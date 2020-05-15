Пироги со шпинатом: ТОП-5 рецептов весенней выпечки

Лучшие рецепты домашней выпечки со шпинатом

Шпинат – отличный ингредиент для несладкой выпечки. Его можно добавлять в начинку для рулетов из слоеного теста, использовать для приготовления заливных пирогов и выпечки из теста фило. Со шпинатом получаются очень вкусные сырные маффины.

Если вы планируете использовать свежую зелень, помните, что при термической обработке она сильно уменьшается в объеме.

Пирог с бараниной и шпинатом

Пирог с бараниной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г бараньего фарша

300 г теста фило

200 г шпината

1 банка консервированных помидоров

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 ст.л. листьев мяты

1 щепотка мускатного ореха

2 ст.л. сливочного масла

Оливковое масло

Соль, перец

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Способ приготовления:

Лук мелко порезать, обжарить вместе с фаршем, разбивая лопаткой комочки. Добавить помидоры, мяту, мелко нарубленый чеснок, мускатный орех, соль и перец. Тушить, пока не выпарится почти вся жидкость. Шпинат промыть, перебрать, потушить на сливочном масле до мягкости. Листы фило выложить в круглую форму, смазывая каждый оливковым маслом, края теста должны свешиваться по бокам формы. Выложить на тесто фарш, сверху шпинат, закрыть краями теста, смазать верх маслом. Выпекать около 30 минут при температуре 180 ºС.

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Пирог со шпинатом и сыром в мультиварке

Пирог со шпинатом и плавленым сырком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

160 г муки

2 плавленых сырка

80 г сливочного масла

3 яйца

2 ст.л. сметаны

1 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

300 г шпината

Растительное масло

Способ приготовления:

Шпинат помыть, обсушить и мелко порубить. Если шпинат замороженный, дать ему оттаять и слить лишнюю жидкость. Плавленые сырки натереть на мелкой терке или размять вилкой. Добавить яйца, нарезанное сливочное масло комнатной температуры и сметану. Перемешать. Добавить в сырную смесь просеянную муку, разрыхлитель и соль. В конце добавить шпинат. Выложить смесь в чашу мультиварки, смазанную растительным маслом. Добавить тесто и разровнять его лопаткой. Готовить пирог в режиме "Выпечка" в течение 50 минут. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Греческий пирог с фетой и шпинатом от Джейми Оливера

Пирог из теста фило с сырной начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

5 яиц

300 г феты, раскрошенной

50 г сыра чеддер, тертого

100 г кедровых орехов

Свежемолотый черный перец – по вкусу

Несколько щепоток орегано

Тертая цедра одного лимона

Оливковое масло

1 ст.л. сливочного масла

400 г свежих листьев шпината

270 г теста фило

Щепотка кайенского перца

Щепотка мускатного ореха

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 200 ºС. В миске смешать яйца, фету, чеддер, кедровые орехи, перец, орегано, цедру и немного оливкового масла. В большой сковороде на среднем огне разогреть оливковое и сливочное масло. Добавить половину шпината и обжарить, помешивая. Как только эта порция листьев уменьшится в объеме, и в сковороде появится свободное место, добавить оставшийся шпинат. Когда весь шпинат "подвянет", снять его с огня и слегка остудить. Затем добавить шпинат к яичной смеси вместе с кайенским перцем и мускатным орехом. Перемешать. Оторвать кусок пергаментной бумаги размером 50 х 50 см. Смазать оливковым маслом. На бумаге выложить листы теста фило немного внахлест так, чтобы была закрыта вся площадь бумаги. Смазать оливковым маслом с помощью кисточки и поперчить. Повторить манипуляции с тестом, оливковым маслом и перцем еще 2 раза. Должно получится 3 слоя теста фило. Переложить все в форму для запекания так, чтобы свисали края. Добавить начинку и накрыть краями теста. Выпекать пирог 20-30 минут. За это время он должен красиво подрумяниться. Перед подачей пирог остудить и разрезать на порционные куски.

Заливной пирог со шпинатом и сыром

Пирог со шпинатом и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 больших пучка свежего шпината

200-300 г сыра

2-3 яйца

200 г нежирных сливок или молока

2 ст.л. муки

Соль, перец

Способ приготовления:

Шпинат помыть, нарезать и залить кипятком на пару минут. Слить воду, остудить и отжать. Если вы используете замороженный, то его просто разморозить, отжать жидкость и нарезать. Сыр натереть на крупной терке или раскрошить. Смешать со шпинатом, немного посолить при необходимости. В отдельной миске взбить венчиком яйца со сливками, добавить муку, соль и перец. Форму смазать маслом или застелить смазанной бумагой для выпечки. Выложить сырно-шпинатную массу. Залить жидким тестом. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 35-40 минут.

Пирожки из слоеного теста с творогом и шпинатом

Пирожки из слоеного теста со щавелем, творогом и шпинатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 упаковка готового слоеного теста

300 г творога

50 г шпината

50 г щавеля

1 яйцо

1 яичный желток

Соль

Белый и черный кунжут

Способ приготовления:

Слегка уварите шпинат на пару и нарежьте. Измельчите щавель. Смешайте зелень с творогом, добавьте яйцо, посолите и перемешайте. Тесто разрежьте на квадраты. Выложите начинку и соедините края, чтобы получились треугольники. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 ºС.

Напомним, ранее мы писали, как сделать рулет из шпината с красной рыбой и сливочным сыром.

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