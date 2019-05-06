Пирог "Сметанник" с изюмом и орехами
Простой и вкусный пирог к чаю на сметане
Не знаете, как использовать оставшуюся сметану? Добавьте ее в этот вкусный пирог. Сметанник с изюмом и орехами готовится максимально просто, но получается очень мягким и ароматным. По желанию его можно украсить просеянной сахарной пудрой.
Пирог "Сметанник" с изюмом и орехами
Ингредиенты на 12 порций:
- 300 г сметаны
- 3 яйца
- 1,5 стакана сахарного песка
- 2 стакана муки
- маленький стаканчик грецких орехов
- рюмка изюма, ошпаренного кипятком
- ванилин на кончике ножа
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. молотой корицы
- кусочек сливочного масла для смазывания формы
Рецепт приготовления:
- Смешать в миске яйца, сметану, соль. Добавить промытый и высушенный на бумажном полотенце изюм.
- Ножом мелко порубить орехи, добавить к смеси. Туда же вмешать сахар и ванилин.
- Муку смешать с разрыхлителем и добавить в миску частями в три приема, каждый раз перемешивая до получения гладкого теста.
- Форму для выпечки смазать мягким сливочным маслом и присыпать мукой.
- Выложить в нее тесто, разровнять и присыпать корицей.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 35-40 минут до готовности.
- Остудить пирог и разрезать на порции.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить бисквит в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом творожного-макового сырника с изюмом и орехами.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить киш: ТОП-5 рецептов для весеннего пикника Рецепт дня: маково-кокосовый пирог со сметанным муссом Как приготовить мороженое "Ореховый рожок" Как приготовить пирог с яблоками в мультиварке
Источник: Сегодня