Почему нельзя взбивать картофельное пюре блендером

Узнайте, как спасти пюре после блендера

Пюре из картофеля Фото: freepik.com

Картофельное пюре – одно из самых популярных блюд на нашем столе. Почему у одних хозяек этот гарнир получается вкусным, воздушным и нежным, а у других – похожим на клейстер? Все дело в важных деталях и мелочах.

Во-первых, для приготовление пюре лучше всего использовать картофель крахмалистых сортов – только так гарнир получится по-настоящему воздушным.

Существует очень простой способ узнать, насколько много крахмала содержится в картошке. Разрежьте картофель на две половинки, потрите их друг о друга, возьмите рукой за вершинку одной половинки: если картофель слипся и не падает, значит, в клубне много крахмала.

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Во-вторых, перед тем, как разминать картофель в пюре, нужно слить всю жидкость, в которой он варился. Затем вернуть кастрюлю на плиту и дать лишней влаге испариться. Только после этого можно добавлять масло, молоко или сливки.

Масло, которое вы добавляете в пюре, должно быть комнатной температуры. А молоко или сливки – теплыми. Это позволит сделать пюре однородным, без комочков.

В-третьих, никогда не используйте для приготовления пюре кухонный комбайн или блендер. Эти кухонные приборы слишком сильно перебивают картофель, создавая нежелательную крахмалистую консистенцию, липкую и тягучую.

Что же делать, если картофельное пюре превратилось в клейстер?

Сделайте из него запеканку: распределите пюре тонким слоем по форме для выпечки, сверху выложите масло, сыр и панировочные сухари, и запекайте в горячей духовке до румяной корочки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить настоящие картофельные драники. Сайт "Сегодня" также делился идеями, чем нафаршировать картофель.

Смотрите видео, как подать картофельное пюре в вафельных трубочках:

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