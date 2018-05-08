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Пирог "Зебра": рецепт от Юлии Высоцкой

Фирменный рецепт пирога от известной актрисы, ведущей и кулинара

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 17:00
Пирог &quot;Зебра&quot; Фото: freepik.com
Пирог "Зебра" Фото: freepik.com

Всем известный пирог "Зебра" получил свое название благодаря двухцветной раскраске. Юлия Высоцкая готовит этот десерт с добавлением орехов, а перед подачей на стол украшает его тертым шоколадом и миндальными лепестками.

Пирог "Зебра" от Юлии Высоцкой

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахарная пудра – 150 г
  • масло сливочное – 150 г
  • мука пшеничная – 150 г
  • шоколад черный – 100 г
  • какао-порошок – 50 г
  • миндальные лепестки – 50 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
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Рецепт приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180°С.
  2. Яйца взбить венчиком с сахарной пудрой.
  3. Сливочное масло растопить, теплым добавить к яйцам и все перемешать.
  4. Всыпать муку и разрыхлитель и еще раз вымешать тесто.
  5.  Разделить тесто на две части. В одну часть добавить какао, перемешать, в другую – миндаль (немного миндаля оставить) и также перемешать.
  6. Шоколад натереть на терке.
  7. Высокую и узкую форму для выпечки смазать маслом. С помощью ложки выложить тесто в форму слоями (слой шоколадного, слой миндального и т.д.).
  8. Сверху посыпать оставшимся миндалем и натертым шоколадом.
  9.  Выпекать пирог в разогретой духовке 25-30 минут.

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Источник: "Сегодня"

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