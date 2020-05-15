Пироги со шпинатом: ТОП-5 рецептов весенней выпечки
Лучшие рецепты домашней выпечки со шпинатом
Шпинат – отличный ингредиент для несладкой выпечки. Его можно добавлять в начинку для рулетов из слоеного теста, использовать для приготовления заливных пирогов и выпечки из теста фило. Со шпинатом получаются очень вкусные сырные маффины.
Если вы планируете использовать свежую зелень, помните, что при термической обработке она сильно уменьшается в объеме.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г бараньего фарша
- 300 г теста фило
- 200 г шпината
- 1 банка консервированных помидоров
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст.л. листьев мяты
- 1 щепотка мускатного ореха
- 2 ст.л. сливочного масла
- Оливковое масло
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Лук мелко порезать, обжарить вместе с фаршем, разбивая лопаткой комочки.
- Добавить помидоры, мяту, мелко нарубленый чеснок, мускатный орех, соль и перец. Тушить, пока не выпарится почти вся жидкость.
- Шпинат промыть, перебрать, потушить на сливочном масле до мягкости.
- Листы фило выложить в круглую форму, смазывая каждый оливковым маслом, края теста должны свешиваться по бокам формы.
- Выложить на тесто фарш, сверху шпинат, закрыть краями теста, смазать верх маслом. Выпекать около 30 минут при температуре 180 ºС.
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Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 160 г муки
- 2 плавленых сырка
- 80 г сливочного масла
- 3 яйца
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 300 г шпината
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Шпинат помыть, обсушить и мелко порубить. Если шпинат замороженный, дать ему оттаять и слить лишнюю жидкость.
- Плавленые сырки натереть на мелкой терке или размять вилкой. Добавить яйца, нарезанное сливочное масло комнатной температуры и сметану. Перемешать.
- Добавить в сырную смесь просеянную муку, разрыхлитель и соль. В конце добавить шпинат.
- Выложить смесь в чашу мультиварки, смазанную растительным маслом. Добавить тесто и разровнять его лопаткой.
- Готовить пирог в режиме "Выпечка" в течение 50 минут. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 300 г феты, раскрошенной
- 50 г сыра чеддер, тертого
- 100 г кедровых орехов
- Свежемолотый черный перец – по вкусу
- Несколько щепоток орегано
- Тертая цедра одного лимона
- Оливковое масло
- 1 ст.л. сливочного масла
- 400 г свежих листьев шпината
- 270 г теста фило
- Щепотка кайенского перца
- Щепотка мускатного ореха
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 200 ºС.
- В миске смешать яйца, фету, чеддер, кедровые орехи, перец, орегано, цедру и немного оливкового масла.
- В большой сковороде на среднем огне разогреть оливковое и сливочное масло.
- Добавить половину шпината и обжарить, помешивая. Как только эта порция листьев уменьшится в объеме, и в сковороде появится свободное место, добавить оставшийся шпинат. Когда весь шпинат "подвянет", снять его с огня и слегка остудить. Затем добавить шпинат к яичной смеси вместе с кайенским перцем и мускатным орехом. Перемешать.
- Оторвать кусок пергаментной бумаги размером 50 х 50 см. Смазать оливковым маслом. На бумаге выложить листы теста фило немного внахлест так, чтобы была закрыта вся площадь бумаги. Смазать оливковым маслом с помощью кисточки и поперчить. Повторить манипуляции с тестом, оливковым маслом и перцем еще 2 раза. Должно получится 3 слоя теста фило.
- Переложить все в форму для запекания так, чтобы свисали края. Добавить начинку и накрыть краями теста.
- Выпекать пирог 20-30 минут. За это время он должен красиво подрумяниться. Перед подачей пирог остудить и разрезать на порционные куски.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 больших пучка свежего шпината
- 200-300 г сыра
- 2-3 яйца
- 200 г нежирных сливок или молока
- 2 ст.л. муки
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Шпинат помыть, нарезать и залить кипятком на пару минут. Слить воду, остудить и отжать. Если вы используете замороженный, то его просто разморозить, отжать жидкость и нарезать.
- Сыр натереть на крупной терке или раскрошить. Смешать со шпинатом, немного посолить при необходимости.
- В отдельной миске взбить венчиком яйца со сливками, добавить муку, соль и перец.
- Форму смазать маслом или застелить смазанной бумагой для выпечки. Выложить сырно-шпинатную массу. Залить жидким тестом.
- Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 35-40 минут.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 упаковка готового слоеного теста
- 300 г творога
- 50 г шпината
- 50 г щавеля
- 1 яйцо
- 1 яичный желток
- Соль
- Белый и черный кунжут
Способ приготовления:
- Слегка уварите шпинат на пару и нарежьте. Измельчите щавель.
- Смешайте зелень с творогом, добавьте яйцо, посолите и перемешайте.
- Тесто разрежьте на квадраты. Выложите начинку и соедините края, чтобы получились треугольники.
- Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 ºС.
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