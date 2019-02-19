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Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Дата празднования Масленицы ежегодно меняется

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Блины - главное блюдо Масленицы
Блины - главное блюдо Масленицы
Фото: Depositphotos

Праздник Масленицы, который в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта, уходит своими корнями в язычество. Он воплощает веселые проводы зимы и встречу весны.

Что едят на Масленицу, кроме блинов

Для православных  христиан Масленица – это неделя перед  Великим постом, когда нужно отказаться от мяса (поэтому она и называлась Мясопустной) и налегать на рыбу и молочные продукты: сливочное масло, творог, сметану, молоко. 

Конечно же, главное угощение Масленицы – блины. Им посвящено множество поговорок: "Как на масляной неделе в потолок блины летели", "Без блина не масляна", "На горках покататься, в блинах поваляться". Говорят, что само слово "блин" образовалось путем искажения "млин" от глагола "молоть". 

Блины пеклись в старину в огромном количестве, причем самые разные: из гречневой или пшеничной муки, большие – во всю сковородку или маленькие – с чайное блюдце. Каждая хозяйка имела свои собственные рецепты приготовления блинов и держала их в секрете. Обычно блины начиняли икрой, сметаной, яйцами или вареньем.

Что символизируют блины на Масленицу

Блины символизируют солнце
Блины символизируют солнце
Фото: Depositphotos

Блины сопровождали русичей от рождения до самой смерти – и роженицу обязательно кормили ими, и ни один поминальный стол не обходился без этого блюда. Но в первую очередь блины были обязательным атрибутом Масленицы.

Наши предки верили, что блин символизирует собой солнце – он ведь тоже круглый и горячий, и угощаясь ими, славяне считали, что вместе с масленичными блинами им передается могущество и тепло небесного светила.

А Масленица – праздник "нового солнца", праздник, когда люди провожают надоевшую зиму и радуются скорой весне. Приготовление блинов – призыв в дом богатства, хорошего урожая и приплода скота. В наши дни, конечно, Масленица и "ее блины" утратили сакральный смысл. Теперь это просто народные гулянья, все равно, впрочем, посвященные проводам зимы.

Кстати, первый блин, испеченный на Масленице, – за упокой. Его клали на слуховое окошко "для душ родительских" или отдавали нищим, чтобы они помянули усопших.

Напомним, ранее мы рассказывали, как празднуют Масленицу в разных странах мира. Сайт "Сегодня" также делился национальными рецептами блинов.

Смотрите видео, как празднуют Масленицу в Украине:

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блины праздник Масленица
Источник: Сегодня
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