Пирог с черникой в духовке: простой рецепт приготовления

Рецепт быстрого черничного пирога к чаю

Не знаете, что можно приготовить из черники? Мы предлагаем испечь вкусный и мягкий пирог с добавлением лимонной цедры и ванили.

Если вы используете свежую чернику, помойте ее обсушите. Если у вас замороженные ягоды, дайте им оттаять и слейте лишний сок.

Черничный пирог в духовке

Пирог с черникой в духовке Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

245 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 чашка (130 г) муки плюс 1 ч.л. муки

1 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

1/8 ч.л. корицы

1/2 чашки (113 г) мягкого сливочного масла

3/4 стакана (160 г) сахара

1/4 ч.л. ванильного экстракта

2 больших яйца

1 ч.л. лимонной цедры (по желанию)

2 чашки (325 г) черники

1 ч.л. лимонного сока

Сахарная пудра – для посыпки

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте маслом и присыпьте мукой форму диаметром 20-23 см. Перемешайте муку с разрыхлителем, солью и корицей. Отложите. Миксером взбейте масло на средней скорости в течение 2 минут. Всыпьте сахар и взбейте в пышный светлый крем. Добавьте ванильный экстракт. Добавьте яйца по одному, каждый раз взбивая до образования однородной массы. Добавьте мелко натертую цедру лимона. Уменьшите скорость миксера до низкой и медленно всыпьте мучную смесь. Вылейте тесто в подготовленную форму для выпечки. Смешайте ягоды с чайной ложкой муки и лимонным соком, добавьте в форму. Выпекайте 45–55 минут или до сухой зубочистки. Выньте из духовки и дайте пирогу остыть в форме в течение 10 минут. Проведите ножом вдоль бортиков формы, чтобы отделить пирог от стенок.

Как подавать черничный пирог

Переложите на тарелку и посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Смотрите видео о свойствах черники:

Напомним, ранее мы писали, как сделать вафельный торт со сгущенкой и черникой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами варенья из черники.

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