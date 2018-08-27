Пломбир "Вкус детства": рецепт мороженого от Юлии Высоцкой

Вкусное сливочное мороженое легко приготовить на собственной кухне

Домашний пломбир Фото: freepik.com

Домашнее мороженое намного вкуснее, чем купленное в магазине. К тому же вы всегда можете быть уверены в натуральности его состава.

Мороженое пломбир "Вкус детства"

Ингредиенты:

молоко (3.2 жирность) – 300 мл

сливки – 250 г

молоко сухое – 35 г

сахар – 90 г

кукурузный крахмал – 10 г

сахар ванильный – 1 пакетик

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Рецепт приготовления:

В кастрюльке перемешать сухое молоко, обычный и ванильный сахар. Влить 250 мл молока, размешать и довести смесь до кипения. В отдельной емкости смешать 50 мл молока с кукурузным крахмалом. Добавить в кипящую молочную смесь и варить крем несколько минут до загустения. Полностью охладить. Холодные сливки взбить до мягких пиков. Венчиком смешать обе массы. Вылить мороженое в на противень и поставить в морозильную камеру. Каждые 30 минут мороженое нужно перемешивать деревянной ложкой или взбивать блендером, чтобы избежать кристаллизации. Через 5-6 часов мороженое будет готово.

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