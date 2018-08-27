Пломбир "Вкус детства": рецепт мороженого от Юлии Высоцкой
Вкусное сливочное мороженое легко приготовить на собственной кухне
Домашнее мороженое намного вкуснее, чем купленное в магазине. К тому же вы всегда можете быть уверены в натуральности его состава.
Мороженое пломбир "Вкус детства"
Ингредиенты:
- молоко (3.2 жирность) – 300 мл
- сливки – 250 г
- молоко сухое – 35 г
- сахар – 90 г
- кукурузный крахмал – 10 г
- сахар ванильный – 1 пакетик
Рецепт приготовления:
- В кастрюльке перемешать сухое молоко, обычный и ванильный сахар.
- Влить 250 мл молока, размешать и довести смесь до кипения.
- В отдельной емкости смешать 50 мл молока с кукурузным крахмалом.
- Добавить в кипящую молочную смесь и варить крем несколько минут до загустения. Полностью охладить.
- Холодные сливки взбить до мягких пиков.
- Венчиком смешать обе массы.
- Вылить мороженое в на противень и поставить в морозильную камеру. Каждые 30 минут мороженое нужно перемешивать деревянной ложкой или взбивать блендером, чтобы избежать кристаллизации.
- Через 5-6 часов мороженое будет готово.
Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал, что в Германии набирает популярность мороженое со вкусом овощей. А в Корее полным ходом продают специальное мороженое от похмелья. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить постное банановое мороженое с шоколадным соусом, орехами, корицей и медом.
Смотрите видео, как не ошибиться при выборе мороженого:
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Источник: "Сегодня"