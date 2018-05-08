Пирог "Зебра": рецепт от Юлии Высоцкой

Фирменный рецепт пирога от известной актрисы, ведущей и кулинара

Пирог "Зебра" Фото: freepik.com

Всем известный пирог "Зебра" получил свое название благодаря двухцветной раскраске. Юлия Высоцкая готовит этот десерт с добавлением орехов, а перед подачей на стол украшает его тертым шоколадом и миндальными лепестками.

Пирог "Зебра" от Юлии Высоцкой

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахарная пудра – 150 г

масло сливочное – 150 г

мука пшеничная – 150 г

шоколад черный – 100 г

какао-порошок – 50 г

миндальные лепестки – 50 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Десерт из детства: шоколадная колбаска с печеньем

Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180°С. Яйца взбить венчиком с сахарной пудрой. Сливочное масло растопить, теплым добавить к яйцам и все перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель и еще раз вымешать тесто. Разделить тесто на две части. В одну часть добавить какао, перемешать, в другую – миндаль (немного миндаля оставить) и также перемешать. Шоколад натереть на терке. Высокую и узкую форму для выпечки смазать маслом. С помощью ложки выложить тесто в форму слоями (слой шоколадного, слой миндального и т.д.). Сверху посыпать оставшимся миндалем и натертым шоколадом. Выпекать пирог в разогретой духовке 25-30 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальное песочное тесто. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить вкусный пирог с абрикосами и орехами. Кроме этого, мы делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонной начинкой: