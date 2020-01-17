Питание зимой: какие продукты лучше всего согревают в холода

Чтобы не мерзнуть в холодное время, нужно пересмотреть рацион питания

В холодное время года наш организм, чтобы себя обогреть, тратит слишком много энергии. Чтобы компенсировать ее недостаток, мы начинаем есть больше сладостей и жирной еды, но теплее почему-то не становится. Что же нужно есть, чтобы не мерзнуть в холода?

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Особенно зимой мерзнут женщины, и вовсе не из-за комплекции или веса. Оказывается, это из-за меньшего количества гемоглобина в организме. У женщин кровь сначала насыщает внутренние органы, а уже потом внешние. Поэтому руки и ноги у женщин мерзнут чаще, чем у мужчин. Что же делать? Кроме одежды и обуви, есть еще один фактор, который нас согревает – еда.

Женщины мерзнут сильнее, чем мужчины Фото: freepik.com

Доктора говорят, что сладости делают нас более восприимчивым к инфекциям. А диетологи предостерегают: именно из-за чрезмерного употребления сладкого и другой вредной еды вы не только еще больше замерзнете, но и получите в "подарок" еще несколько лишних кило.

Чтобы поесть, согреться и не располнеть, эксперты советуют полезные согревающие продукты. Капуста, помидоры и мясо – все эти продукты не только греют, но и прекрасно между собой сочетаются. Картофель включает большое количество калия, который улучшает работу кровеносной системы, что препятствует замерзанию ног и рук.

Специи помогут согреться Фото: freepik.com

Известными продуктами, которые способствуют согреву, являются специи и пряности. В них содержатся вещества, которые раздражают пищевые рецепторы и активно стимулируют кровообращение.

А еще в холода организм лучше усваивает еду, что прошла тепловую обработку. Поэтому в меню обязательно должна быть горячая еда: супы, тушеное мясо и овощи. И не забывайте про согревающие напитки: теплый чай или кофе помогут быстро согреться.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить согревающие супы.

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