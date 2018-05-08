Пирог "Зебра": рецепт от Юлии Высоцкой
Фирменный рецепт пирога от известной актрисы, ведущей и кулинара
Всем известный пирог "Зебра" получил свое название благодаря двухцветной раскраске. Юлия Высоцкая готовит этот десерт с добавлением орехов, а перед подачей на стол украшает его тертым шоколадом и миндальными лепестками.
Пирог "Зебра" от Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахарная пудра – 150 г
- масло сливочное – 150 г
- мука пшеничная – 150 г
- шоколад черный – 100 г
- какао-порошок – 50 г
- миндальные лепестки – 50 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
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Рецепт приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180°С.
- Яйца взбить венчиком с сахарной пудрой.
- Сливочное масло растопить, теплым добавить к яйцам и все перемешать.
- Всыпать муку и разрыхлитель и еще раз вымешать тесто.
- Разделить тесто на две части. В одну часть добавить какао, перемешать, в другую – миндаль (немного миндаля оставить) и также перемешать.
- Шоколад натереть на терке.
- Высокую и узкую форму для выпечки смазать маслом. С помощью ложки выложить тесто в форму слоями (слой шоколадного, слой миндального и т.д.).
- Сверху посыпать оставшимся миндалем и натертым шоколадом.
- Выпекать пирог в разогретой духовке 25-30 минут.
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Источник: "Сегодня"