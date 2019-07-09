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Почему мы поправляемся: ответ диетолога Светланы Фус

Набрать лишний вес можно совершенно незаметно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45
Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: пресс-служба СТБ

Продолжаются съемки девятого сезона самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі" на СТБ. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

Смотрите видео, как правильно питаться в жару:

Постоянный диетолог проекта Светлана Фус рассказывает не только, как питаться участникам, но и почему они могут поправляться. Основные причины избыточного веса связаны с нарушениями в питании.

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Почему мы поправляемся: причины

  • Неадекватно оцениваем объем съеденного. Поэтому рекомендую завести дневник для записи всего съеденного за день для контроля не только количества, но и качества потребляемой пищи.
  • Преуменьшаем вред съеденного и выпитого нами. Ошибочно считать, что бутылка сладкой газировки или маленький пакетик чипсов никак не повлияют на наш вес.
  • Не уделяем должного внимания физическим нагрузкам, а ведь именно они повышают скорость обмена веществ в организме. Не нужно сразу бежать марафон, достаточно найти именно тот вид "движения", который понравится и будет вдохновлять. И сделать это частью своей повседневной жизни.
  • Ограничиваем себя в жирах, а их нужно есть. В противном случае тело начнет переводить сначала углеводы, а затем и белок в запасы жира.

Запоминайте и придерживайтесь легких правил, которые помогут не набирать лишний вес.

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Источник: Сегодня
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