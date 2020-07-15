"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля
Готовим алкогольный коктейль с фруктовым соком и ромом
Лето уже в самом разгаре. Если вы любите устраивать вечеринки на свежем воздухе, удивите гостей оригинальными домашними напитками. Мы рекомендуем приготовить коктейль "Пина колада" – он идеален для настоящего праздника и веселья!
"Пина колада" – это традиционный карибский коктейль из ананасового сока, светлого рома и кокосового молока (последний ингредиент часто заменяют кокосовыми сливками или ликером). Впервые он появился в Пуэрто-Рико в 1952 году, где позже был объявлен национальным напитком.
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В качестве "экзотического" метода подачи коктейль наливают в скорлупу кокосового ореха; считается, что это традиционный способ подачи на Антильских островах.
Ингредиенты:
- 120 мл ананасового сока
- 60 мл белого рома
- 60 мл кокосового молока, сливок или ликера
- Долька ананаса – для украшения (необязательно)
- Лед – по вкусу
Смотрите видео, как использовать кокосовое масло:
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы.
- Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса.
- Подавайте коктейль вместе с трубочкой.
Ингредиенты:
- Лед – 0,5 лопатки
- Ананас – 2 кружочка
- Ром белый – 50 мл
- Кокосовые сливки – 30 мл
- Ананасовый сок – 50 мл
Способ приготовления:
- Все ингредиенты взбейте в блендере.
- Перелейте в бокал poco grande и подавайте с трубочкой.
Ингредиенты:
- Сливки 10 % – 150 г
- Ананасовый сок – 300 мл
- Кокосовое молоко – 50 мл
- Лед – 100 г
Способ приготовления:
- В чаше блендера смешайте до однородного состояния: ананасовый сок, кокосовое молоко, сливки.
- Полученную смесь перелейте в высокий бокал.
- Добавьте колотый лед.
- По желанию украсьте взбитыми сливками и фруктами.
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