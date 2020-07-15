"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

Готовим алкогольный коктейль с фруктовым соком и ромом

Лето уже в самом разгаре. Если вы любите устраивать вечеринки на свежем воздухе, удивите гостей оригинальными домашними напитками. Мы рекомендуем приготовить коктейль "Пина колада" – он идеален для настоящего праздника и веселья!

"Пина колада": состав

"Пина колада" в кокосе Фото: Depositphotos

"Пина колада" – это традиционный карибский коктейль из ананасового сока, светлого рома и кокосового молока (последний ингредиент часто заменяют кокосовыми сливками или ликером). Впервые он появился в Пуэрто-Рико в 1952 году, где позже был объявлен национальным напитком.

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В качестве "экзотического" метода подачи коктейль наливают в скорлупу кокосового ореха; считается, что это традиционный способ подачи на Антильских островах.

"Пина колада": рецепт

"Пина колада" – один из самых популярных летних коктейлей Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

120 мл ананасового сока

60 мл белого рома

60 мл кокосового молока, сливок или ликера

Долька ананаса – для украшения (необязательно)

Лед – по вкусу

Смотрите видео, как использовать кокосовое масло:

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы. Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса. Подавайте коктейль вместе с трубочкой.

Рецепт "Пина колада"

"Пина колада": рецепт с фото Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Лед – 0,5 лопатки

Ананас – 2 кружочка

Ром белый – 50 мл

Кокосовые сливки – 30 мл

Ананасовый сок – 50 мл

Способ приготовления:

Все ингредиенты взбейте в блендере. Перелейте в бокал poco grande и подавайте с трубочкой.

"Пина колада" безалкогольная

Пина колада безалькогольная Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Сливки 10 % – 150 г

Ананасовый сок – 300 мл

Кокосовое молоко – 50 мл

Лед – 100 г

Способ приготовления:

В чаше блендера смешайте до однородного состояния: ананасовый сок, кокосовое молоко, сливки. Полученную смесь перелейте в высокий бокал. Добавьте колотый лед. По желанию украсьте взбитыми сливками и фруктами.

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