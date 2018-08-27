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Пломбир "Вкус детства": рецепт мороженого от Юлии Высоцкой

Вкусное сливочное мороженое легко приготовить на собственной кухне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:46
Домашний пломбир Фото: freepik.com
Домашний пломбир Фото: freepik.com

Домашнее мороженое намного вкуснее, чем купленное в магазине. К тому же вы всегда можете быть уверены в натуральности его состава.

Мороженое пломбир "Вкус детства"

Ингредиенты:

  • молоко (3.2 жирность) – 300 мл
  • сливки – 250 г
  • молоко сухое – 35 г
  • сахар – 90 г
  • кукурузный крахмал – 10 г
  • сахар ванильный – 1 пакетик
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Рецепт приготовления:

  1. В кастрюльке перемешать сухое молоко, обычный и ванильный сахар.
  2. Влить 250 мл молока, размешать и довести смесь до кипения.
  3. В отдельной емкости смешать 50 мл молока с кукурузным крахмалом.
  4. Добавить в кипящую молочную смесь и варить крем несколько минут до загустения. Полностью охладить.
  5. Холодные сливки взбить до мягких пиков. 
  6. Венчиком смешать обе массы.
  7. Вылить мороженое в на противень и поставить в морозильную камеру. Каждые 30 минут мороженое нужно перемешивать деревянной ложкой или взбивать блендером, чтобы избежать кристаллизации.
  8. Через 5-6 часов мороженое будет готово.

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал, что в Германии набирает популярность мороженое со вкусом овощей. А в Корее полным ходом продают специальное мороженое от похмелья. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить постное банановое мороженое с шоколадным соусом, орехами, корицей и медом. 

Смотрите видео, как не ошибиться при выборе мороженого:

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Источник: "Сегодня"
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