Пирожное "Картошка": классический рецепт знаменитого десерта

Готовим популярное пирожное дома

Пирожное "Картошка": самый простой рецепт Фото: Depositphotos

Классическое пирожное "Картошка" готовится из остатков и обрезков бисквита, смешанных с масляным кремом. Готовый десерт покрывают шоколадной глазурью или посыпают какао-порошком, колотыми орехами или сахарной пудрой.

Смотрите видео, как приготовить шоколадные пирожные без сахара:

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Пирожное "Картошка" со сгущенкой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

340 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для бисквита:

4 яйца

1 стакан муки

1 стакан сахара

Для крема:

1 пачка сливочного масла (200 г)

Сгущенное молоко – 8-10 ст.л.

1 -2 ст.л. коньяка

1 ч.л. ванили

4 ст.л. какао-порошка

Молотые орехи – по желанию

Для посыпки:

Какао

Сахарная пудра

Колотые орехи

Кокосовая стружка

Способ приготовления:

Белки взбить в крепкую пену с половиной сахара. Яичные желтки растереть с оставшейся половиной сахара добела. Смешать с мукой (и при необходимости – с крахмалом) и осторожно ввести 1/3 белковой пены. После этого масса станет более жидкой и в нее уже легче вмешивать оставшиеся белки – перемешивать нужно не круговыми движениями, а поднимая снизу вверх. Переложить в форму. Духовку предварительно нагреть до 200 °C, поставить форму с бисквитом. Печь 20-25 минут. Бисквитное тесто охладить, затем натереть, измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Размягченное сливочное масло взбить миксером, добавить сгущенку, какао, коньяк, ваниль, снова взбить до однородной консистенции. Постепенно ввести бисквитную крошку, перемешать и сформировать одинаковые пирожные.

Как украсить пирожные

Можно посыпать "Картошку" какао, сахарной пудрой, кокосовой стружкой или колотыми орехами, а также покрыть ее шоколадной глазурью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетическую шарлотку от кондитера Марины Иванченко. "Сегодня" также делились рецептом миндальных пирожных без сахара.

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