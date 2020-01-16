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Пирожное "Картошка": классический рецепт знаменитого десерта

Готовим популярное пирожное дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Пирожное "Картошка": самый простой рецепт
Пирожное "Картошка": самый простой рецепт
Фото: Depositphotos

Классическое пирожное "Картошка" готовится из остатков и обрезков бисквита, смешанных с масляным кремом. Готовый десерт покрывают шоколадной глазурью или посыпают какао-порошком, колотыми орехами или сахарной пудрой.

Смотрите видео, как приготовить шоколадные пирожные без сахара:

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Пирожное "Картошка" со сгущенкой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 340 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 4 яйца
  • 1 стакан муки
  • 1 стакан сахара

Для крема:

  • 1 пачка сливочного масла (200 г)
  • Сгущенное молоко – 8-10 ст.л.
  • 1 -2 ст.л. коньяка
  • 1 ч.л. ванили
  • 4 ст.л. какао-порошка
  • Молотые орехи – по желанию

Для посыпки:

  • Какао
  • Сахарная пудра
  • Колотые орехи
  • Кокосовая стружка

Способ приготовления:

  1. Белки взбить в крепкую пену с половиной сахара.
  2. Яичные желтки растереть с оставшейся половиной сахара добела.
  3. Смешать с мукой (и при необходимости – с крахмалом) и осторожно ввести 1/3 белковой пены. После этого масса станет более жидкой и в нее уже легче вмешивать оставшиеся белки – перемешивать нужно не круговыми движениями, а поднимая снизу вверх. Переложить в форму.
  4. Духовку предварительно нагреть до 200 °C, поставить форму с бисквитом. Печь 20-25 минут.
  5. Бисквитное тесто охладить, затем натереть, измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.
  6. Размягченное сливочное масло взбить миксером, добавить сгущенку, какао, коньяк, ваниль, снова взбить до однородной консистенции.
  7. Постепенно ввести бисквитную крошку, перемешать и сформировать одинаковые пирожные.

Как украсить пирожные

Можно посыпать "Картошку" какао, сахарной пудрой, кокосовой стружкой или колотыми орехами, а также покрыть ее шоколадной глазурью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетическую шарлотку от кондитера Марины Иванченко. "Сегодня" также делились рецептом миндальных пирожных без сахара.

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Источник: Сегодня
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