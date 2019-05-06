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Пирог "Сметанник" с изюмом и орехами

Простой и вкусный пирог к чаю на сметане

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
Сметанник с изюмом и орехами
Сметанник с изюмом и орехами
Фото: Depositphotos

Не знаете, как использовать оставшуюся сметану? Добавьте ее в этот вкусный пирог. Сметанник с изюмом и орехами готовится максимально просто, но получается очень мягким и ароматным. По желанию его можно украсить просеянной сахарной пудрой. 

Пирог "Сметанник" с изюмом и орехами

Ингредиенты на 12 порций:

  • 300 г сметаны
  • 3 яйца
  • 1,5 стакана сахарного песка
  • 2 стакана муки
  • маленький стаканчик грецких орехов
  • рюмка изюма, ошпаренного кипятком
  • ванилин на кончике ножа
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • кусочек сливочного масла для смазывания формы

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Рецепт приготовления:

  1. Смешать в миске яйца, сметану, соль. Добавить промытый и высушенный на бумажном полотенце изюм.
  2. Ножом мелко порубить орехи, добавить к смеси. Туда же вмешать сахар и ванилин.
  3. Муку смешать с разрыхлителем и добавить в миску частями в три приема, каждый раз перемешивая до получения гладкого теста.
  4. Форму для выпечки смазать мягким сливочным маслом и присыпать мукой. 
  5. Выложить в нее тесто, разровнять и присыпать корицей.
  6. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 35-40 минут до готовности.
  7. Остудить пирог и разрезать на порции.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить бисквит в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом творожного-макового сырника с изюмом и орехами.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

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Источник: Сегодня
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