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Пирог с семгой, зеленью и рисом от Даши Малаховой

Слоеное тесто помогает существенно сократить время приготовления

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
Пирог с рыбой и рисом Фото: Даша Малахова
Пирог с рыбой и рисом Фото: Даша Малахова

Слоеный пирог с начинкой из красной рыбы – это божественно вкусно! А чтобы сделать блюдо более оригинальным, Даша Малахова добавила савойскую капусту и отварной рис.

Пирог с семгой, савойской капустой и рисом

Ингредиенты:

  • 1 упаковка готового слоеного теста
  • 300 г филе лосося
  • 100 г савойской капусты
  • 100 г отварного риса
  • 2 яйца
  • Сливочное масло
  • Растительное масло
  • Соль
  • Перец
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Рецепт приготовления:

  1. Савойскую капусту мелко нарежьте и протушите в течение нескольких минут на растительном масле, добавив немного воды.
  2. Филе семги нарежьте кубиками. Соедините с капустой, мелко нарезанными вареными яйцами и рисом. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Пласт теста немного раскатайте. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и поместите в нее тесто, сформировав бортики. Выложите начинку, чуть заверните края теста и сверху накройте полосками теста. Смажьте сливочным маслом и готовьте в мультиварке, установив режим "Выпечка" в течение 40-50 минут.
  4. Чтобы пирог подрумянился сверху, поместите чашу мультиварки в духовку под гриль на 10 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лазанью со шпинатом и лососем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом греческого рыбного супа. Кроме этого, мы рассказывали, как запечь филе лосося в медово-соевом соусе.

Смотрите видео, как приготовить горячую закуску из лосося со шпинатом:

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Источник: "Сегодня"
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