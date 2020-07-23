Пирог с черникой в духовке: простой рецепт приготовления
Рецепт быстрого черничного пирога к чаю
Не знаете, что можно приготовить из черники? Мы предлагаем испечь вкусный и мягкий пирог с добавлением лимонной цедры и ванили.
Если вы используете свежую чернику, помойте ее обсушите. Если у вас замороженные ягоды, дайте им оттаять и слейте лишний сок.
Черничный пирог в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 245 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 чашка (130 г) муки плюс 1 ч.л. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 1/8 ч.л. корицы
- 1/2 чашки (113 г) мягкого сливочного масла
- 3/4 стакана (160 г) сахара
- 1/4 ч.л. ванильного экстракта
- 2 больших яйца
- 1 ч.л. лимонной цедры (по желанию)
- 2 чашки (325 г) черники
- 1 ч.л. лимонного сока
- Сахарная пудра – для посыпки
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте маслом и присыпьте мукой форму диаметром 20-23 см.
- Перемешайте муку с разрыхлителем, солью и корицей. Отложите.
- Миксером взбейте масло на средней скорости в течение 2 минут. Всыпьте сахар и взбейте в пышный светлый крем. Добавьте ванильный экстракт.
- Добавьте яйца по одному, каждый раз взбивая до образования однородной массы. Добавьте мелко натертую цедру лимона.
- Уменьшите скорость миксера до низкой и медленно всыпьте мучную смесь.
- Вылейте тесто в подготовленную форму для выпечки.
- Смешайте ягоды с чайной ложкой муки и лимонным соком, добавьте в форму.
- Выпекайте 45–55 минут или до сухой зубочистки.
- Выньте из духовки и дайте пирогу остыть в форме в течение 10 минут. Проведите ножом вдоль бортиков формы, чтобы отделить пирог от стенок.
Как подавать черничный пирог
Переложите на тарелку и посыпьте просеянной сахарной пудрой.
Смотрите видео о свойствах черники:
Напомним, ранее мы писали, как сделать вафельный торт со сгущенкой и черникой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами варенья из черники.
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