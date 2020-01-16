Пирожное "Картошка": классический рецепт знаменитого десерта
Готовим популярное пирожное дома
Классическое пирожное "Картошка" готовится из остатков и обрезков бисквита, смешанных с масляным кремом. Готовый десерт покрывают шоколадной глазурью или посыпают какао-порошком, колотыми орехами или сахарной пудрой.
Смотрите видео, как приготовить шоколадные пирожные без сахара:
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Пирожное "Картошка" со сгущенкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 340 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 4 яйца
- 1 стакан муки
- 1 стакан сахара
Для крема:
- 1 пачка сливочного масла (200 г)
- Сгущенное молоко – 8-10 ст.л.
- 1 -2 ст.л. коньяка
- 1 ч.л. ванили
- 4 ст.л. какао-порошка
- Молотые орехи – по желанию
Для посыпки:
- Какао
- Сахарная пудра
- Колотые орехи
- Кокосовая стружка
Способ приготовления:
- Белки взбить в крепкую пену с половиной сахара.
- Яичные желтки растереть с оставшейся половиной сахара добела.
- Смешать с мукой (и при необходимости – с крахмалом) и осторожно ввести 1/3 белковой пены. После этого масса станет более жидкой и в нее уже легче вмешивать оставшиеся белки – перемешивать нужно не круговыми движениями, а поднимая снизу вверх. Переложить в форму.
- Духовку предварительно нагреть до 200 °C, поставить форму с бисквитом. Печь 20-25 минут.
- Бисквитное тесто охладить, затем натереть, измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.
- Размягченное сливочное масло взбить миксером, добавить сгущенку, какао, коньяк, ваниль, снова взбить до однородной консистенции.
- Постепенно ввести бисквитную крошку, перемешать и сформировать одинаковые пирожные.
Как украсить пирожные
Можно посыпать "Картошку" какао, сахарной пудрой, кокосовой стружкой или колотыми орехами, а также покрыть ее шоколадной глазурью.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетическую шарлотку от кондитера Марины Иванченко. "Сегодня" также делились рецептом миндальных пирожных без сахара.
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