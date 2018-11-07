Пирог с семгой, зеленью и рисом от Даши Малаховой
Слоеное тесто помогает существенно сократить время приготовления
Слоеный пирог с начинкой из красной рыбы – это божественно вкусно! А чтобы сделать блюдо более оригинальным, Даша Малахова добавила савойскую капусту и отварной рис.
Пирог с семгой, савойской капустой и рисом
Ингредиенты:
- 1 упаковка готового слоеного теста
- 300 г филе лосося
- 100 г савойской капусты
- 100 г отварного риса
- 2 яйца
- Сливочное масло
- Растительное масло
- Соль
- Перец
Рецепт приготовления:
- Савойскую капусту мелко нарежьте и протушите в течение нескольких минут на растительном масле, добавив немного воды.
- Филе семги нарежьте кубиками. Соедините с капустой, мелко нарезанными вареными яйцами и рисом. Посолите и поперчите по вкусу.
- Пласт теста немного раскатайте. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и поместите в нее тесто, сформировав бортики. Выложите начинку, чуть заверните края теста и сверху накройте полосками теста. Смажьте сливочным маслом и готовьте в мультиварке, установив режим "Выпечка" в течение 40-50 минут.
- Чтобы пирог подрумянился сверху, поместите чашу мультиварки в духовку под гриль на 10 минут.
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Источник: "Сегодня"