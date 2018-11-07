Пирог с семгой, зеленью и рисом от Даши Малаховой

Слоеное тесто помогает существенно сократить время приготовления

Пирог с рыбой и рисом Фото: Даша Малахова

Слоеный пирог с начинкой из красной рыбы – это божественно вкусно! А чтобы сделать блюдо более оригинальным, Даша Малахова добавила савойскую капусту и отварной рис.

Пирог с семгой, савойской капустой и рисом

Ингредиенты:

1 упаковка готового слоеного теста

300 г филе лосося

100 г савойской капусты

100 г отварного риса

2 яйца

Сливочное масло

Растительное масло

Соль

Перец

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Рецепт приготовления:

Савойскую капусту мелко нарежьте и протушите в течение нескольких минут на растительном масле, добавив немного воды. Филе семги нарежьте кубиками. Соедините с капустой, мелко нарезанными вареными яйцами и рисом. Посолите и поперчите по вкусу. Пласт теста немного раскатайте. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и поместите в нее тесто, сформировав бортики. Выложите начинку, чуть заверните края теста и сверху накройте полосками теста. Смажьте сливочным маслом и готовьте в мультиварке, установив режим "Выпечка" в течение 40-50 минут. Чтобы пирог подрумянился сверху, поместите чашу мультиварки в духовку под гриль на 10 минут.

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