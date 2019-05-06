Пирог "Сметанник" с изюмом и орехами

Простой и вкусный пирог к чаю на сметане

Сметанник с изюмом и орехами Фото: Depositphotos

Не знаете, как использовать оставшуюся сметану? Добавьте ее в этот вкусный пирог. Сметанник с изюмом и орехами готовится максимально просто, но получается очень мягким и ароматным. По желанию его можно украсить просеянной сахарной пудрой.

Пирог "Сметанник" с изюмом и орехами

Ингредиенты на 12 порций:

300 г сметаны

3 яйца

1,5 стакана сахарного песка

2 стакана муки

маленький стаканчик грецких орехов

рюмка изюма, ошпаренного кипятком

ванилин на кончике ножа

1,5 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. молотой корицы

кусочек сливочного масла для смазывания формы

Рецепт приготовления:

Смешать в миске яйца, сметану, соль. Добавить промытый и высушенный на бумажном полотенце изюм. Ножом мелко порубить орехи, добавить к смеси. Туда же вмешать сахар и ванилин. Муку смешать с разрыхлителем и добавить в миску частями в три приема, каждый раз перемешивая до получения гладкого теста. Форму для выпечки смазать мягким сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить в нее тесто, разровнять и присыпать корицей. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 35-40 минут до готовности. Остудить пирог и разрезать на порции.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить бисквит в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом творожного-макового сырника с изюмом и орехами.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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