "Космополитен".

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Источник: Сегодня
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