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Пирог с черникой в духовке: простой рецепт приготовления

Сегодня, 16:39

Рецепт быстрого черничного пирога к чаю

Не знаете, что можно приготовить из черники? Мы предлагаем испечь вкусный и мягкий пирог с добавлением лимонной цедры и ванили.

Если вы используете свежую чернику, помойте ее обсушите. Если у вас замороженные ягоды, дайте им оттаять и слейте лишний сок.

Черничный пирог в духовке

Пирог с черникой в духовке
Пирог с черникой в духовке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 245 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 чашка (130 г) муки плюс 1 ч.л. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/8 ч.л. корицы
  • 1/2 чашки (113 г) мягкого сливочного масла
  • 3/4 стакана (160 г) сахара
  • 1/4 ч.л. ванильного экстракта
  • 2 больших яйца
  • 1 ч.л. лимонной цедры (по желанию)
  • 2 чашки (325 г) черники
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • Сахарная пудра – для посыпки

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте маслом и присыпьте мукой форму диаметром 20-23 см.
  2. Перемешайте муку с разрыхлителем, солью и корицей. Отложите.
  3. Миксером взбейте масло на средней скорости в течение 2 минут. Всыпьте сахар и взбейте в пышный светлый крем. Добавьте ванильный экстракт.
  4. Добавьте яйца по одному, каждый раз взбивая до образования однородной массы. Добавьте мелко натертую цедру лимона.
  5. Уменьшите скорость миксера до низкой и медленно всыпьте мучную смесь.
  6. Вылейте тесто в подготовленную форму для выпечки.
  7. Смешайте ягоды с чайной ложкой муки и лимонным соком, добавьте в форму.
  8. Выпекайте 45–55 минут или до сухой зубочистки.
  9. Выньте из духовки и дайте пирогу остыть в форме в течение 10 минут. Проведите ножом вдоль бортиков формы, чтобы отделить пирог от стенок.

Как подавать черничный пирог

Переложите на тарелку и посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Смотрите видео о свойствах черники:

Напомним, ранее мы писали, как сделать вафельный торт со сгущенкой и черникой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами варенья из черники.

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Источник: Сегодня
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